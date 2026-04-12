Mi a különbség a házasság és az életközösség között? Ügyvéd segít eligazodni a jogi útvesztőkben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:45
A házasság és az élettársi kapcsolat jogi szempontból korántsem ugyanazt jelentik. Bár mindkét életforma mögött valós érzelmi és gazdasági közösség áll, a létrejötte, a felek vagyonjogi helyzete, az öröklésük és a szakítás utáni jogaik is több ponton eltérnek egymástól – A „házasság vagy élettársi kapcsolat” kérdése sokakat foglalkoztat, erről kérdezte a Fanny magazin Dr. Tokár Tamás ügyvédet. Lássuk mik a házastárs és az élettárs jogai.
Házasság vagy élettársi kapcsolat? Jelentős jogi különbségek vannak a fogalmak között, amelyekről nem árt tudnod, hogy milyen jogaid vannak az öröklés, a vagyonjog, a névviselés vagy a közös vagyon szempontjából Tudod mik az élettárs jogai? A Fanny magazin minden fontos információt összegyűjtött a témában Dr. Tokár Tamás ügyvéd segítségével. 

A házasság hivatalosan csak akkor jön létre, ha a felek az anyakönyvvezető előtt hivatalosan, egybehangzó „igennel” házasságot kötnek. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben nem igényel külön szertartást: akkor áll fenn, ha két ember házasság nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben él együtt. Az alábbiakban útmutatót adunk a házasság és élettársi kapcsolat összehasonlításához, hogy könnyen áttekinthetőek legyenek a fő különbségeket.

Hivatalos jogi státusz

A házasság hivatalos családi állapot, ezért az állami nyilvántartásokban is önálló státuszként jelenik meg. Az élettársi kapcsolat azonban önmagában nem ilyen családi állapot: ugyan lehet közjegyző előtt nyilatkozattal rögzíteni, de ez nem azonos a házassággal.

Névviselés

Házasságkötés után a felek házassági nevet választhatnak a jogszabályban meghatározott formákból. Élettársi kapcsolatban ilyen automatikus, jogcímen alapuló névviselési lehetőség nincs: attól, hogy valakik együtt élnek, egyikük sem vehet fel „házassági nevet” a kapcsolat alapján.

Vagyonjogi alaphelyzet

Házastársaknál – vagyoni vita esetén – azt kell bizonyítani, hogy nem közös a vagyonszerzés; míg élettársaknál azt, hogy közös. Tehát ellenkező előjelű a bizonyítás: házasságban az a vélelem, hogy közös a vagyon, míg élettársaknál az az alap, hogy külön történt a szerzés.

Az öröklés kérdése

A házastárs törvényes örökös: a Ptk. külön szabályozza, hogy mikor mit örököl, például leszármazó mellett is megilleti bizonyos haszonélvezeti jog és egy gyermekrész, – végrendelet esetén kötelesrész, amely a törvényes örökrész harmada – más esetben – leszármazó és szülő hiányában – pedig akár egyedül is örökölhet. Az élettárs nem törvényes örökös, tehát végrendelet nélkül nem örököl automatikusan csak azért, mert együtt élt az elhunyttal.

Szakítás utáni védelem: tartás és lakáshasználat

Házasság felbontása után a volt házastárs bizonyos feltételekkel házastársi tartást követelhet, és a közös lakás használatáról is külön, részletes szabályok alapján dönt a bíróság. Élettársi kapcsolat megszűnése után is lehet szó tartásról és a közösen lakott lakás használatának rendezéséről, de ez szűkebb (pl.:időben), feltételekhez kötött és általában kevésbé erős jogi védelmet biztosít.

Gyermek és apasági vélelem

Házasságban a gyermek jogi helyzete tisztább abból a szempontból, hogy a törvény az anya férjét tekinti apának, vagyis fennáll az apasági vélelem. Élettársi kapcsolatban ilyen általános vélelem nincs, ezért ott az apasághoz elismerő nyilatkozatot kell tenni. A házasság intézményét kiemelten kezelik és részletesebben szabályozzák a jogszabályok, ezt preferálja a jogalkotó az élettársi kapcsolattal szemben.

Házassági szerződést aláíró pár.
Egyre többen döntenek úgy, hogy szerződéssel teszik hivatalossá a kapcsolatukat. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Élettárs jogai

Együttélés során közös lesz a vagyon?

Sokan úgy gondolják, hogy néhány év együttélés után az élettársak vagyona automatikusan közössé válik, de ez nem így van. A törvény nem határoz meg olyan időtartamot, amely után az élettársak között ugyanaz a vagyonközösség jönne létre, mint a házastársaknál, ahol a szokásos mértékű berendezés öt év után közössé válik.

Külön vagyonszerzők

Először is, a magyar törvények szerint élettársakként nyilvántartani bármilyen 18. életévét betöltő férfi és nő lehet, ám ennek nincs jogi értelemben nincs hatása.  Mindkét esetben közjegyző szükséges a státusz bejegyzéséhez. Előbbi esetben, ha nincs vagyonjogi szerződés, akkor az együttélés alatt mindkét fél a saját nevében és a maga jogán szerez vagyont.

Mit jelent a vagyonszaporulat?

Mivel az élettársi kapcsolat önmagában nem olvasztja össze automatikusan a pénzt, az ingatlant vagy más vagyontárgyakat, érdemes szerződéssel tisztázni a jogviszonyokat, hiszen egy esetleges szakítás alkalmával nem abból indul ki a jog, hogy „minden fele-fele”, hanem az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulatot kell elszámolni. Vagyis azt vizsgálják, mivel lett több a felek vagyona az életközösség ideje alatt, és ehhez ki, milyen arányban járult hozzá, így kit milyen arányban illet részesedés.

A hozzájárulás nemcsak pénz lehet

A törvény szerint a szerzésben való közreműködésnek számít nemcsak a kereset vagy a közvetlen anyagi befizetés, hanem a háztartási munka, a gyermeknevelés, sőt akár a másik fél vállalkozásában végzett munka is. Tehát az is hozzájárulás lehet, ha valaki nem pénzt tesz bele, hanem munkával tartja fenn a közös életet.

Ha nem bizonyítható az arány

A Ptk. úgy fogalmaz, hogy ha a szerzésben történt közreműködés pontos aránya nem állapítható meg, akkor azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez valamelyik élettárs számára méltánytalan vagyoni hátrányt okozna. 

A különvagyon nem olvad bele automatikusan

A törvény kimondja, hogy a vagyonszaporulatba nem számít bele az a vagyon, amely házastársaknál különvagyonnak minősül. Ez fontos például örökség, ajándék, korábban meglévő saját vagyon vagy egyes személyes vagyontárgyak esetében.

Szerződéssel a rendszerért

Az élettársak vagyonjogi szerződéssel eltérhetnek a törvényi főszabálytól, és akár olyan megoldásokat is kiköthetnek, amelyekkel a házastársak a jogszabály alapján élhetnek. Ehhez viszont érvényesen közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kell.

A házasságnál más a kiindulópont

A házastársaknál főszabály szerint a házassági életközösség alatt házastársi vagyonközösség áll fenn, míg az élettársaknál nem ez az alaphelyzet. Vagyis a köznyelvben gyakran összemosott két forma között ezen a ponton nagyon lényeges a jogi különbség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
