Halálos penészt fújhatsz a gyerekedre, ha nem tisztítod a klímát – Most kell lépned!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 15:15
A klíma remek dolog – amíg nem kezd büdös szagot árasztani vagy furcsán zúgni. Sokan ilyenkor kapnak észbe, hogy hoppá, ezt talán tisztítani is kellene. Mutatjuk, hogyan végezd el a klímatisztítást házilag, hogy spórolhass, de biztonságban tudhasd a családodat.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Legyünk őszinték: a legtöbben csak akkor gondolnak a klímatisztításra, amikor már valami nincs rendben. Fura zaj, kellemetlen szag vagy egyszerűen csak az a bosszantó tény, hogy nem hűt úgy, mint régen. Pedig a rendszeres tisztítás nem úri huncutság – hanem alap.

Egy pár veszekszik mert nem végezték el időben a klímatisztítást
Halálos penészt fújhatsz a gyerekedre, ha nem tisztítod a klímát – Most kell lépned 
Fotó: antoniodiaz /  Shutterstock 

Klímatisztítás házilag – Ne hanyagold el 

Miért fontos a klíma tisztítása?

A klíma nem cseréli a levegőt, csak keringeti. Magyarul: ha koszos a levegő, akkor azt forgatja körbe-körbe a lakásban. A por mellett ott lapulhatnak benne penészgombák, baktériumok, pollenek – és a híres-hírhedt legionella is. Ezekből pedig egy kis meleg levegő mellett egy adag betegséget is „beszippanthatunk".

Allergia mellett különösen fontos

Ha valaki érzékeny, allergiás vagy gyerek van a háznál, akkor ez nem játék. Egy elhanyagolt klíma szó szerint megbetegíthet. Ráadásul nem csak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is bánhatja a koszos gépet – ugyanis sokkal több áramot fog fogyasztani, ha nem tud rendesen működni. Ugye, te sem szeretnéd, ha emelkedne a villanyszámlád mert hanyag vagy? Na ugye!  

Klíma tisztítás otthon, szakember nélkül

Szerezz be klímatisztító sprayt. Erre kell összesen költened, nem drága, de annál hasznosabb kis tisztítószer.  

Ne feledd az áramtalanítást, fedél le, szűrő ki.

Ne kapkodd el: először kapcsold ki, majd húzd ki a konnektorból a készüléket. A beltéri egység tetejét fel kell pattintani (néha nem árt hozzá egy csavarhúzó sem), majd jöhet a porszűrő. Ha még sosem szedted ki, meglepődhetsz, mi minden gyűlt össze benne – portenger, hajszálak. Áztasd be langyos, szappanos vízbe, amíg a többi résszel foglalkozol.

Egy nő elkezdi a klímatisztítást
Tudtad, hogy komoly betegségeket okozhat, ha nem végzed el a klímatisztítást?
Fotó: Africa Studio /  Shutterstock 

Jöhet a hőcserélő és a lamellák tisztítása. Itt jön képbe a klímatisztító spray. Fújd be vele a fém lamellákat (ez az a rész, ami olyan, mint egy mini hűtőbordarács). Ez az egyik legfontosabb pont: itt bújkálnak a bacik, amik a büdös szagokat és a tüsszögést okozzák. Hagyd hatni a tisztítószert, ameddig a doboz írja – általában 10-15 perc elég.

Összerakás és a „friss levegő” teszt. Ha minden megszáradt, rakd vissza a szűrőt, pattintsd vissza a fedelet, és dugd vissza a konnektorba. Ne ijedj meg, ha az első pár órában még van egy kis furcsa illat – ez az elején normális.

Kültéri klímaegység? Ne felejtsd el azt se!

Bár sokan kihagyják, a klíma kültéri egysége is fontos. Legalább annyit tegyél meg, hogy portalanítod egy porszívóval vagy kefével a kondenzátor környékét. Ez nemcsak a tisztaság miatt fontos, hanem azért is, hogy ne használjon több áramot, ami megemeli a villanyszámlád összegét. 

DE csak akkor, ha ez balesetveszély nélkül megoldható. Nem kell a 8. emeleten az ablakból zsonglőrködni a porszívóval! Hívj inkább szakembert!

Néhány havonta rá kell nézni

A klímatisztítás házilag nem atomfizika, de érdemes rendszeresen elvégezni – legalább a fűtésszezon elején és végén. Így nem csak friss, hanem egészséges levegőt is kapsz, és nem kell attól félned, hogy egy elhanyagolt klíma miatt betegszel meg. 

