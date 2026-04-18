Adóbevallás 2026 – Íme, a legfontosabb tudnivalók és a könyvelőválasztás alapjai

Az elmúlt évek egyik legnagyobb könnyebbsége, hogy az SZJA-bevallási tervezetet a NAV automatikusan elkészíti az általa ismert adatok alapján. Arra azonban figyeljünk, hogy ezt nem kapjuk meg az e-mail címünkre, hanem az eSZJA-rendszerbe belépve ellenőrizhetjük és hagyhatjuk jóvá. Lássuk, mit kell még tudni az adóbevallás 2026-os kérdéseiről.
Amennyiben valaki nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor sem kell kétségbe esnie: adóazonosító jelének és születési dátumának megadásával személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti az adóbevallási tervezetének kinyomtatott változatát.
A magánszemélyeknek készített bevallási tervezetek május 20-ával automatikusan SZJA-bevallássá válnak, így ha mindent rendben találunk bennük, nincs velük további teendőnk. Ugyanez igaz a postai úton megküldött tervezetekre is: ha valaki egyetért a bennük foglaltakkal, nem kell visszaküldenie a kapott dokumentumot.
Az őstermelők, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is elkészíti a NAV a bevallási tervezetet, ám ez náluk nem válik automatikusan bevallássá. Nekik a tevékenységükből származó jövedelmet önállóan kell bevallaniuk, amelyhez felhasználhatják a NAV által készített tervezetet is, de a hibák elkerülése érdekében érdemes könyvelő segítségét kérniük.
Ha kiskorú gyermekünk tavaly diákmunkát végzett, adóbevallási tervezetét az eSZJA-felületen csak a törvényes képviselője ellenőrizheti, módosíthatja és hagyhatja jóvá. Ehhez a képviselőnek előzetesen elektronikus ügyintézési jogosultságot kell kérnie a NAV-tól, az ehhez szükséges UJEGYKE-adatlap kitöltésével és benyújtásával.
Pórul járhat az őstermelő, az áfafizetésre kötelezett magánszemély vagy az egyéni vállalkozó, ha május 20-ig elmulasztja benyújtani a bevallását. Ugyanis a NAV első körben 15 napos határidővel felszólítja kötelezettsége teljesítésére, és 50 ezer forint mulasztási bírságot is kiszabhat, ezt követően pedig az érintett akár 200 ezer forintos bírsággal is számolhat.
Idén is dönthetünk arról, hogy kikhez kerüljön befizetett adónk 1+1 százaléka. A megfelelő nyilatkozatot az SZJA-bevallással együtt vagy attól külön is benyújthatjuk. Ha korábban már rendelkeztünk valamely vallási közösség, illetve a Nemzeti Tehetség Program javára, azt az adóhivatal a következő években is érvényesnek tekinti a visszavonásig. A civil szervezetek esetében a felajánlást minden évben újra meg kell tenni.
Az adóbevallási tervezetet akkor is érdemes alaposan átnézni, ha elsőre mindent rendben találunk benne, mert előfordulhat, hogy valamely kedvezmény egyáltalán nem, vagy nem teljes összegben szerepel. Ha bármelyik jogosultságunk év közben változott, azt szükség esetén nekünk kell javítanunk vagy kiegészítenünk a bevallásban.
A közelgő határidő miatt fontos, hogy időben, és olyan könyvelőt találjunk, aki nemcsak pontosan dolgozik, hanem segít eligazodni a szabályok között is. Egy jó szakemberrel elkerülhetjük a figyelmetlenségből fakadó hibákat és kellemetlen meglepetéseket. A könyvelőválasztás lépései:
A könyvelésben az egyik legfontosabb szempont a pontosság, hiszen egy elmaradt számla, hiányzó banki tétel vagy rosszul rögzített adat később komoly gondot okozhat. Ezért olyan könyvelőt válasszunk aki, nemcsak adminisztrál, hanem következetesen dolgozik és időben jelzi, ha valami javításra szorul.
Olyan szakembert válasszunk, akit szükség esetén valóban elérünk, és nem kell napokig vagy hetekig várnunk a válaszára. Nem az a lényeg, hogy minden kérdésre azonnal kész megoldást adjon, hanem hogy érezzük: foglalkozik velünk és visszajelzéseket is ad.
A jó könyvelő nemcsak szakmailag felkészült, hanem képes arra is, hogy a bonyolult szabályokat érthetően elmagyarázza nekünk, hiszen csak akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha pontosan értjük, mit jelent számunkra egy adózási szabály, határidő vagy kötelezettség.
Mivel az adózási és jogszabályi környezet folyamatosan változik, olyan szakemberre van szükség, aki követi a friss szabályokat, továbbképzésekre jár, és rendelkezik a szükséges képesítésekkel. Érdemes utánanézni annak is, hogy szerepel-e a regisztrált mérlegképes könyvelők nyilvántartásában.
Manapság már szinte alap követelmény, hogy a könyvelő magabiztosan mozogjon az elektronikus ügyintézésben, ismerje a digitális felületeket, és nem kizárólag papíralapon dolgozzon, ám még mindig vannak olyanok, akik nem vették fel a digitális ügyintézés fonalát. Az online rendszerek ismerete legyen alapfeltétel, amikor könyvelőt választunk.
Az sem mindegy, hogy egy könyvelő mennyire ismeri azt a területet, amelyben mozgunk. Más kérdések merülhetnek fel egy magánszemélynél, egy egyéni vállalkozónál vagy egy speciális iparágban működő cégnél, ezért nagy előny, ha olyan szakembert választunk, akinek ezen a téren már van gyakorlata.
A túl alacsony ár elsőre csábító lehet, de hosszabb távon sokkal többe kerülhet egy hozzá nem értő vagy hanyag könyvelő. Éppen ezért érdemes ajánlatot kérni több helyről és írásban rögzíteni, hogy pontosan kinek mi a feladata és felelősségi köre.
