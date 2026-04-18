Adóbevallás 2026 – Íme, a legfontosabb tudnivalók és a könyvelőválasztás alapjai

Közeleg a 2026-os adóbevallás határideje, érdemes tisztában lenni pár fontos dologgal.

Vannak olyan helyzetek, amikor már szakember bevonására is szükség van.

Így választhatunk magunknak megfelelő könyvelőt az ügyeink intézéséhez.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb könnyebbsége, hogy az SZJA-bevallási tervezetet a NAV automatikusan elkészíti az általa ismert adatok alapján. Arra azonban figyeljünk, hogy ezt nem kapjuk meg az e-mail címünkre, hanem az eSZJA-rendszerbe belépve ellenőrizhetjük és hagyhatjuk jóvá. Lássuk, mit kell még tudni az adóbevallás 2026-os kérdéseiről.

Adóbevallás 2026-ban: 7 tudnivaló, ami mellett ne menjünk el idén

1. Adóbevallás leadása személyesen

Amennyiben valaki nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, akkor sem kell kétségbe esnie: adóazonosító jelének és születési dátumának megadásával személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti az adóbevallási tervezetének kinyomtatott változatát.

2. Nincs vele több teendőnk

A magánszemélyeknek készített bevallási tervezetek május 20-ával automatikusan SZJA-bevallássá válnak, így ha mindent rendben találunk bennük, nincs velük további teendőnk. Ugyanez igaz a postai úton megküldött tervezetekre is: ha valaki egyetért a bennük foglaltakkal, nem kell visszaküldenie a kapott dokumentumot.

3. Itt már szükség van a szakemberre

Az őstermelők, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is elkészíti a NAV a bevallási tervezetet, ám ez náluk nem válik automatikusan bevallássá. Nekik a tevékenységükből származó jövedelmet önállóan kell bevallaniuk, amelyhez felhasználhatják a NAV által készített tervezetet is, de a hibák elkerülése érdekében érdemes könyvelő segítségét kérniük.

4. Amikor a szülőé a felelősség

Ha kiskorú gyermekünk tavaly diákmunkát végzett, adóbevallási tervezetét az eSZJA-felületen csak a törvényes képviselője ellenőrizheti, módosíthatja és hagyhatja jóvá. Ehhez a képviselőnek előzetesen elektronikus ügyintézési jogosultságot kell kérnie a NAV-tól, az ehhez szükséges UJEGYKE-adatlap kitöltésével és benyújtásával.