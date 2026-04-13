Hozzánk is megérkezett a Citroën ë-C5 Aircross: ismerd meg a kényelem új korszakát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 13:45
Az elektromos autók térnyerésével az új modellek közti különbségek egyre inkább elmosódnak. A teljesítmény nő, a technológia fejlődik, de az élmény gyakran hasonló marad. A Citroën ë-C5 Aircross ebben a környezetben próbál minket arra emlékeztetni, hogy a vezetés lehet egyszerű és kényelmes egyszerre. A kérdés már csak az, mindezt hogyan tudja elérni.
Antalfi Krisztina
A Citroën ë-C5 Aircross nem a figyelemért küzd, nem akar luxus érzetet kelteni, számára a könnyed használhatóság és a kényelem a lényeg. Nem akar senkit lenyűgözni, köszöni szépen, jól elvan a forgalomban mindenféle felhajtás és cicoma nélkül is. A célja csupán annyi, hogy minden nap jó legyen vele közlekedni. És bár ez elsőre egy kevésbé látványos ígéret, a mindennapokban sokkal többet jelent.

Fotó a Citroën ë-C5 Aircross motorjáról.
A Citroën ë-C5 Aircross a márkára jellemző kényelmet emeli új szintre elektromos hajtással
Fotó: Antalfi Krisztina
  • Kiemelkedő komfort és lágy futás, ami kényelmessé teszi a vezetést.
  • Modern elektromos hajtáslánc, csendes és hatékony működéssel.
  • Tágas, praktikus utastér, könnyen átlátható technikai eszközök.

Egy kis múltidézés a Citroën ë-C5 Aircross életéből

A C5 Aircross mindig is a Citroën egyik legfontosabb modellje volt, mert tökéletesen megtestesítette azt a komfortközpontú gondolkodást, amely a márka alapja. A hidropneumatikus futóművek kora ugyan már rég lezárult, de a szemlélet tovább él, csak modernebb technológiával. A plug-in hibrid változat már előrevetítette az elektrifikáció irányát, de a teljesen elektromos ë-C5 Aircross az, ahol ez a filozófia igazán kiteljesedik. Itt már nem kell kompromisszumot kötni a hajtáslánc és a komfort között, a kettő szinte természetesen simul össze.

Külcsín: okosabb dizájn, letisztultabb forma

Kívülről az ë-C5 Aircross nem akar forradalmat, és talán pont ettől működik jól. A forma ismerős, de minden részlet egy kicsit kifinomultabb lett. Az új fénygrafika, a keskenyebb LED-es lámpák és az átdolgozott frontrész frissebb, modernebb megjelenést ad az autónak. Az elektromos hajtásra utaló részletek visszafogottak. A zárt hűtőmaszk és az apró aerodinamikai módosítások inkább funkcionálisak, mint látványosak. Oldalról a masszív arányok és a magas építés dominálnak, hátul pedig a letisztult fényrajz teszi teljessé az összképet. Ez az autó nem akar kitűnni minden áron. Inkább egy olyan jelenlétet sugároz, ami idővel válik igazán értékelhetővé.

Belbecs: tágas kabin, nagy lábtér

Az utastér az a pont, ahol a Citroën igazán megmutatja, miben más. Itt minden a kényelemről szól, de nem tolakodó módon, hanem természetes formában. Az ülések puhák, szinte fotelszerűek, mégis megfelelő tartást adnak. Hosszabb utakon különösen érezhető az előnyük, mert nem fárasztanak úgy, mint a keményebbre hangolt konkurensek. A három különálló hátsó ülés nemcsak ritkaság ebben a kategóriában, hanem valódi praktikus megoldás is, különösen családi használatnál.

A térérzet tágas, a kabin világos, az anyagok pedig kellemes tapintásúak. A Citroën nem próbál prémium márkát játszani, inkább egy otthonos, élhető környezetet hoz létre. A digitális rendszer fejlődött, a kijelző nagyobb és gyorsabb lett, de nem uralja le a teret. Minden logikusan működik, és ez a hétköznapokban sokkal többet számít, mint a látványos megoldások.

Fotó a Citroën ë-C5 Aircross belsejéről.
Tágas tér, otthonosan puha ülések és átgondolt részletek, itt minden a kényelemről szól
Fotó: Antalfi Krisztina

Teljesítmény és hajtás

Az ë-C5 Aircross hajtása pontosan azt nyújtja, amit ettől az autótól várunk. A 210 lóerős villanymotor bőséges teljesítményt ad, a gyorsulás egyenletes, finoman adagolható, mindenféle hirtelen kitörés nélkül. Ez a karakter tökéletesen illik az autó egészéhez. Nem a sportosság a cél, hanem az, hogy a haladás folyamatos és stresszmentes legyen. Városban és elővárosi környezetben különösen kellemes, de autópályán is magabiztosan tartja a tempót.

Az energiát egy 73 kWh kapacitású akkumulátor biztosítja, amely a gyári adatok szerint akár 500–520 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz. Ez a gyakorlatban is jól használható érték, amely már nem kényszerít folyamatos tervezésre. Az autó egyszerűen beleilleszthető a mindennapi rutinba.

Milyen vezetni a Citroën ë-C5 Aircrosst?

Menet közben válik igazán érthetővé, miről szól az ë-C5 Aircross. A futómű képes kisimítani az úthibák jelentős részét, így az autó szinte lebeg az aszfalt felett. Ez nem marketingfogás, hanem valódi, érezhető különbség. A kormányzás könnyed, a visszajelzések szűrtek, minden a nyugalmat szolgálja. Ez nem az az autó, amelyik bevon a vezetésbe, inkább az, amelyik leveszi a terhet a vezetőről. Hosszabb utakon ez különösen értékes tulajdonság.

A zajszint alacsony, a villanyhajtás csendessége és a jó szigetelés együtt egy kifejezetten pihentető utazási élményt ad. Az egész autó arra ösztönöz, hogy ne siessünk, hanem egyszerűen élvezzük az utat.

Töltési lehetőségek

A töltési lehetőségek jól illeszkednek a hétköznapi használathoz. Gyorstöltőn akár 160 kW-os teljesítmény is elérhető, így megfelelő körülmények között nagyjából fél óra alatt jelentős töltöttségi szint érhető el. Ez egy hosszabb utazás során is jól tervezhetővé teszi a megállásokat.

Otthoni töltésnél az autó könnyen beilleszthető a napi rutinba. Egy éjszaka elegendő a teljes feltöltéshez, így reggel mindig maximális hatótávval indulhatunk. A rendszer egyszerűen működik, nem igényel különösebb odafigyelést.

Összegzés:

Az ë-C5 Aircross nem akar mindenben a legjobb lenni, és talán éppen ez a legnagyobb erőssége. Nem a gyorsulási számokkal, nem a kijelzők méretével és nem is a technológiai extrákkal próbál kitűnni. Ehelyett egy olyan dolgot helyez a középpontba, amelyről sokan már megfeledkeztek: a kényelmet.

A 210 lóerős hajtás, az 500 kilométer körüli hatótáv és a jól használható töltési képességek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az autó valódi alternatíva legyen. Ami igazán különlegessé teszi, az az a nyugalom, amit nyújt. A Citroën ezzel a modellel nem új irányt mutat, hanem megerősíti a régit. És lehet, hogy pont erre van most a legnagyobb szükség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
