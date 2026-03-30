Húsvéti fonott kalács recept.

Ettől az egyszerű hozzávalótól lesz igazán omlós a húsvéti fonott kalács: az egész család rajongani fog érte

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 14:15
Az ünnepi asztal egyik főszereplője akkor a legfinomabb, ha aranybarna, illatos és mennyien omlós a tésztája. Ezzel a húsvéti fonott kalács recepttel elkápráztatod a családod, és biztosan leveszed a lábáról a locsolókat is! Mutatjuk a rejtett hozzávalót, ami most már nem is annyira titkos!
Ripszám Boglárka
A sonka, a tojás, a torma és néhány színes, friss zöldség mellett a húsvéti reggeli elképzelhetetlen lenne egy illatozó kalács nélkül. Mindegy, hogy lekvárral vagy a sonka mellé falatozod egy kis vajjal karöltve; a lényeg, hogy a tészta mennyeien puhára és aranybarnára süljön. Mutatjuk azt is, mire lesz ehhez szükséged! Íme, a tökéletes húsvéti fonott kalács receptje!

A legjobb húsvéti fonott kalács recept alapján készült kalács egy virágos ünnepi asztalon.
Húsvéti fonott kalács recept: ettől a hozzávalótól lesz mennyien omlós a tésztája!
  • A kalács tésztájának elkészítése során a dagasztásra és a fonás technikájára is kiemelt figyelmet kell fordítani a tökéletes eredmény érdekében.
  • Egy különleges hozzávaló teszi igazán puhává a húsvéti kalácsot.
  • 6 lépésben egyszerűen elkészíthetjük a tökéletes kalácsot.

Húsvéti fonott kalács recept: így lesz igazán omlós az ünnepi finomság

Egy-két tipp, mielőtt nekilátnál a húsvéti kalács elkészítésének:

A kelt tészták kardinális lépése a dagasztás. Ez adja meg a kalács szerkezetét is, ezért nagyon fontos, hogy legalább 6–8 percig dolgozzuk a tésztát – kézzel vagy géppel –, amíg egy sima, rugalmas és enyhén fényes felületet nem kapunk. Onnan tudhatjuk, hogy a tészta készen áll a sütésre, ha könnyen elválik az edény falától, és a kezünkhöz sem ragad hozzá.

A húsvéti fonott kalács esetén a jó technika is elengedhetetlen. A megkelt tésztát három egyenlő részre kell osztani, majd egyenlő rudakat formázni belőlük. Nem szabad túl szorosan fonni, mert a kalács sütés közben megrepedhet! Ha túl feszes lesz, a kalács tésztájának nem marad elég helye a keléshez, és nem tud szépen megemelkedni, illetve egyenletesen kisülni.

Az omlós húsvéti fonott kalács titka:

A kalács tésztája akkor lesz igazán puha és foszlós, ha a tej egy részét zsíros tejszínnel helyettesítjük. A tejszín magas zsírtartalma lesz az, ami lágyságot ad a tésztának. A kalács így nemcsak puhább lesz, de tovább marad puha és friss is, hogy akár másnap vagy harmadnap ugyanolyan élvezetesen elfogyaszthasd az ünnepi menü sztárvendégét!

Az ideális arány: 1 dl tej és 2 dl legalább 33%-os tejszín.

Húsvéti fonott kalács hozzávalók:

A tésztához

  • 60 dkg liszt
  • 7 dkg vaj
  • 3 dkg élesztő
  • 1 teáskanál só
  • 1 teáskanál cukor
  • 1 dl tej + 2 dl tejszín (vagy 4 dl tej)
  • 2 tojássárgája

A tetejére

  • 1 tojássárgája
  • 1 evőkanál tej
Ha nincs otthon tejszín, helyettesíthetjük egy kevés olvasztott vajjal. Ez is foszlósabbá varázsolja a kalács tésztáját.
A húsvéti fonott kalács elkészítése:

  1. A tészta összeállítása
    Egy tálban elmorzsoljuk a vajat 3 evőkanál liszttel. Hozzáadjuk az élesztőt és a cukrot.
    A tejet fellangyosítjuk, elkeverjük benne a tojássárgákat, majd a lisztes keverékhez öntjük. Sózzuk, végül hozzáadjuk a maradék lisztet.
  2. Dagasztás
    Konyhai dagasztógéppel vagy kézzel lágy, rugalmas tésztát gyúrunk belőle.
  3. Első kelesztés
    A tésztából cipót formázunk, lisztezett tálba tesszük, és kb. 40 percig kelni hagyjuk, amíg a duplájára nő.
  4. Fonás
    A megkelt tésztát három részre osztjuk, majd kb. 30 cm hosszú rudakat sodrunk belőle. Ezeket lazán összefonjuk.
  5. Második kelesztés
    A kalácsot vajjal kikent tepsibe tesszük, és 30 percig ismét pihentetjük.
  6. Sütés
    Tojássárgája és tej keverékével megkenjük, majd 200 °C-os sütőben 20–25 percig sütjük.
    Ezután kivesszük, újra átkenjük tojással, és további 10 percig sütjük, amíg szép aranybarna lesz.
    A végén rácson hagyjuk kihűlni.

Jó étvágyat!

Dobd fel a húsvéti asztalt az alábbi videóban látható hidegtállal is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu