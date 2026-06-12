95 millió ember nézte élőben: Ilyen volt O. J. Simpson legendás menekülése - Galéria

95 millió ember nézte döbbenten a tévében, ahogyan O. J. Simpson egész Amerika szeme láttára menekül az igazságszolgáltatás elől. Szinte a teljes világ megállt az estére. Az esemény már-már szürrealizmusba hajlott amiatt, hogy O. J. fehér Ford Bronco-jával lassan haladt az autópályán, mögötte rendőrautók sora. Te emlékszel még a történelem leghíresebb üldözésére? Nézd meg a képeket, és idézd fel azt a napot, amely médiatörténelem lett!

O. J. Simpson a tárgyalásán / Fotó: AFP

O. J. Simpson szürreális menekülése képekben

1994. június 12-én kettős gyilkosság rázta meg az Egyesült Államokat. Brutálisan meggyilkolták O. J. Simpson volt feleségét, Nicole Brown Simpson-t és annak barátját, Ronald Goldman-t Los Angelesben. A gyilkosságokkal hamarosan a korábbi amerikai futball sztárt és filmszínészt, O. J. Simpson-t gyanúsították meg.

Néhány nappal később az ügy fő gyanúsítottja, O. J. Simpson olyan menekülésbe kezdett, amelyből televíziós történelem lett. Június 17-én Amerika lélegzet-visszafojtva figyelte a Los Angeles-i autópályákon zajló hajszát. Simpson egy fehér Ford Broncóban ült, miközben a rendőrség több tucat járművel követte.

A televíziós csatornák megszakították műsoraikat, helikopterek közvetítették az eseményeket, és becslések szerint mintegy 95 millió ember követte élőben a fejleményeket.

Az üldözés különlegessége az volt, hogy nem egy hollywoodi akciófilm jelenete volt, hanem a valóság: a menekülés lassú menetben zajlott, mintha egy könnyed délutáni autókázás lett volna. A rendőrök nem rohanták le a járművet, Simpson pedig órákon át maradt a Bronco utasa. Az utak mentén emberek gyűltek össze, integettek, táblákat emeltek a magasba, miközben a világ egyetlen történetre figyelt.

A hajsza végül Simpson otthonánál ért véget, de ezzel csak elkezdődött a modern amerikai történelem egyik legismertebb bűnügye.

A tárgyalásból médiaesemény lett, a főszereplők neveit pedig évtizedekkel később is emberek milliói ismerik.

Képgalériánkban felidézzük azokat a pillanatokat, amikor egy fehér Ford Bronco, néhány rendőrautó és egy televíziós közvetítés örökre beírta magát a médiatörténetbe.

Lapozd végig a fotókat, és nézd meg, hogyan zajlott az üldözés, amelyre az egész világ figyelt!