Ettől az egyszerű hozzávalótól lesz igazán omlós a húsvéti fonott kalács: az egész család rajongani fog érte

A sonka, a tojás, a torma és néhány színes, friss zöldség mellett a húsvéti reggeli elképzelhetetlen lenne egy illatozó kalács nélkül. Mindegy, hogy lekvárral vagy a sonka mellé falatozod egy kis vajjal karöltve; a lényeg, hogy a tészta mennyeien puhára és aranybarnára süljön. Mutatjuk azt is, mire lesz ehhez szükséged! Íme, a tökéletes húsvéti fonott kalács receptje!

Húsvéti fonott kalács recept: ettől a hozzávalótól lesz mennyien omlós a tésztája!

A kalács tésztájának elkészítése során a dagasztásra és a fonás technikájára is kiemelt figyelmet kell fordítani a tökéletes eredmény érdekében.

Egy különleges hozzávaló teszi igazán puhává a húsvéti kalácsot.

6 lépésben egyszerűen elkészíthetjük a tökéletes kalácsot.

Húsvéti fonott kalács recept: így lesz igazán omlós az ünnepi finomság

Egy-két tipp, mielőtt nekilátnál a húsvéti kalács elkészítésének:

A kelt tészták kardinális lépése a dagasztás. Ez adja meg a kalács szerkezetét is, ezért nagyon fontos, hogy legalább 6–8 percig dolgozzuk a tésztát – kézzel vagy géppel –, amíg egy sima, rugalmas és enyhén fényes felületet nem kapunk. Onnan tudhatjuk, hogy a tészta készen áll a sütésre, ha könnyen elválik az edény falától, és a kezünkhöz sem ragad hozzá.

A húsvéti fonott kalács esetén a jó technika is elengedhetetlen. A megkelt tésztát három egyenlő részre kell osztani, majd egyenlő rudakat formázni belőlük. Nem szabad túl szorosan fonni, mert a kalács sütés közben megrepedhet! Ha túl feszes lesz, a kalács tésztájának nem marad elég helye a keléshez, és nem tud szépen megemelkedni, illetve egyenletesen kisülni.

Az omlós húsvéti fonott kalács titka: A kalács tésztája akkor lesz igazán puha és foszlós, ha a tej egy részét zsíros tejszínnel helyettesítjük. A tejszín magas zsírtartalma lesz az, ami lágyságot ad a tésztának. A kalács így nemcsak puhább lesz, de tovább marad puha és friss is, hogy akár másnap vagy harmadnap ugyanolyan élvezetesen elfogyaszthasd az ünnepi menü sztárvendégét! Az ideális arány: 1 dl tej és 2 dl legalább 33%-os tejszín.

Húsvéti fonott kalács hozzávalók:

A tésztához

60 dkg liszt

7 dkg vaj

3 dkg élesztő

1 teáskanál só

1 teáskanál cukor

1 dl tej + 2 dl tejszín (vagy 4 dl tej)

2 tojássárgája

A tetejére