Legyünk őszinték: a legtöbben csak akkor gondolnak a klímatisztításra, amikor már valami nincs rendben. Fura zaj, kellemetlen szag vagy egyszerűen csak az a bosszantó tény, hogy nem hűt úgy, mint régen. Pedig a rendszeres tisztítás nem úri huncutság – hanem alap.

Halálos penészt fújhatsz a gyerekedre, ha nem tisztítod a klímát – Most kell lépned

Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Klímatisztítás házilag – Ne hanyagold el

Miért fontos a klíma tisztítása?

A klíma nem cseréli a levegőt, csak keringeti. Magyarul: ha koszos a levegő, akkor azt forgatja körbe-körbe a lakásban. A por mellett ott lapulhatnak benne penészgombák, baktériumok, pollenek – és a híres-hírhedt legionella is. Ezekből pedig egy kis meleg levegő mellett egy adag betegséget is „beszippanthatunk".

Allergia mellett különösen fontos

Ha valaki érzékeny, allergiás vagy gyerek van a háznál, akkor ez nem játék. Egy elhanyagolt klíma szó szerint megbetegíthet. Ráadásul nem csak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is bánhatja a koszos gépet – ugyanis sokkal több áramot fog fogyasztani, ha nem tud rendesen működni. Ugye, te sem szeretnéd, ha emelkedne a villanyszámlád mert hanyag vagy? Na ugye!

Klíma tisztítás otthon, szakember nélkül

Szerezz be klímatisztító sprayt. Erre kell összesen költened, nem drága, de annál hasznosabb kis tisztítószer.

Ne feledd az áramtalanítást, fedél le, szűrő ki.

Ne kapkodd el: először kapcsold ki, majd húzd ki a konnektorból a készüléket. A beltéri egység tetejét fel kell pattintani (néha nem árt hozzá egy csavarhúzó sem), majd jöhet a porszűrő. Ha még sosem szedted ki, meglepődhetsz, mi minden gyűlt össze benne – portenger, hajszálak. Áztasd be langyos, szappanos vízbe, amíg a többi résszel foglalkozol.

Tudtad, hogy komoly betegségeket okozhat, ha nem végzed el a klímatisztítást?

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Jöhet a hőcserélő és a lamellák tisztítása. Itt jön képbe a klímatisztító spray. Fújd be vele a fém lamellákat (ez az a rész, ami olyan, mint egy mini hűtőbordarács). Ez az egyik legfontosabb pont: itt bújkálnak a bacik, amik a büdös szagokat és a tüsszögést okozzák. Hagyd hatni a tisztítószert, ameddig a doboz írja – általában 10-15 perc elég.

Összerakás és a „friss levegő” teszt. Ha minden megszáradt, rakd vissza a szűrőt, pattintsd vissza a fedelet, és dugd vissza a konnektorba. Ne ijedj meg, ha az első pár órában még van egy kis furcsa illat – ez az elején normális.