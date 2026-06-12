Nincs nyugalom! Az utcára se mer kimenni a Toy Story-filmek sztárja anélkül, hogy zaklatnák

Tim Allen IMDb-oldalát jellemzően olyan családbarát alkotások díszítik, mint a Házi barkács, a Télapu összes része és nem utolsósorban a Toy Story-filmek, melyekben a csillagharcos Buzz Lightyear hangját adta már az elejétől kezdve – kivéve azt az alkalmat, amikor Chris Evans szólaltatta meg abban a hírhedt 2022-es spin-off filmben. Ő tehát az a színész, akinek 72 évesen (holnaptól 73) a hangját egyesek hamarabb felismerik, mint az arcát és ez bizony megannyi fura helyzetet eredményezett számára.
Tim Allen napjainkban a jövő héten debütáló Toy Story 5 kapcsán került előtérbe, melyben Tom Hanks, Joan Cusack, Keanu Reeves és Wallace Shawn karaktereivel együtt néz szembe a digitális világ kihívásaival. A Disney-Pixar film közvetlen folytatása lesz a 2019-es negyedik résznek és a jelen mozis felhozatalban nincs túl sok családi film, amivel komolyan versenyeznie kéne – így, ha jól játsszák ki a kártyáikat, akár még kasszasiker is lehet belőle a nyári szezon alatt.
A franchise sikerességét és töretlen relevanciáját jól bizonyítja, hogy Tim Allen hangját mind a mai napig felismerik az emberek az utcán, hisz már az első film óta ő szólaltatja meg a karaktert. (A magyar rajongóknak Dörner György hangján került közel a szívéhez). Ez pedig sokak számára hízelgő lehet, de a humorista-színész ennél sokkal befordultabb természet:
A feleségem szeret focimeccsekre járni és én is élvezem, de Buzz Lightyear miatt nem szabad nyilvánosan beszélnem. Én szeretek félrevonulni, de ő meg a lelátó közepén akarja nézni mondjuk a Steelers meccset és nekem nyilván vele kell mennem.
Tim Allen felesége, Jane Hajduk tehát hajthatatlannak tűnik ebben a témában. Tim Allen egy konkrént esetet is felhozott ezzel kapcsolatban… legalább a nevét találták volna el:
Ott ülünk és nagyon jó meccs volt, mire már hazafelé mentem volna és három hölgy mögöttem odaszól: „Tom, imádtunk a Toy Storyban!” – hát, mondom ilyen nincs.
A Toy Story 5 megjelenése előtt érdemes lehet megnézni az eddigi részeket is, akár egyedül, akár családdal. Végül is, sokan, akik az első rész idején voltak gyerekek, már szülővé cseperedtek és velük felvenni a fonalat egy külön élmény lehet. Tim Allen szerint a legjobb rész a harmadik és ezzel valószínűleg kevesen szállnának vitába – még a vérmes kritikáiról ismert Quentin Tarantino sem, aki számára a Toy Story trilógia az egyik legjobban sikerült filmsorozat valaha.
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