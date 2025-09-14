Berreg, zúg, nem hűt, leolvadt? Erre figyelj, ha használt hűtőszekrényt vennél

Egy hűtő vásárlása során több szempontot is figyelembe kell venni, hiszen általában hosszú évekre tervezünk, ám ha másodkézből vásárolunk használt hűtőszekrényt, úgy sajnos könnyen mellényúlhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Ebben a cikkben bemutatjuk, mire érdemes figyelni, amivel nem csak időt és pénzt, de sok bosszúságot is megspórolhatunk magunknak.

Használt hűtőszekrény egy kis csavarral: a háztartási gép, aminek folyamatosan működnie kell.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Használt hűtőszekrény vásárlása okosan: erre figyelj, mielőtt lecsapsz rá

Ne vegyünk rozsdás hűtőszekrényt

Egy kisebb rozsdafolt is arra utalhat, hogy idős a készülék, és talán nem is működik már, ezért kipróbálás nélkül semmiképpen ne vegyük meg. Nem mindegy, hogy hol van a rozsda: ha az ajtó szélén látható, akár a tökéletes záródást is akadályozhatja.

Legyen ép a hűtő tömítése

A kiszemelt gép ajtaját nyissuk ki, és füleljünk: ha recsegő hangot hallunk, és úgy érezzük, mintha a gumi elcsúszott volna nyitás közben, akkor lehet, hogy a tömítés túl öreg, és merev, rideg lett. Keressünk repedéseket, a legjobb, ha egy nedves törlőkendővel áttöröljük, és úgy nézzük át.

Nézzük meg az alkatrészek illeszkedését

Ellenőrizzük a kábelt, hogy sérülésmentes-e, keressük az esetleges javítások, toldások jeleit. Kukkantsunk be a gép háta mögé is. Nézzük meg azt a helyet, ahol becsatlakozik a tápkábel – ez a terület legyen tiszta, ne legyenek rajta olajfoltok.

Manapság számtalan pénztárcabarát, megbízható és modern használt hűtőszekrény közül válogathatunk.

Fotó: hedgehog94 / Shutterstock

Ez az ideális hűtő hőmérséklet

Ha magánszemélytől vásárolunk használt hűtőt, kérjük meg, hogy a megtekintés időtartama előtt 2-3 órával kapcsolja be a gépet. Hőmérővel ellenőrizzük, mennyire van hideg a gép belsejében. Az ideális hőmérséklet 4-5 Celsius fok.

Ügyeljünk a hangokra is

Ha a kompresszor egyenletes hangon zúg, és nem túl hangos, akkor valószínűleg nincs vele nagy gond. Figyeljük, hallunk-e kattogást, vagy doboló ritmust. Tekerjük le a hőfokszabályozót, és várjunk 10-20 percet, hogy leáll-e a kompresszor.

Mit tegyünk, ha büdös a hűtő?

Nézzünk be a hűtő belső terébe, kicsit nyomjuk le, húzzuk meg a polcokat, stabilan állnak-e, nincs-e rajtuk törés, repedés. Ha dohos, penészes szagot érzünk, inkább válasszunk másik gépet, de az is előfordulhat, hogy valamilyen étel erős illata ivódott bele a műanyag alkatrészekbe, tömítésekbe, amitől nehéz, vagy lehetetlen lesz megszabadulni.