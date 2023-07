Sosem fogod többé ugyanúgy használni a légkondit, ha megtudod, mit művel a testeddel

1. LÉGZÉSI PROBLÉMÁK

Az első számú probléma, hogy nem tisztítjuk ki a készüléket szezon előtt. A készülékben baktériumok és gombák telepedhetnek meg, rosszabb esetben megjelenhet a fekete penész is. A mikroorganizmusok belégzése légzési nehézséget okozhat. Nagyon fontos, hogy a légkondit egy szakember rendszeresen kitisztítsa, a készülék szűrőjét pedig ajánlatos több havonta kicserélni.

Fotó: Pexels

2. FEJFÁJÁS, SZÉDÜLÉS

Többen tapasztalták már, hogy ha több órát tartózkodnak légkondival behűtött irodában, hogy a nap végére megfájdul a fejük, és fáradtabbak is lesznek. A tünetek azonban megszűnnek, amint kilépnek a szabadba. A klímaberendezés túlzott használata valóban okozhat ilyen tüneteket. Szakemberek azt ajánlják, hogy ne állítsuk a készülék termosztátját nagyon hidegre, illetve gyakran tartsunk szüneteket, menjünk ki a szabad levegőre néhány percre még akkor is, ha meleg van kint.

3. MEGFÁZÁS

Azok az emberek, akik sok időt töltenek légkondicionált környezetben, és érzékenyebbek is a hidegre, gyakran küzdenek megfázásos tünetekkel. Főleg torokkaparással, torokgyulladással, fülfájással keresik fel orvosukat. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a kinti levegőhöz képest akár 15 fokkal is hűvösebbre hűtjük a helyiséget, pedig ideális esetben maximum 4-6 fok lehetne a különbség. Ha ezt betartjuk, akkor elkerülhetjük a megfázást.

4. SZÁRAZ BŐR

A klímaberendezés túlzott használata káros hatással lehet a bőrünkre is. A hideg, száraz levegő miatt a bőr elveszíti természetes nedvességtartalmát, minél több időt töltünk egy légkondicionált helyiségben, annál szárazabbá válik a bőrünk. Ezt elkerülhetjük, hogy ha sok folyadékot, vizet fogyasztunk, és hidratáló krémet használunk a bőrünkre - írta a Mindmegette.

5. SÚLYGYARAPODÁS

Talán nem is gondolnánk, de a testsúlyunkra is hatással lehet, ha sokat ülünk légkondis szobában. Egy orvosi tanulmány szerint a klímaberendezések segíthetnek abban, hogy testünknek ideális legyen a hőmérséklete, így azonban nem használunk fel annyi energiát, kevesebb kalóriát égetünk el, mintha természetes környezetben alkalmazkodna a szervezetünk a hőingadozáshoz. Ráadásul amikor kint meleg van, az emberek inkább maradnak a hűvös, légkondicionált lakásban, minthogy elmenjek edzeni valahova. A hidegben viszont az étvágyunk is nagyobb.