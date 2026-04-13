Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Eljött az idő: így tisztítsd ki a klímát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 11:15
A légkondicionáló ma már sok otthonban alapfelszerelés, tekintettel az egyre forróbb nyarakra. Kevesen gondolnak azonban arra, hogy a készülék belseje ideális környezet a penész kialakulásához. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan végezhető a klímatisztítás házilag, ha nem akarsz egy vagyont költeni szakemberekre.
Bors
A szerző cikkei

Számos háztartásban található klímaberendezés, sokan azonban elfeledkeznek annak rendszeres tisztításáról. Ez utóbbi azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a légkondicionáló használata egészséges legyen. Ha a tisztítás elmarad, a berendezés belsejében idővel baktériumok, gombák telepednek meg, amelyek a gép üzemelésekor a levegőbe kerülnek, és könnyen légúti megbetegedéseket okoznak. Alább összeszedtük, hogyan lehetséges a klímatisztítás házilag, ha nem akarunk egy vagyont fizetni a szakembereknek minden évben.

Klímatisztítás házilag
A klímatisztítás házilag is lehetséges néhány jól bevált praktikával.
Fotó: AstroStar / shutterstock

Hogyan kell klímát tisztítani? - Klímatisztítás házilag 6 lépésben

Tisztítás előtt teljesen kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a klímát. Ez nemcsak a biztonság miatt fontos, hanem azért is, mert így a ventilátor és a belső alkatrészek nem mozdulnak el munka közben. A készülék burkolatát óvatosan nyissuk fel, és hagyjunk néhány percet, hogy minden alkatrész teljesen leálljon.

2. A szűrökkel kezdjünk

A gépben található porszűrők fogják fel a levegőben keringő szennyeződések nagy részét. Idővel ezek nedvességet szívnak magukba, és a porral együtt ideális táptalajt adnak a penésznek. A szűrőket langyos vízben, enyhe mosószerrel alaposan át kell mosni, majd teljesen megszárítani. Fontos, hogy visszahelyezés előtt ne maradjon bennük nedvesség.

3.Tisztítsuk meg a hőcserélőt

A lamellák és hőcserélők szintén könnyen bepenészedhetnek. Ezek tisztításához használjunk kifejezetten klímához készült spray-t, amely feloldja a szennyeződést és fertőtleníti a felületet. A tisztítószert hagyjuk hatni a gyártó utasításai szerint, majd szükség esetén töröljük át puha ruhával.

4. Fertőtlenítsünk

A működés során keletkező kondenzvíz egy csövön keresztül távozik. Ha ez a rendszer eltömődik, a víz pangani kezd, ami gyors penészképződéshez vezet. Érdemes a csövet és a gyűjtőtálcát fertőtlenítő oldattal átöblíteni, hogy megszüntessük a kórokozók jelenlétét.

5. Jöhet a klíma ventilátor tisztítása

A ventilátorlapátokon gyakran vékony porréteg rakódik le, amely nedvességgel keveredve penészesedhet. Egy puha kefével vagy enyhén nedves kendővel óvatosan tisztítsuk meg a lapátokat és a burkolat belső felületét. Ügyeljünk arra, hogy ne hajlítsuk meg a lamellákat, mert az ronthatja a készülék teljesítményét.

6. Szárítsuk ki

Miután minden alkatrészt megtisztítottunk, hagyjuk az eszközt nyitott burkolattal kiszáradni. Ezután rövid időre kapcsoljuk be ventilátor üzemmódban. Így a levegő átjárja a rendszert, és eltávolítja a bent maradt nedvességet – ezzel csökkentjük a penész újbóli megjelenésének esélyét.

Így előzd meg a baktériumok és gombák elszaporodását a klímában

Nemcsak a tűzoltás, a megelőzés is fontos. Ahhoz, hogy a baktériumok és gombák ne szaporodjanak el a készülékben, és ne alakuljon ki penész, elengedhetetlenek a megelőző lépések, midenekelőtt a rendszeres karbantartás. Alább sorra vesszük, mi mindent kell betartani ahhoz, hogy a klíma használata semmiképpen se árthasson az egészségünknek.

Klímatisztítás házilag alkatrészenként
A klíma tisztítás során a különböző alkatrészeket külön-külön is  fertőtleníteni kell.
Fotó: AstroStar / shutterstock
  1. Rendszeres klímatisztítás
    A legfontosabb megelőző lépés a penész kialakulásánál a szűrők rendszeres karbantartása. Ideális esetben kéthetente vagy havonta érdemes ellenőrizni azokat, különösen a nyári időszakban. A tiszta szűrő nemcsak egészségesebb levegőt biztosít, hanem a légkondi hatékonyságát is javítja.
  2. Használjuk ventilátor üzemmódban
    Amikor kikapcsoljuk a hűtést, érdemes még 10-15 percig ventilátor módban járatni a készüléket. Ez segít kiszárítani a belső részeket, így nem marad nedves felület, amelyen a penész megtelepedhet.
  3. Figyeljünk a páratartalomra
    A túl magas páratartalom kedvez a penész kialakulásának. Ha a lakás levegője tartósan párás, érdemes páramentesítőt használni, vagy rendszeresen szellőztetni. A kiegyensúlyozott páraszint nemcsak a klímának, hanem az egész lakásnak jót tesz.
  4. Tartsuk tisztán a környezetet
    A klíma környezetében lerakódó por és szennyeződés könnyen bekerülhet a készülékbe. A fal, a mennyezet és a készülék burkolatának rendszeres portalanítása csökkenti annak esélyét, hogy a rendszerben felhalmozódjon a szennyeződés. Vannak olyan zöld megoldások is, amik csökkentik a por mennyiségét.
  5. Végeztessünk szakmai tisztítást
    Még a gondos házi klímtisztítás, karbantartás sem pótolja teljesen a szakember által végzett klímatisztítást. A szakemberek speciális eszközökkel a készülék olyan részeit is elérik, amelyekhez otthon nem férünk hozzá. Évente legalább egyszer érdemes ezt a karbantartást elvégeztetni.
  6. Szüntessük meg a nedvességet
    Ha hosszabb ideig nem használjuk, fontos, hogy a rendszer teljesen száraz legyen. A szezon vége előtt járassuk ventilátor módban, így a készülék száraz állapotban „megy téli pihenőre”.
  7. Alkalmazzunk speciális klímatisztító szereket
    A speciális tisztító spray-k nemcsak a szennyeződéseket oldják fel, hanem gomba- és baktériumölő hatással is rendelkeznek. Ezek használata segíthet abban, hogy a rendszer hosszabb ideig tiszta és higiénikus maradjon.

(Fanny magazin)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
