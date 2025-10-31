Stílusos születésnapi torta fillérekből, amivel lenyűgözheted a vendégeket

Nem kell cukrászdai árakat fizetned ahhoz, hogy egy igazán látványos és ínycsiklandó születésnapi tortát készíts. Az alábbi születésnapi torta recept nemcsak pénztárcabarát, hanem egészséges és mentes verzióban is könnyedén elkészíthető.

Egy filléres, házi születésnapi torta is minden vendéget képes levenni a lábáról.

Házilag is elkészíthető, filléres és elegáns születésnapi torta, amely lenyűgözi a vendégeket

Hozzávalók (24 cm-es formához):

5 tojás

100 g teljes kiőrlésű liszt (vagy mandulaliszt diétás verzióhoz)

100 g eritrit vagy barna cukor

1 csomag sütőpor

250 g zsírszegény túró vagy mascarpone

200 ml cukormentes habtejszín

1 teáskanál vanília aroma

Friss gyümölcs (eper, málna, áfonya)

Kevés étcsokoládé a dekorációhoz (min. 70%-os, diétás verzióhoz cukormentes)

Elkészítés:

A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját az édesítővel krémesre keverjük. A tojássárgából és édesítőből készült masszához hozzáadjuk a lisztet és a sütőport, majd óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot. A masszát sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük, és 180°C-on kb. 20–25 percig sütjük. A krémhez a túrót vagy mascarponét a habtejszínnel, vanília aromával és egy kevés édesítővel simára keverjük. A kihűlt piskótát kettévágjuk, megtöltjük a krém felével, majd a tetejére és az oldalára is kenünk belőle. Friss gyümölcsökkel és reszelt étcsokival díszítjük.

Bors tipp:

Diétás verzióhoz teljes kiőrlésű vagy mandulalisztet használj, cukor helyett eritritet, és magas kakaótartalmú étcsokit. A gyümölcsöket szezon szerint variálhatod.

Ha extra eleganciát szeretnél, a torta tetejére készíthetsz étcsokoládé-csipkéket is: olvaszd meg a csokit, formázz belőle mintákat egy sütőpapíron, majd ha megkötött, a papírról óvatosan húzd le és szúrd bele azokat a tortába.

Ez a torta könnyen személyre szabható, és mivel nem igényel bonyolult díszítési technikát, kezdők is bátran elkészíthetik, a végeredmény pedig garantáltan „cukrászdai hatású” lesz.

Az alábbi videóból egy nagyon könnyű, garantáltan jó állagú, elronthatatlan piskóta receptet ismerhetsz meg:

