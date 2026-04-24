Gyász: Elhunyt Móré Imre

Gyászhír érkezett: 95 évesen meghalt az MTK egykori kiváló labdarúgója, Móré Imre.
Az MTK Budapest megemlékezésében felidézi, Móré Imre már fiatalon kitűnt tehetségével. Cecéről indult, fiatalon a felnőttek között is pályára lépett, majd mikor az MTK-hoz került, olyan legendák közegében fejlődhetett, mint az Aranycsapat több tagja.
Mint írták, szerencsés embernek tartotta magát, akit egész életében szeretet és megbecsülés vett körül. Bár a világ számos pontján élt és dolgozott, mindig büszkén vallotta magát magyarnak és ceceinek.
Távozásával nemcsak egy kiváló sportolót, hanem egy különleges életutat bejárt, példamutató embert veszítettünk el. Emlékét tisztelettel őrizzük, és osztozunk mindazok gyászában, akik ismerték és szerették.
