Japán sajttorta: íme a recept, amiért megőrül az internet

A japán sajttortának nevezett desszert pillanatok alatt letarolta a közösségi oldalakat. Nem összetévesztendő a másik japán sajttortával, ami egy felhőszerű, szufléjellegű torta. Mutatjuk a japán sajttorta titkát.

A japán sajttorta

Japán sajttorta receptje

A most hódító japán sajttortához mindössze 2 összetevő kell: görög joghurt és keksz. Annyi, hogy a görög joghurtba bele kell tömködni a kekszet, állni hagyni a hűtőben és már kész is a finomság.

Ezerféle változatot lehet létrehozni, lehet bele mézet keverni, kávét, nutellát, lényegét tekintve bármit, amit az ember megkíván.

A Mindmegettén megtalálod a receptet is. És íme róla egy videó: