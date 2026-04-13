Eljött az idő: így tisztítsd ki a klímát

Számos háztartásban található klímaberendezés, sokan azonban elfeledkeznek annak rendszeres tisztításáról. Ez utóbbi azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a légkondicionáló használata egészséges legyen. Ha a tisztítás elmarad, a berendezés belsejében idővel baktériumok, gombák telepednek meg, amelyek a gép üzemelésekor a levegőbe kerülnek, és könnyen légúti megbetegedéseket okoznak. Alább összeszedtük, hogyan lehetséges a klímatisztítás házilag, ha nem akarunk egy vagyont fizetni a szakembereknek minden évben.

A klímatisztítás házilag is lehetséges néhány jól bevált praktikával.

Hogyan kell klímát tisztítani? - Klímatisztítás házilag 6 lépésben

Tisztítás előtt teljesen kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a klímát. Ez nemcsak a biztonság miatt fontos, hanem azért is, mert így a ventilátor és a belső alkatrészek nem mozdulnak el munka közben. A készülék burkolatát óvatosan nyissuk fel, és hagyjunk néhány percet, hogy minden alkatrész teljesen leálljon.

2. A szűrökkel kezdjünk

A gépben található porszűrők fogják fel a levegőben keringő szennyeződések nagy részét. Idővel ezek nedvességet szívnak magukba, és a porral együtt ideális táptalajt adnak a penésznek. A szűrőket langyos vízben, enyhe mosószerrel alaposan át kell mosni, majd teljesen megszárítani. Fontos, hogy visszahelyezés előtt ne maradjon bennük nedvesség.

3.Tisztítsuk meg a hőcserélőt

A lamellák és hőcserélők szintén könnyen bepenészedhetnek. Ezek tisztításához használjunk kifejezetten klímához készült spray-t, amely feloldja a szennyeződést és fertőtleníti a felületet. A tisztítószert hagyjuk hatni a gyártó utasításai szerint, majd szükség esetén töröljük át puha ruhával.

4. Fertőtlenítsünk

A működés során keletkező kondenzvíz egy csövön keresztül távozik. Ha ez a rendszer eltömődik, a víz pangani kezd, ami gyors penészképződéshez vezet. Érdemes a csövet és a gyűjtőtálcát fertőtlenítő oldattal átöblíteni, hogy megszüntessük a kórokozók jelenlétét.

5. Jöhet a klíma ventilátor tisztítása

A ventilátorlapátokon gyakran vékony porréteg rakódik le, amely nedvességgel keveredve penészesedhet. Egy puha kefével vagy enyhén nedves kendővel óvatosan tisztítsuk meg a lapátokat és a burkolat belső felületét. Ügyeljünk arra, hogy ne hajlítsuk meg a lamellákat, mert az ronthatja a készülék teljesítményét.

6. Szárítsuk ki

Miután minden alkatrészt megtisztítottunk, hagyjuk az eszközt nyitott burkolattal kiszáradni. Ezután rövid időre kapcsoljuk be ventilátor üzemmódban. Így a levegő átjárja a rendszert, és eltávolítja a bent maradt nedvességet – ezzel csökkentjük a penész újbóli megjelenésének esélyét.