ATM-ekből hordták el a pénzt: lecsaptak a netes csalókra

A gyanú szerint a csalók arra építettek, hogy a sértettek internetes keresőből próbálták megnyitni bankjuk online felületét. A találatok között azonban sokszor egy, az eredetire megszólalásig hasonlító hamis oldal bukkant fel, ahol a gyanútlan felhasználók megadták belépési adataikat.

A rendőrök hónapokon át nyomoztak, végül két 21 éves fiatal kezén kattant a bilincs.

Fotó: Zalai hírlap

A megszerzett azonosítókkal és jelszavakkal a gyanúsítottak mobilbanki hozzáféréseket aktiváltak az áldozatok nevében, majd megkezdték a pénz lenyúlását. A megszerzett összegek egy részét ATM-ekből vették fel – főként Budapesten –, másik részéből drága elektronikai eszközöket vásároltak, illetve további bankszámlákra utalták tovább.

A nyomozás adatai szerint a két fiatal összesen 28 alkalommal csapolt meg készpénzkiadó automatákat, amelyekből több mint 3,5 millió forintot vettek fel.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai 2026. június 10-én hajnalban elfogták a feltételezett elkövetőket, egy 21 éves férfit és élettársát. A párost információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették – írja a rendőrség.

A gyanúsítottak lakóhelyén tartott kutatás során a rendőrök több mint 2,5 kilogramm porciózott, kábítószergyanús növényi származékot foglaltak le. Felmerült a gyanú, hogy a páros kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott, ezért emiatt is kihallgatták őket.

A nyomozók a bűncselekményekből származó vagyon biztosítása érdekében egy ingatlan zár alá vételéről intézkedtek, valamint kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.