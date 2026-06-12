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„Édesanyám kórházban volt” – Ezért vállalta el a Nagy Ő szerepét Árpa Attila!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Árpa Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 16:20
Nagy Ővallomás
2022-ben a híres színész és műsorvezető volt a Nagy Ő, akinek szerelméért küzdhettek a hölgyek. Árpa Attila most elárulta miért vállalta el a szerepet.
Bors
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Árpa Attila számára nem hozott nagy sikert a TV2 műsora, bár egy lánnyal az oldalán távozott. Nyerges Tímea volt a szerencsés, aki megnyerte a Nagy Ő 2022-es évadát, ám nem sokkal a műsor után már a szakítás mellett döntöttek. A színész azonban nem a szerelem miatt szeretett volna szerepelni, hanem inkább családi és pénzügyi okok miatt. Ezekre mind fény derül a Legyen Az! podcast műsorában.

Árpa Attila
Árpa Attila Nagy Ő-ben való szereplése édesanyja miatt is történt (Fotó: archív / hot! magazin)

Árpa Attila nem véletlen mondott igent a TV2 felkérésére

Én a Nagy Ő-t nem azért vállaltam, mert szerettem volna. Édesanyám kórházban volt

– árulta el a rendező. Később azt is hozzátette, hogy a műsorból befolyt összeget részben erre szánta.

Ezután egy olyan vallomást tett Árpa Attila, amire senki nem számított. Jött egy-két film és az volt, az a két film, ami után eldöntöttem, hogy nem vagyok jó színész. Ripacsnak tartottam magam és ezért hagytam abba. Meg kellett tanulnom visszavenni és természetesebbnek lenni a vásznon” jelentette ki.

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Árpa Attila felesége nem örülhetett elszólásának múltjával kapcsolatban (Fotó: Mediaworks Archív)

Árpa Attila gyerekkoráról is vallott

Nagyon-nagyon rossz kamasz voltam. Sokszor ütköztem törvénybe, verekedtem, loptam is. Apám próbált szigorú lenni, de nem nagyon tudott. Amikor azt látta, hogy elkezdtem tisztességesen dolgozni, akkor nyugodott meg

– mesélte őszintén László Lillának a színész.

Az alkoholfogyasztás és a szerelmi élete is szóba került Árpa Attilának, akinek korábban nem volt baja a pártalálással. „Általában mindig találok partnerre. Ha az a partner egy nő, akkor az egy olyan éjszaka is lesz. Volt is meg lesz is. Vagyis volt, bocsánat szólta el magát Attila.

Árpa Attila jelenleg is boldog kapcsolatban él, mivel 2024-ben az esküvőt is megtartotta Czakó Alexandrával, akivel már gyermeküket is várják. A bulizós múltja így már tényleg csak a múlt része. A vicces elszólás pedig nem ok az aggodalomra, mivel utána saját maga is elnevette magát az eseten.

 

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