Közleményt adott ki a Mészáros Csoport

A 24.hu-n 2026.04.23-án megjelent „Levonultak a munkások, félbemaradt a felújítás a kiürített számláiról elhíresült Mészáros-cég központjánál” című cikk kapcsán az alábbiakat közölte a Mészáros Csoport.
Mint írták, az Envirotis Zrt. tatai irodaházának felújításával kapcsolatos kérdésekről az Envirotis Zrt. és kivitelezést végző vállalkozó képviselői a mai napon (azaz 2026. 04. 24-én, pénteken) egyeztettek, melynek eredményeként a felek között megállapodás jött létre és a vállalkozó hétfőtől a munkákat folytatja.
Az egyeztetés során a felek megerősítették, hogy a kivitelezés a hatályos szerződéses feltételeknek megfelelően, az irányadó jogszabályok betartásával folytatódik. A megállapodás értelmében a munkálatok ütemezése és ellenőrzése a továbbiakban folyamatosan, a szerződésben rögzített keretek között történik.
