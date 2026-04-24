Vasárnap délutáni szundizáshoz keresve sem találunk jobbat Aaron Taylor-Johnson új akciófilmjénél

A bankrablós filmek olyanok, mint a farmernadrág: sosem mennek ki a divatból. A zsánert már ezerféle módon csűrték és csavarták, de valahogy mégis kiapadhatatlan forrásként szolgál a filmkészítők számára. Ezúttal angol alkotókat ihletett meg a műfaj, akik még meg is fejelték az egészet egy ketyegő pokolgéppel, hogy egy „kis” extra feszültség kerüljön az összképbe. A hangulat tehát az első perctől forró, amit Aaron Taylor-Johnson fagyos tekintete próbál lehűteni, az eredmény pedig egy langyos popcornmozi lesz, amit jó eséllyel már másnap elfelejtünk.

Aaron Taylor-Johnson azon van, hogy ne robbanjon fel a bomba, a nézők pedig azon, hogy ne aludjanak el (Fotó: YouTube)

Így rabolnak bankot az Avatar és az Úriemberek szépfiúi

A korábban A préri urai című westernt vagy a Törvényen kívüli király címre keresztelt történelmi mozit is jegyző David Mackenzie ezúttal az akcióthrillerbe kóstolt bele. Az Időzített bomba kezdő képsoraiban egy hatalmas II. világháborús bombával találjuk magunkat szemben, amit egy építkezés során találnak meg, ezt követően pedig rögtön le kell zárni egy komplett kerületet Londonban. Ez idő alatt az Úriemberekből-sorozatból és A beavatottból ismert Theo James, valamint a kétes jövőjű Avatar-filmek Sam Worthingtonja által vezetett rosszfiúk egy furmányos bankrablóakcióba lendülnek, miközben Aaron Taylor-Johnson minden erejével azon van, hogy a britek fővárosában ne repüljön minden a levegőbe.

A bankrablók sikeréért egy kicsit azért mi, nézők is drukkolunk, mert annyira béna az angol rendőrség (Fotó: YouTube)

Az Időzített bomba is beáll az apafilmek táborába

Ha már egy klasszikus brit moziról beszélünk, itt említenénk meg, hogy az Időzített bombára tökéletesen illik az angol nyelvterületen használatos „dad movie” kifejezés, mely magyarra „apafilmként” fordítható. Ez a fogalom tulajdonképpen azokat az akciójelenetekben bővelkedő alkotásokat összegzi, melyeknek célcsoportja az 40/50 év feletti férfiak, különösen az édesapák, akik az ilyen filmeket mutatják meg szívesen a család következő generációjának.

Az internet népe gyakorta ebbe a kategóriába sorolja még a Rocky- és a Rambo-mozikat, a Bud Spencer és Terence Hill-filmeket, de az eredeti Star Wars-epizódok közül bármelyiket is idesorolhatnánk. Bár őszintén szólva, az Időzített bomba aligha lesz egy szinten emlegetve az imént említett művekkel.