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Súlyos küzdelem után újra a kamerák előtt Dióssy Klári

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dióssy Klári
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 15:35
műsorvezetőRidikül
Hosszú kihagyás után ismét a Ridikül stúdiójából köszönti majd a nézőket a közönség egyik nagy kedvence. Dióssy Klári több mint egy év után tér vissza műsorvezetőként a képernyőre.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, ismét a Ridikül stúdiójából köszönti a nézőket Dióssy Klári. A közkedvelt műsorvezető június 15-től öt adáson keresztül tér vissza a Duna délutáni talkshow-jának élére. A hét minden napjára más témával készülnek az alkotók. 

Dióssy Klári több mint egy év után tér vissza műsorvezetőként a képernyőre.
Dióssy Klári több mint egy év után tér vissza műsorvezetőként a képernyőre. Fotó: MTI

Hétfőn a rendkívüli utazások és kalandok kerülnek a középpontba, kedden olyan párok mesélnek majd, akik a munkában és a magánéletben is társai egymásnak. Szerdán négy ismert férfi vendég beszél az idő múlásáról és arról, hogyan lehet megőrizni az életkedvet az évek előrehaladtával. Csütörtökön a bőrápolással kapcsolatos tippek és tévhitek kapják a főszerepet, míg pénteken a Balatonhoz fűződő emlékek és személyes történetek zárják az évadot  – írja a Blikk.

A stúdióban több ismert vendég is feltűnik majd. Dióssy Klári beszélgetőpartnere lesz többek között Arató András, a világszerte Hide the Pain Haroldként ismert internetes személyiség, Mészáros Árpád Zsolt, Trokán Péter és Schiffer Miklós is.

Kemény küzdelem után tér vissza a képernyőre Dióssy Klári

A műsorvezető neve kilenc éven át összeforrt a Ridiküllel: ez idő alatt 1739 adásban köszöntötte a nézőket. Ez lesz az első alkalom, hogy ismét műsorvezetőként tér vissza a stúdióba azután, hogy korábban több mint egy évre visszavonult. Dióssy Klári idén nyíltan beszélt arról, hogy emlődaganattal küzdött, és a gyógyulás érdekében kemoterápián, sugárkezelésen, valamint több műtéten is átesett.

Most azonban ismét a kamerák előtt áll, és a Ridikül évadzáró hetében újra ő vezeti a nézőket a délutáni beszélgetések világába.


 

 

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