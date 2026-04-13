Hozzánk is megérkezett a Citroën ë-C5 Aircross: ismerd meg a kényelem új korszakát

A Citroën ë-C5 Aircross nem a figyelemért küzd, nem akar luxus érzetet kelteni, számára a könnyed használhatóság és a kényelem a lényeg. Nem akar senkit lenyűgözni, köszöni szépen, jól elvan a forgalomban mindenféle felhajtás és cicoma nélkül is. A célja csupán annyi, hogy minden nap jó legyen vele közlekedni. És bár ez elsőre egy kevésbé látványos ígéret, a mindennapokban sokkal többet jelent.

A Citroën ë-C5 Aircross a márkára jellemző kényelmet emeli új szintre elektromos hajtással

Fotó: Antalfi Krisztina

Kiemelkedő komfort és lágy futás, ami kényelmessé teszi a vezetést.

Modern elektromos hajtáslánc, csendes és hatékony működéssel.

Tágas, praktikus utastér, könnyen átlátható technikai eszközök.

Egy kis múltidézés a Citroën ë-C5 Aircross életéből

A C5 Aircross mindig is a Citroën egyik legfontosabb modellje volt, mert tökéletesen megtestesítette azt a komfortközpontú gondolkodást, amely a márka alapja. A hidropneumatikus futóművek kora ugyan már rég lezárult, de a szemlélet tovább él, csak modernebb technológiával. A plug-in hibrid változat már előrevetítette az elektrifikáció irányát, de a teljesen elektromos ë-C5 Aircross az, ahol ez a filozófia igazán kiteljesedik. Itt már nem kell kompromisszumot kötni a hajtáslánc és a komfort között, a kettő szinte természetesen simul össze.

Külcsín: okosabb dizájn, letisztultabb forma

Kívülről az ë-C5 Aircross nem akar forradalmat, és talán pont ettől működik jól. A forma ismerős, de minden részlet egy kicsit kifinomultabb lett. Az új fénygrafika, a keskenyebb LED-es lámpák és az átdolgozott frontrész frissebb, modernebb megjelenést ad az autónak. Az elektromos hajtásra utaló részletek visszafogottak. A zárt hűtőmaszk és az apró aerodinamikai módosítások inkább funkcionálisak, mint látványosak. Oldalról a masszív arányok és a magas építés dominálnak, hátul pedig a letisztult fényrajz teszi teljessé az összképet. Ez az autó nem akar kitűnni minden áron. Inkább egy olyan jelenlétet sugároz, ami idővel válik igazán értékelhetővé.

Belbecs: tágas kabin, nagy lábtér

Az utastér az a pont, ahol a Citroën igazán megmutatja, miben más. Itt minden a kényelemről szól, de nem tolakodó módon, hanem természetes formában. Az ülések puhák, szinte fotelszerűek, mégis megfelelő tartást adnak. Hosszabb utakon különösen érezhető az előnyük, mert nem fárasztanak úgy, mint a keményebbre hangolt konkurensek. A három különálló hátsó ülés nemcsak ritkaság ebben a kategóriában, hanem valódi praktikus megoldás is, különösen családi használatnál.