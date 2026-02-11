A Nagy Ő sztárján pörög az egész TikTok: paródia lett Princess Szabinából

A TV2 népszerű reality-jében, A Nagy Ő idei évadában a hölgyeknek Stohl András segít eligazodni a szívügyek útvesztőjében, miközben a kegyeiért küzdenek. Princess Szabina az elsők között kényszerült búcsúzni, ám az a néhány perc, amíg a képernyőn volt, elégnek bizonyult ahhoz, hogy örökre beírja magát a mém-történelembe. A különleges, magas hangon megszólaló hölgy stílusa megihlette Orovecz Ádámot is, akinek paródiája jelenleg a TikTok egyik legnépszerűbb videója lett. Ádám olyan tökéletességgel hozza a hercegnő minden rezdülését, hogy a kommentelők szerint ez a produkció még az eredeti szereplésen is túltesz.

A Nagy Ő Szabinája mém lett TikTokon (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

A Nagy Ő-ből távozott, a hangja viszont velünk maradt

Szabina bár nem jutott tovább a műsorban, Stohl András és a nézők egy igazi egyéniséget ismerhettek meg a személyében. A "küzdelem" számára korai véget ért, de a TikTokon most mindenki őt nézi. Orovecz Ádám hangja a hercegnő ikonikus hangszínének utánzása közben olyan magasságokba szökik, hogy az már-már művészet, a nézők pedig imádják ezt a könnyed, parodisztikus megközelítést. A videó alatt valóságos komment-háború alakult ki, de a jobbik fajtából: a felhasználók egymást licitálják felül, ki tud viccesebb hasonlatot találni a magas hangra.

Ádám, te egy zseni vagy, ez a hang még a kutyámat is felébresztette a szomszédban!

– írta egy rajongó. Úgy tűnik, hiába telt el sok idő a kiesése óta, Szabina karaktere pont az a fajta, ami örökre beleég az emlékezetünkbe.

Stohl András is csak pislogna a TikTok-trend láttán

A műsor lényege a dráma és a romantika, ezzel szemben Ádám paródiája rávilágított arra, hogy a humornak is bőven van még helye. Miközben a villában a lányok egymást fúrják a figyelemért, Szabina a "A Nagy Ő" mémek világában arat osztatlan sikert. A trend olyan szinten pörög, hogy már mások is elkezdték utánozni a hercegnőt, de az eredeti videó sikere töretlen. A nézők szerint Szabina hangja és Ádám előadása tökéletes párosítás, és sokan remélik, hogy a hercegnő is veszi a lapot és nevet egy jót.

Akkorát üt a hercegnő hangja, hogy beleremeg a telefonunk

A mém-cunami nem áll meg: a videó már átlépte a tízezres megtekintést, és a megosztások száma is folyamatosan nő. Úgy látszik, Szabina a TikTok koronázatlan királynője lett Orovecz Ádám segítségével. Ez a fajta népszerűség talán még értékesebb, hiszen az egész országot sikerült megnevettetni. A kérdés már csak az, hogy lesz-e folytatása a paródiasorozatnak, vagy Szabina hangja lassan elcsendesedik a közösségi médiában? Egyelőre úgy tűnik, a hercegnő-trend dübörög tovább, és a nézők alig várják, hogy Ádám újra "sikítson" egyet a mikrofonba, felidézve a trend legemlékezetesebb pillanatait.