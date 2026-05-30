„Háromszor haltam meg a munkahelyemen” – Sokkoló dolog történt a makkegészséges, futó postással

A Leedsben élő Carl Lockwood világa egyetlen másodperc alatt omlott össze. A fitt, életerős postás mindennap talpon volt, ultra-maratonokat futott, hegyet mászott, és eszébe sem jutott, hogy a halál torkából kell majd visszarángatni. A szívleállás a semmiből csapott le rá, ráadásul pont munka közben.

A semmiből jött a szívleállás

Carl hirtelen esett össze, a szíve pedig leállt. Szerencséjére egy kollégája azonnal észrevette a bajt, és nem veszítette el a fejét: addig küzdött Carl életéért és tartotta benne a lelket, amíg a mentők meg nem érkeztek. A rohammentősök valóságos csodát tettek, a férfi szíve ugyanis a drámai percek során összesen háromszor állt le, de az orvosoknak mindannyiszor sikerült őt újraéleszteniük.

A férfi korábban is tudott egy enyhébb szívritmuszavarról, de azt gyógyszerekkel és egy beültetett stenttel kezelték, így semmi sem utalt a közelgő katasztrófára.

Mindig is tipikus postás voltam: egész nap talpon, imádtam edzeni, jönni-menni, ultra-futni, hegyet mászni, mindent. Pont ezért ért teljesen váratlanul a szívleállás. Mindent megteszek, hogy elfogadjam az életem új verzióját, mert jól tudom, hogy sokkal rosszabbul is végződhetett volna

– emlékezett vissza a megrázó napra Carl.

Tíz perc az életért

A férfi túlélte a borzalmakat, és bár a gyalogos kézbesítést csomagszállító furgonra cserélte, ma újra dolgozik. Történetével most egy hatalmas, Nagy-Britanniában induló munkahelyi egészségügyi program mellé állt. A Pharmacy2U nevű online gyógyszertár és a Royal Mail közös akciójában százezer dolgozó szívét tesztelik le egy egyszerű, tízperces otthoni vagy irodai készlettel, hogy megelőzzék a hasonló tragédiákat.

Carl tiszta szívből támogatja a kezdeményezést, hiszen a saját bőrén tapasztalta meg, milyen vékony a határ élet és halál között:

Ha a kollégám nem talál rám, már nem lennék itt. Amit a Pharmacy2U csinál, az zseniális. Nagyon fontos, hogy az emberek esélyt kapjanak a szívük ellenőrzésére, mert ez tényleg bárkivel megtörténhet. Örülök, hogy a kollégáimnak is lesz lehetőségük tanulni a szívük egészségéről

– idézte a postás szavait a Daily Star.