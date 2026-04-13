Költséghatékony és pénztárcabarát megoldás a nagy napra: így készíts esküvői tortát házilag

Miért is ne kezdhetné az ifjú pár a közös életét ezeknek a saját kezűleg is elkészíthető desszerteknek a felszeletelésével és megkóstolásával? Így legalább minden falatban ott lesz a közös munka öröme és az ünnep igazi varázsa. Mutatjuk a legízletesebb esküvői torta ötleteket, amelyeket akár te magad is elkészíthetsz.
A nagy nap talán az egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanata az esküvői torta közös felvágása, de miért ne tehetnéd még különlegesebbé ezt a csodás ünnepet azzal, hogy saját kezűleg készíted el? A házilag készített esküvői torta nemcsak költséghatékony megoldás, hanem igazán személyes ajándék is: minden részletben, ízben és töltelékben ott van a közös munka, az odafigyelés, a szeretet és az ünnep varázsa.
Esküvői torta házilag: így lesz tökéletes a nagy napra
Ráadásul egy kis tervezéssel és néhány jól bevált recepttel nem csupán látványos, de igazán ízletes desszertek kerülhetnek az esküvői asztalra, amelyek méltó díszei lesznek a nagy napnak. A Fanny magazin ezúttal elhozta a három legegyszerűbb, mégis legfinomabb változatát az esküvői tortáknak – csak vigyázz, hogy aztán jusson belőle mindenkinek.
Csokoládélikőrös torta pekándióval és karamellel
Hozzávalók:
A tésztához:
5 tojás
200 g cukor
100 g vaj
100 g fehér csokoládé
100 g finomliszt
50 g durvára darált/tört pekándió
fél kk. sütőpor
A karamellhez:
20 g vaj
100 g cukor
40 g tejszín
Az angolkrémhez:
5 tojássárgája (kb. 100 g)
100 g cukor
100 g tejszín
vaníliaőrlemény
A mascarponehabhoz:
100 g mascarpone
200 g tejszín
20 g porcukor
30 g csokoládélikőr
4 g zselatinpor
20 g víz
Elkészítés:
A vajat gőz fölött vagy mikrosütőben összeolvasztjuk a fehér csokival, majd a cukorral kihabosított tojássárgájához adjuk és elkeverjük.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük. A liszthez hozzáadjuk a sütőport, és a fehérjehabbal felváltva a tojásos-csokis masszához keverjük, ügyelve, hogy minél kevésbé törjük össze a tojáshabot. Végül óvatosan a tésztába forgatjuk a darált vagy tört pekándiót is.
Két 18 cm-es tortakarikát vagy kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. A piskótamasszát elosztjuk a két tortaformában, majd 160 fokon körülbelül 30 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megszilárdult-e a tészta, majd a formában hagyjuk kihűlni.
A karamellhez a vajat a cukorral összeolvasztjuk, és ha már szép borostyánszínű, felöntjük a tejszínnel. Vigyázat, mert ilyenkor csaphat a karamell, és össze is kapja kissé a forró cukrot a hideg tejszín. Tovább forraljuk, amíg szépen egyenletesen sűrűsödő karamellkrémet nem kapunk.
Az angolkrémhez a hozzávalókat gőz fölött, folyamatosan kavargatva 80 fokra hevítjük. Akkor jó, ha az ujjunkat beletéve csípi azt a meleg keverék. Amikor éppen csak elkezd sűrűsödni, már le is vesszük a gőzről, különben tojásrántottánk lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni a krémet.
A mascarponehabhoz a zselatinport beáztatjuk a vízbe.
A mascarponét kihabosítjuk a porcukorral, majd folyamatosan verve hozzácsorgatjuk a tejszínt. Ha kész a hab, egy kézi habverővel belekeverjük a csokoládélikőrt, és az időközben mikróban folyósra melegített zselatint.
Vízszintesen kettévágjuk a piskótalapokat, így összesen négy lapunk lesz. Az alsó lapot visszatesszük a tortakarikába, és vékonyan megkenjük angol krémmel, erre kerül a mascarponekrém harmada. Így folytatjuk a rétegezést a második és a harmadik piskótalappal is, végül az utolsó réteg krémre helyezzük a negyedik piskótalapot. Kicsit lenyomkodjuk, majd leemeljük a tortakarikát. A kifolyt tortakrémet egy kenőkéssel annyira simítjuk csak el a torta oldalán, hogy kilátszódjék a piskóta, de mégis egyenletes legyen.
A kihűlt karamellt a torta tetejére csorgatjuk, úgy, hogy az oldalán is lefolyjon, és pekándióval megszórva, kissé lehűtve tálaljuk.
Előkészítés: 110 perc
Eperkrémes torta
Hozzávalók egy 18 cm-es tortához:
Az eperkrémhez:
300 g friss eper
2 dl víz
4 ek. étkezési keményítő
200 g kristálycukor
1 csipet só
fél citrom leve
A piskótához:
4 nagy tojás
100 g porcukor
1 ek. meleg víz
fél tk. vaníliaőrlemény
110 g finomliszt
negyed tk. sütőpor
1 csipet só
A krémhez:
2 dl tejszín
125 g mascarpone
2 ek. porcukor
fél tk. Vaníliaőrlemény
A díszítéshez:
6 szem friss eper
50 g szeletelt mandula
Elkészítés:
Először az eperkrémet készítjük el. A keményítőt 1 dl vízben csomómentesre keverjük.
