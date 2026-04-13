Költséghatékony és pénztárcabarát megoldás a nagy napra: így készíts esküvői tortát házilag

A nagy nap talán az egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanata az esküvői torta közös felvágása, de miért ne tehetnéd még különlegesebbé ezt a csodás ünnepet azzal, hogy saját kezűleg készíted el? A házilag készített esküvői torta nemcsak költséghatékony megoldás, hanem igazán személyes ajándék is: minden részletben, ízben és töltelékben ott van a közös munka, az odafigyelés, a szeretet és az ünnep varázsa.

Fotó: 123RF

Esküvői torta házilag: így lesz tökéletes a nagy napra

Ráadásul egy kis tervezéssel és néhány jól bevált recepttel nem csupán látványos, de igazán ízletes desszertek kerülhetnek az esküvői asztalra, amelyek méltó díszei lesznek a nagy napnak. A Fanny magazin ezúttal elhozta a három legegyszerűbb, mégis legfinomabb változatát az esküvői tortáknak – csak vigyázz, hogy aztán jusson belőle mindenkinek.

Csokoládélikőrös torta pekándióval és karamellel

Hozzávalók:

A tésztához:

5 tojás

200 g cukor

100 g vaj

100 g fehér csokoládé

100 g finomliszt

50 g durvára darált/tört pekándió

fél kk. sütőpor

A karamellhez:

20 g vaj

100 g cukor

40 g tejszín

Az angolkrémhez:

5 tojássárgája (kb. 100 g)

100 g cukor

100 g tejszín

vaníliaőrlemény

A mascarponehabhoz:

100 g mascarpone

200 g tejszín

20 g porcukor

30 g csokoládélikőr

4 g zselatinpor

20 g víz

Csokoládélikőrös torta pekándióval és karamellel – gazdag ízek, elegáns megjelenés

Fotó: 123RF

Elkészítés:

A vajat gőz fölött vagy mikrosütőben összeolvasztjuk a fehér csokival, majd a cukorral kihabosított tojássárgájához adjuk és elkeverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük. A liszthez hozzáadjuk a sütőport, és a fehérjehabbal felváltva a tojásos-csokis masszához keverjük, ügyelve, hogy minél kevésbé törjük össze a tojáshabot. Végül óvatosan a tésztába forgatjuk a darált vagy tört pekándiót is. Két 18 cm-es tortakarikát vagy kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. A piskótamasszát elosztjuk a két tortaformában, majd 160 fokon körülbelül 30 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megszilárdult-e a tészta, majd a formában hagyjuk kihűlni. A karamellhez a vajat a cukorral összeolvasztjuk, és ha már szép borostyánszínű, felöntjük a tejszínnel. Vigyázat, mert ilyenkor csaphat a karamell, és össze is kapja kissé a forró cukrot a hideg tejszín. Tovább forraljuk, amíg szépen egyenletesen sűrűsödő karamellkrémet nem kapunk. Az angolkrémhez a hozzávalókat gőz fölött, folyamatosan kavargatva 80 fokra hevítjük. Akkor jó, ha az ujjunkat beletéve csípi azt a meleg keverék. Amikor éppen csak elkezd sűrűsödni, már le is vesszük a gőzről, különben tojásrántottánk lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni a krémet. A mascarponehabhoz a zselatinport beáztatjuk a vízbe. A mascarponét kihabosítjuk a porcukorral, majd folyamatosan verve hozzácsorgatjuk a tejszínt. Ha kész a hab, egy kézi habverővel belekeverjük a csokoládélikőrt, és az időközben mikróban folyósra melegített zselatint. Vízszintesen kettévágjuk a piskótalapokat, így összesen négy lapunk lesz. Az alsó lapot visszatesszük a tortakarikába, és vékonyan megkenjük angol krémmel, erre kerül a mascarponekrém harmada. Így folytatjuk a rétegezést a második és a harmadik piskótalappal is, végül az utolsó réteg krémre helyezzük a negyedik piskótalapot. Kicsit lenyomkodjuk, majd leemeljük a tortakarikát. A kifolyt tortakrémet egy kenőkéssel annyira simítjuk csak el a torta oldalán, hogy kilátszódjék a piskóta, de mégis egyenletes legyen. A kihűlt karamellt a torta tetejére csorgatjuk, úgy, hogy az oldalán is lefolyjon, és pekándióval megszórva, kissé lehűtve tálaljuk.

Előkészítés: 110 perc