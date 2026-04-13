Eljött az idő: így tisztítsd ki a klímát

Számos háztartásban található klímaberendezés, sokan azonban elfeledkeznek annak rendszeres tisztításáról. Ez utóbbi azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a légkondicionáló használata egészséges legyen. Ha a tisztítás elmarad, a berendezés belsejében idővel baktériumok, gombák telepednek meg, amelyek a gép üzemelésekor a levegőbe kerülnek, és könnyen légúti megbetegedéseket okoznak. Alább összeszedtük, hogyan lehetséges a klímatisztítás házilag, ha nem akarunk egy vagyont fizetni a szakembereknek minden évben.
Tisztítás előtt teljesen kapcsoljuk ki és áramtalanítsuk a klímát. Ez nemcsak a biztonság miatt fontos, hanem azért is, mert így a ventilátor és a belső alkatrészek nem mozdulnak el munka közben. A készülék burkolatát óvatosan nyissuk fel, és hagyjunk néhány percet, hogy minden alkatrész teljesen leálljon.
Miután minden alkatrészt megtisztítottunk, hagyjuk az eszközt nyitott burkolattal kiszáradni. Ezután rövid időre kapcsoljuk be ventilátor üzemmódban. Így a levegő átjárja a rendszert, és eltávolítja a bent maradt nedvességet – ezzel csökkentjük a penész újbóli megjelenésének esélyét.
Nemcsak a tűzoltás, a megelőzés is fontos. Ahhoz, hogy a baktériumok és gombák ne szaporodjanak el a készülékben, és ne alakuljon ki penész, elengedhetetlenek a megelőző lépések, midenekelőtt a rendszeres karbantartás. Alább sorra vesszük, mi mindent kell betartani ahhoz, hogy a klíma használata semmiképpen se árthasson az egészségünknek.