Az epret megtisztítjuk, felaprítjuk. A felét beletesszük egy serpenyőbe a maradék vízzel, a cukorral, a citromlével és a pici sóval. Összeforraljuk, és forrás után 3 percig főzzük. Hozzáöntjük a vízben feloldott keményítőt, és addig főzzük, míg fényes, sűrű krémet nem kapunk. Levesszük a tűzhelyről, és beleforgatjuk a maradék epret. Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni.
A piskótához a tojássárgájákat kézi habverővel kihabosítjuk 20 g cukorral. Hozzádolgozzuk a meleg vizet és a vaníliaőrleményt is. A sütőporral és sóval elkevert lisztet beleszitáljuk a tojásos keverékbe. A tojásfehérjéket a maradék cukorral tejföl sűrűségű habbá verjük, és óvatosan beleforgatjuk a tojássárgájás, lisztes masszába.
Két 18 centis tortakarikát sütőpapírral kibélelünk. Elosztjuk köztük a masszát, majd 180 fokos sütőben körülbelül 20 perc alatt megsütjük. Rácson kihűtjük, majd mindegyiket két lapba vágjuk.
A krémhez az összes hozzávalót keverőtálba tesszük, és kézi robotgéppel addig verjük, míg kemény habot nem kapunk. A negyedét betesszük egy csillagcsővel felszerelt habzsákba, és felhasználásig hideg helyen tartjuk.
A szeletelt mandulát száraz serpenyőben megpirítjuk.
Az egyik tortalapot tortatálra tesszük. Megkenjük egy kevés krémmel, a habzsákból körben nyomunk rá peremet, a közepét megtöltjük az eperkrém negyedével. Ezt még háromszor ismételjük. A maradék krémmel bekenjük a torta oldalát is, majd a pirított mandulával panírozzuk. Friss eperrel díszítjük. Tálalásig a hűtőszekrényben tartjuk.
Előkészítés: 80 perc
Áfonyás, szedres pavlova
Hozzávalók:
A habcsókhoz:
5 tojásfehérje
1 kk. vaníliakivonat
1 kk. őrölt kardamom
2 tk. citromlé
270 g kristálycukor
2 tk. kukoricakeményítő
A szederlekvárhoz:
250 g szeder
70 g kristálycukor
2 ek. méz
1 tk. citromlé
fél tk. reszelt citromhéj
fél kk. őrölt kardamom
A szederhabhoz:
250 g tejszín
2 ek. porcukor
fél kk. őrölt kardamom
fél kk. reszelt citromhéj
2 tk. szederlekvár
1 kk. vaníliaőrlemény
A díszítéshez:
100 g szeder
100 g áfonya
1 kis csokor menta
Elkészítés:
A tojásfehérjéket beleöntjük egy állványos robotgép táljába, és 2-3 percig magas fokozaton verjük. Mérsékeljük a sebességet, és folyamatos habverés közben több részletben hozzáadjuk a kristálycukrot. Ezután magasabb fokozatra kapcsolunk, és kemény habbá verjük az elegyet. Végül hozzáadjuk a vaníliakivonatot, a kardamomot, a citromlevet és a keményítőt; ezekkel már csak néhány másodpercig verjük, míg minden jól össze nem keveredik.
Egy nagy sütőpapírra rajzolunk egy körülbelül 20 centi átmérőjű kört. Egy nagy tepsi négy sarkába teszünk egy-egy pötty habot, és ráragasztjuk a sütőpapírt úgy, hogy az üres oldala nézzen felfelé. Rákenjük a tojáshabot úgy, hogy középen legyen egy mélyedés a tölteléknek. Az oldalfalait szépen felhúzzuk egy spatulával.
Előmelegített 110 fokos sütőbe toljuk, és körülbelül egy órán át szárítjuk. Ha letelt az idő, kikapcsoljuk a sütőt, és csukott ajtónál hagyjuk a sütőben kihűlni a pavlovát.
Amíg sül a hab, elkészítjük a szederlekvárt. Egy lábasba öntjük a gyümölcsöt, adunk hozzá egy kevés vizet, és közepes hőfokon, időnként megkeverve addig főzzük, míg a szeder kicsit szét nem fő. Kiveszünk belőle két teáskanálnyit, a többihez hozzáadjuk az ízesítőanyagokat, és sűrűsödésig főzzük. Hagyjuk teljesen kihűlni, majd felhasználásig betesszük a hűtőszekrénybe.
Kemény habbá verjük a tejszínt a porcukorral és a kardamommal, majd alacsony fokozaton hozzáforgatjuk a citromhéjat, a félretett szederlekvárt és a vaníliaőrleményt. Beletöltjük a kihűlt pavlova üregébe. A tetejére kanalazzuk a maradék lekvárt, majd rárakosgatjuk a friss gyümölcsöket és a mentaleveleket.
Előkészítés: 120 perc + szárítás
