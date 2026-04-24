Vasárnap délutáni szundizáshoz keresve sem találunk jobbat Aaron Taylor-Johnson új akciófilmjénél

A bankrablós filmek olyanok, mint a farmernadrág: sosem mennek ki a divatból. A zsánert már ezerféle módon csűrték és csavarták, de valahogy mégis kiapadhatatlan forrásként szolgál a filmkészítők számára. Ezúttal angol alkotókat ihletett meg a műfaj, akik még meg is fejelték az egészet egy ketyegő pokolgéppel, hogy egy „kis” extra feszültség kerüljön az összképbe. A hangulat tehát az első perctől forró, amit Aaron Taylor-Johnson fagyos tekintete próbál lehűteni, az eredmény pedig egy langyos popcornmozi lesz, amit jó eséllyel már másnap elfelejtünk.
A korábban A préri urai című westernt vagy a Törvényen kívüli király címre keresztelt történelmi mozit is jegyző David Mackenzie ezúttal az akcióthrillerbe kóstolt bele. Az Időzített bomba kezdő képsoraiban egy hatalmas II. világháborús bombával találjuk magunkat szemben, amit egy építkezés során találnak meg, ezt követően pedig rögtön le kell zárni egy komplett kerületet Londonban. Ez idő alatt az Úriemberekből-sorozatból és A beavatottból ismert Theo James, valamint a kétes jövőjű Avatar-filmek Sam Worthingtonja által vezetett rosszfiúk egy furmányos bankrablóakcióba lendülnek, miközben Aaron Taylor-Johnson minden erejével azon van, hogy a britek fővárosában ne repüljön minden a levegőbe.
Ha már egy klasszikus brit moziról beszélünk, itt említenénk meg, hogy az Időzített bombára tökéletesen illik az angol nyelvterületen használatos „dad movie” kifejezés, mely magyarra „apafilmként” fordítható. Ez a fogalom tulajdonképpen azokat az akciójelenetekben bővelkedő alkotásokat összegzi, melyeknek célcsoportja az 40/50 év feletti férfiak, különösen az édesapák, akik az ilyen filmeket mutatják meg szívesen a család következő generációjának.
Az internet népe gyakorta ebbe a kategóriába sorolja még a Rocky- és a Rambo-mozikat, a Bud Spencer és Terence Hill-filmeket, de az eredeti Star Wars-epizódok közül bármelyiket is idesorolhatnánk. Bár őszintén szólva, az Időzített bomba aligha lesz egy szinten emlegetve az imént említett művekkel.
Nem árulunk zsákba macskát: az Időzített bomba nem váltja meg a világot, felrobbantani a kasszákat, vagy ne talán újradefiniálni akár az akciófilm műfaját vagy a bankrablós mozik zsánerét. Ugyan ritmusa nem csökken egy pillanatra sem a másfél óra alatt, csúcspontjai tompák, fordulatai közhelyesek, sőt, már-már inkább nevetségesek. Aaron Taylor-Johnson pedig kevésbé tolakodó módon, egyre többet tűnik fel póló nélkül vagy egy szál törölközőben. De valahogy a női közönséget is bent kell tartani a teremben.
Az utolsó jelenet pedig több mint valószín, hogy csak a játékidő kitöltése céljából került bele a végső változatba, no meg persze azért, mert talán az alkotók hiányolták az eddig elhangzó puskaropogtatás mennyiségét.
Bántani azonban mégsem lehet lelkiismeret-furdalás nélkül, hiszen az Időzített bomba még így is egy szolid, könnyen fogyasztható akciófilm, amiben olykor izzadó tenyérrel szurkolunk a rosszfiúknak, például mikor a szajréval próbálnak kijutni a lezárt londoni utcák fojtogató rengetegéből, néha pedig jót derülünk azon, hogy nem véletlenül született meg annyi vicc az angol rendőrségről, akik végig két lépéssel antihőseink mögött járnak.
Ettől függetlenül nem garantáljuk, hogy mindenkinek az utolsó képkockáig nyitva marad a szeme, mert az Időzített bomba igazából egy klasszikus apafilmnek álcázott, valójában középszerű streaming-thriller. Szinte már látjuk is magunk előtt, hogy pár hónapon, vagy akár néhány héten belül debütál valamelyik streaming-szolgáltatón, ekkor pedig bátran el lehet indítani a vasárnapi ebéd után, hogy húslevessel és rántott hússal teli gyomorral szundítsunk rajta egy kicsit. Nem is értjük, az Időzített bomba miért nem egyből az HBO Max vagy Netflix-filmek táborát erősíti.
Az Időzített bomba április 23-án robbant be a magyar mozikba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.