„Édesanyám kórházban volt” – Ezért vállalta el a Nagy Ő szerepét Árpa Attila!

Árpa Attila számára nem hozott nagy sikert a TV2 műsora, bár egy lánnyal az oldalán távozott. Nyerges Tímea volt a szerencsés, aki megnyerte a Nagy Ő 2022-es évadát, ám nem sokkal a műsor után már a szakítás mellett döntöttek. A színész azonban nem a szerelem miatt szeretett volna szerepelni, hanem inkább családi és pénzügyi okok miatt. Ezekre mind fény derül a Legyen Az! podcast műsorában.

Árpa Attila Nagy Ő-ben való szereplése édesanyja miatt is történt (Fotó: archív / hot! magazin)

Árpa Attila nem véletlen mondott igent a TV2 felkérésére

Én a Nagy Ő-t nem azért vállaltam, mert szerettem volna. Édesanyám kórházban volt

– árulta el a rendező. Később azt is hozzátette, hogy a műsorból befolyt összeget részben erre szánta.

Ezután egy olyan vallomást tett Árpa Attila, amire senki nem számított. „Jött egy-két film és az volt, az a két film, ami után eldöntöttem, hogy nem vagyok jó színész. Ripacsnak tartottam magam és ezért hagytam abba. Meg kellett tanulnom visszavenni és természetesebbnek lenni a vásznon” – jelentette ki.

Árpa Attila felesége nem örülhetett elszólásának múltjával kapcsolatban (Fotó: Mediaworks Archív)

Árpa Attila gyerekkoráról is vallott

Nagyon-nagyon rossz kamasz voltam. Sokszor ütköztem törvénybe, verekedtem, loptam is. Apám próbált szigorú lenni, de nem nagyon tudott. Amikor azt látta, hogy elkezdtem tisztességesen dolgozni, akkor nyugodott meg

– mesélte őszintén László Lillának a színész.

Az alkoholfogyasztás és a szerelmi élete is szóba került Árpa Attilának, akinek korábban nem volt baja a pártalálással. „Általában mindig találok partnerre. Ha az a partner egy nő, akkor az egy olyan éjszaka is lesz. Volt is meg lesz is. Vagyis volt, bocsánat” – szólta el magát Attila.

Árpa Attila jelenleg is boldog kapcsolatban él, mivel 2024-ben az esküvőt is megtartotta Czakó Alexandrával, akivel már gyermeküket is várják. A bulizós múltja így már tényleg csak a múlt része. A vicces elszólás pedig nem ok az aggodalomra, mivel utána saját maga is elnevette magát az eseten.