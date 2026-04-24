Gyász: Elhunyt Móré Imre

Gyászhír érkezett: 95 évesen meghalt az MTK egykori kiváló labdarúgója, Móré Imre.

Az MTK Budapest megemlékezésében felidézi, Móré Imre már fiatalon kitűnt tehetségével. Cecéről indult, fiatalon a felnőttek között is pályára lépett, majd mikor az MTK-hoz került, olyan legendák közegében fejlődhetett, mint az Aranycsapat több tagja.

Mint írták, szerencsés embernek tartotta magát, akit egész életében szeretet és megbecsülés vett körül. Bár a világ számos pontján élt és dolgozott, mindig büszkén vallotta magát magyarnak és ceceinek.