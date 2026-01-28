Japán sajttorta: íme a recept, amiért megőrül az internet

Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. január 28.
Az alaphoz mindössze két hozzávaló kell. Így készül a japán sajttorta, amely letarolta most a közösségi oldalakat.

A japán sajttortának nevezett desszert pillanatok alatt letarolta a közösségi oldalakat. Nem összetévesztendő a másik japán sajttortával, ami egy felhőszerű, szufléjellegű torta. Mutatjuk a japán sajttorta titkát.

A most hódító japán sajttortához mindössze 2 összetevő kell: görög joghurt és keksz. Annyi, hogy a görög joghurtba bele kell tömködni a kekszet, állni hagyni a hűtőben és már kész is a finomság.

Ezerféle változatot lehet létrehozni, lehet bele mézet keverni, kávét, nutellát, lényegét tekintve bármit, amit az ember megkíván.

A Mindmegettén megtalálod a receptet is. És íme róla egy videó:

