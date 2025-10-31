Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Születésnapi tortát készítő fiatal, kötényes nő a konyhában

Stílusos születésnapi torta fillérekből, amivel lenyűgözheted a vendégeket

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 13:15
születésnapi tortaolcsótipprecept
Egy születésnapi torta az ünnep fénypontja, sokan azonban úgy gondolják, hogy egy szép és finom sütemény drága alapanyagokat és bonyolult cukrásztechnikákat igényel. A receptünkkel most bebizonyítjuk, hogy ez nem így van! Néhány egyszerű, olcsó hozzávalóból és egy kis kreativitással könnyen elkészíthető egy elegáns, akár diétás változatban is fogyasztható születésnapi torta, amely garantáltan lenyűgözi a vendégeket.
Bors
A szerző cikkei

Nem kell cukrászdai árakat fizetned ahhoz, hogy egy igazán látványos és ínycsiklandó születésnapi tortát készíts. Az alábbi születésnapi torta recept nemcsak pénztárcabarát, hanem egészséges és mentes verzióban is könnyedén elkészíthető. 

születésnapi torta, dekor, tejszín
Egy filléres, házi születésnapi torta is minden vendéget képes levenni a lábáról.
Fotó: barbaraphoto /  Shutterstock 

Házilag is elkészíthető, filléres és elegáns születésnapi torta, amely lenyűgözi a vendégeket 

Hozzávalók (24 cm-es formához):

  • 5 tojás
  • 100 g teljes kiőrlésű liszt (vagy mandulaliszt diétás verzióhoz)
  • 100 g eritrit vagy barna cukor
  • 1 csomag sütőpor
  • 250 g zsírszegény túró vagy mascarpone
  • 200 ml cukormentes habtejszín
  • 1 teáskanál vanília aroma
  • Friss gyümölcs (eper, málna, áfonya)
  • Kevés étcsokoládé a dekorációhoz (min. 70%-os, diétás verzióhoz cukormentes) 

Elkészítés:

  1. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját az édesítővel krémesre keverjük.
  2. A tojássárgából és édesítőből készült masszához hozzáadjuk a lisztet és a sütőport, majd óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot.
  3. A masszát sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük, és 180°C-on kb. 20–25 percig sütjük.
  4. A krémhez a túrót vagy mascarponét a habtejszínnel, vanília aromával és egy kevés édesítővel simára keverjük.
  5. A kihűlt piskótát kettévágjuk, megtöltjük a krém felével, majd a tetejére és az oldalára is kenünk belőle.
  6. Friss gyümölcsökkel és reszelt étcsokival díszítjük.

Bors tipp:

Diétás verzióhoz teljes kiőrlésű vagy mandulalisztet használj, cukor helyett eritritet, és magas kakaótartalmú étcsokit. A gyümölcsöket szezon szerint variálhatod.

Ha extra eleganciát szeretnél, a torta tetejére készíthetsz étcsokoládé-csipkéket is: olvaszd meg a csokit, formázz belőle mintákat egy sütőpapíron, majd ha megkötött, a papírról óvatosan húzd le és szúrd bele azokat a tortába.

Ez a torta könnyen személyre szabható, és mivel nem igényel bonyolult díszítési technikát, kezdők is bátran elkészíthetik, a végeredmény pedig garantáltan „cukrászdai hatású” lesz.

Az alábbi videóból egy nagyon könnyű, garantáltan jó állagú, elronthatatlan piskóta receptet ismerhetsz meg:

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu