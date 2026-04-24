Sass Dani: „Nagyon élvezem, hogy három csajjal élek együtt”

Márciusban érkezett a hír, hogy Sass Dani kétgyermekes édesapa lett. Feleségével már régóta készültek a második gyermek születésére, ám most hirtelen sok feladat elé néz a házaspár. Korábban arról számolt be a korábbi műsorvezető, hogy építkezésbe is kezdtek, nem messze jelenlegi otthonuktól. Akkor még a decemberi költözés volt a cél, hogy a karácsonyt már álmaik otthonában ünnepeljék, ám most már a szeptembert tűzték ki új célidőpontnak.

Sass Dani gyerekei nagyon hamar megtalálták az összhangot (Fotó: Kiss Annamarie)

Sass Dani úgy érzi, hogy túl vannak a nehezén

Múlt héten lett hathetes Kamilla, szóval az első, nehéz heteken túl vagyunk. Szokni kellett, hogy nem csak egy gyereken van a fókusz, és a korábbi, kezdeti rutinok rendesen felborultak. Olyan kis dolgok, mint az esti fürdetés, de ezeket is szépen, lassan megtanuljuk

– mesélt a kezdeti nehézségekről a gasztroblogger.

Dani nagyobbik lánya, Lili nyáron ünnepli negyedik születésnapját, aki már korábban is nagyon várta a kistesó érkezését. „Nagyon élvezi ezt a helyzetet, de látjuk rajta, hogy neki is szoknia kell, hogy megoszlik a figyelem kettőjük között. Másfél hónapig kivettük őt az oviból, mivel nem szerettük volna, hogy valami betegséget hazahozzon, de lassan visszamegy, ami szintén befolyásolni fogja a mindennapjainkat” – jegyezte meg Sass Dani.

Sass Dani felesége még pihenését tölti, de ő is segít Daninak az építkezésben (Fotó: Udvardi Attila)

Sass Daniék előbbre hozták a költözés időpontját

Szerencsére sok mindent sikerült Kamilla érkezése előtt elintéznünk, ami miatt most egy ideig háttérbe szorult az építkezés. Most próbálunk kicsit visszacsöppeni abba is, mivel ha nem is vészesen, de szeptemberben szeretnénk átköltözni

– jelentette ki a korábbi műsorvezető.

Dani élete nemcsak egy újabb gyerekkel, hanem egy újabb csajjal bővült, mivel innentől három hölggyel kell egy fedél alatt élnie. „Nagyon élvezem, hogy három csajjal élek együtt. Azért is lehet ez, mivel mi hárman vagyunk fiúk testvérek, és az életem másik periódusa pedig teljesen más lesz. Már tök jól fonom és fésülöm a hajakat, szóval nem lesz ezzel sem probléma” – mondta lapunknak Sass Dani.