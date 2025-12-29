Túl sok maradt a nyakadon? Napokkal később is jóízűen fogyaszthatod, ha így tárolod a főtt tojást

A főtt tojás tárolásánál több szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha betartjuk ezeket a szabályokat, csökkenthetjük az ételpazarlást, és ami még fontosabb: megkímélhetjük magunkat egy kellemetlen gyomorrontástól.

Főtt tojás tárolása: így marad a legtovább friss a konyhánkban

Elkészítés előtt, mindig ellenőrizd, jó-e még a nyers tojás.

A keményre főtt tojás, tovább elállhat a hűtőben.

Az optimális hellyel és tárolási móddal tovább friss maradhat a friss tojás.

Honnan tudhatod, hogy jó-e még a tojás?

Az első és legfontosabb lépés, hogy még a főzés előtt ellenőrizd, mikor jár le a tojás. A bolti dobozon látott lejárati dátum mellett, egy másik házi praktikát is használhatsz, ha esetleg megszabadultál már a csomagolástól.

Tojás vízpróba Óvatosan ejtsd a tojást egy pohár vízbe. Ha lesüllyed: friss. Ha fennmarad a vízen: ideje kidobni.

A nyers tojásokat hűtőben érdemes tárolni, nagyjából 4 °C körüli hőmérsékleten, de 5 °C fölött már nő a romlás kockázata.

A főtt tojás elkészítése

Ha az a célod, hogy a főtt tojásokat minél tovább eltárolhasd, érdemes kemény tojást főznöd belőlük, hiszen így a fehérje és a sárgája is teljesen átfő, a bajt okozó baktériumok pedig elpusztulnak.

Ahhoz, hogy jól megfőjön, a tojás belsejének minimum 71 °C-osnak kell lennie – ez körülbelül 8 perc főzési időt jelent.

A főtt tojás tárolása

A főtt tojás tárolásakor az idő és a hőmérséklet jelenti a legnagyobb kockázatot: egy főtt tojás legfeljebb 2 órát lehet szobahőmérsékleten. Ezen kívül az is fontos, hogy a hűtőben tartott tojásokat, lehetőleg héjastul rakjuk el. A tojás héja ugyanis védőréteget képez, lassítja a romlás folyamatát, plusz abban is segít, hogy ne legyen az egész hűtőd tojás szagú.

Az sem mindegy, hol tárolod a főtt tojásokat:

A tojást soha ne a hűtő ajtajában tárold!

Sok hűtőben külön rekeszt helyeznek az ajtóba a tojásoknak, de ez nem túl optimális megoldás. Főleg, ha napokkal később fogyasztanád el őket. A hűtő ajtajában túl nagy hőingadozásnak teszed ki a tojásokat és hamarabb megromolhatnak.

Bors tipp: ha már meghámoztad, tedd a tojásokat légmentesen zárható dobozban a hűtőszekrénybe.

Meddig fogyasztható a főtt tojás?

Ha mindent a szabályok szerint csináltál, a főtt tojást akár 7–10 nappal később is elfogyaszthatod. Persze csak abban az esetben, ha nem tapasztalsz furcsa szagot, elszíneződést vagy nyálkás állagot! Ebben az esetben azonnal dobd ki!

Főtt tojás tippek: Ha felcímkézed a tojásokat a főzés dátumával, később nem kell találgatnod hány naposak.

A főtt tojást mindig hűtőtáskában szállítsd, ha nyaralásra, kirándulásra vinnél belőle.

Tévhit: hogy a sós főzővíz növeli a tartósságot. Ez nem befolyásolja a főtt tojás fogyaszthatóságának idejét.

