Nemcsak a kert éke, de valódi csodaszer - Meglepő, de a muskátli megannyi bajra gyógyír

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 16:15
Melyik az virág, ami jó idő beköszöntével, szinte minden erkélyen, teraszon megtalálható? A muskátli. Bizony. Szép, színes, jól bírja a napot, de ez a csodanövény sokkal többet tud, mint egy egyszerű dísznövény!
A muskátli nem csak gyönyörű, de mint gyógynövény számos tulajdonsággal rendelkezik, ami az egészségedre is pozitív hatással lesz! Nem hiszed? Olvass tovább!

muskátli, erkély, virág, gyógynövény
A muskátli sokkal többet tud, mint egy egyszerű dísznövény
Fotó: Anuhazi /  Shutterstock 

A Fokföldi muskátli – több mint egy virág az erkélyen

 A Fokföldi muskátlit sokan még mindig csak dísznövényként tartják számon, pedig az afrikai népgyógyászatban évszázadok óta elismert és hatásos szerként tartják számon a dél-afrikai muskátli gyökerének kivonatát. Gyógyhatását számos tanulmány is bizonyította. Akár stresszoldásra, akár bőrápolásra, akár légúti panaszokra keresel természetes megoldást, a Fokföldi muskátli ott lehet a válaszok között. És még jól is néz ki! Bomba választás!

A muskátli és a bőrápolás 

A zsíros vagy pattanásos bőr ellen a muskátliolajat is érdemes kipróbálni, nem csak fertőtlenít, hanem hidratál is. Nem véletlen, hogy természetes kozmetikumokban is gyakran felbukkan.

A muskátli és a megfázás

Ha úgy érzed, hogy nem kapsz levegőt vagy megfázás kerülget, tegyél egy pár csepp muskátli-illóolajat a párologtatóba. A muskátli illata stresszoldásra is kiváló – tisztítja a légutakat, megnyugtat, és kellemes, friss hangulatot teremt a lakásban.

muskátli, erkély, virág, gyógynövény
A muskátli, mint gyógynövény
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A muskátli és a vérkeringés

Tudtad, hogy a muskátli vérkeringés javítására is alkalmas lehet? Ha gyakran hidegek a kezeid, lábaid, vagy izomfájdalmak kínoznak, a muskátliolaj serkentheti a véráramlást. Egy gyors masszázs muskátliolajjal, és máris jobban érzed magad – természetesen. A muskátli, mint gyógynövény egyre népszerűbb azok körében, akik természetes megoldásokat keresnek. Antibakteriális hatás, stresszoldás, bőrápolás – és még mindig csak egy muskátliról beszélünk! Szóval, ha legközelebb ránézel a muskátlidra, ne csak sima virágként lásd, hanem egy aprócska gyógyító szuperhősként is.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a növényről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
