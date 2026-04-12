Mi a különbség a házasság és az életközösség között? Ügyvéd segít eligazodni a jogi útvesztőkben

Házasság vagy élettársi kapcsolat? Jelentős jogi különbségek vannak a fogalmak között, amelyekről nem árt tudnod, hogy milyen jogaid vannak az öröklés, a vagyonjog, a névviselés vagy a közös vagyon szempontjából Tudod mik az élettárs jogai? A Fanny magazin minden fontos információt összegyűjtött a témában Dr. Tokár Tamás ügyvéd segítségével.

Ez a különbség a házasság és az élettársi kapcsolat között Dr. Tokár Tamás ügyvéd szerint.

Ezek az élettárs jogai a vagyon és az öröklés szempontjából.

Házasság vagy élettársi kapcsolat? Így alakulnak a pénzügyi jogok

Házasság vagy élettársi kapcsolat – mi a különbség, és milyen jogai vannak az élettársnak?

A házasság hivatalosan csak akkor jön létre, ha a felek az anyakönyvvezető előtt hivatalosan, egybehangzó „igennel” házasságot kötnek. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben nem igényel külön szertartást: akkor áll fenn, ha két ember házasság nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben él együtt. Az alábbiakban útmutatót adunk a házasság és élettársi kapcsolat összehasonlításához, hogy könnyen áttekinthetőek legyenek a fő különbségeket.

Hivatalos jogi státusz

A házasság hivatalos családi állapot, ezért az állami nyilvántartásokban is önálló státuszként jelenik meg. Az élettársi kapcsolat azonban önmagában nem ilyen családi állapot: ugyan lehet közjegyző előtt nyilatkozattal rögzíteni, de ez nem azonos a házassággal.

Névviselés

Házasságkötés után a felek házassági nevet választhatnak a jogszabályban meghatározott formákból. Élettársi kapcsolatban ilyen automatikus, jogcímen alapuló névviselési lehetőség nincs: attól, hogy valakik együtt élnek, egyikük sem vehet fel „házassági nevet” a kapcsolat alapján.

Vagyonjogi alaphelyzet

Házastársaknál – vagyoni vita esetén – azt kell bizonyítani, hogy nem közös a vagyonszerzés; míg élettársaknál azt, hogy közös. Tehát ellenkező előjelű a bizonyítás: házasságban az a vélelem, hogy közös a vagyon, míg élettársaknál az az alap, hogy külön történt a szerzés.

Az öröklés kérdése

A házastárs törvényes örökös: a Ptk. külön szabályozza, hogy mikor mit örököl, például leszármazó mellett is megilleti bizonyos haszonélvezeti jog és egy gyermekrész, – végrendelet esetén kötelesrész, amely a törvényes örökrész harmada – más esetben – leszármazó és szülő hiányában – pedig akár egyedül is örökölhet. Az élettárs nem törvényes örökös, tehát végrendelet nélkül nem örököl automatikusan csak azért, mert együtt élt az elhunyttal.