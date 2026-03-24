Ukrajna háborús özvegyei: Tatjana története, aki haza akarta vinni halott kedvesét

Ukrajna háborús özvegyei. A 23 éves Tatjana 2023 márciusában találkozott először Andrijjal, aki akkor már katonaként szolgált. 2024 karácsonyára tervezték az esküvőt, de Andrij 2024. október 28-án meghalt Torec közelében. „Gondolatban minden harci bevetésre vele mentem, és azt reméltem, ő soha nem halhat meg.”
„Amikor telefonon hívtak, nem hittem el, nem fogtam fel, amit mondtak. Azt kívántam, hogy bárcsak megsebesült volna, de éljen, hogy odamehessek hozzá és beszélhessek vele.”
Tatjana azt mondja: úgy tűnt neki, hogy mindez nem igaz, amíg meg nem látta meg Andrijt a hullaházban - írja a Ripost.
„Olyan szépen feküdt. Csak néztem rá, és arra gondoltam, hogyan vigyem haza, hogy ne kelljen eltemetnünk? Mert amikor eltemetjük, el kell fogadnom, hogy nincs többé.”
Aztán jött a temetés. Búcsú a kijevi Szent Mihály Aranykupolás Székesegyházban, majd Andrij szülővárosában, Vinnicjában.
Barátai elvárják Tatjanától, hogy mindenképpen próbálkozzon egy új kapcsolattal. Nem értik, miért nem tudja a lány levenni az eljegyzési gyűrűjét, és azt tanácsolják: „Ne írj róla a közösségi médiában – csak ront a helyzeteden.” Hangsúlyozzák, hogy egy Andrijról készült fotó az Instagramján „elriasztja” a kérőket.
2025 januárjában a lány Andrij halála óta először manikűrözött és festette ki a szemét. Bűntudatot érzett. Azt mondja, nem akarja, hogy az emberek azt higgyék, mindent elfelejtett, ami történt. Mert nem felejtette el. Megtanult együtt élni vőlegénye elvesztésével és idővel rájött: sok hozzá hasonló nő van. Olyanok, akik veszteséggel élnek együtt, akik éjszaka arra ébrednek fel, hogy eltűnt mellőlük örökre a párjuk.
