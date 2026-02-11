Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Nagy Ő sztárján pörög az egész TikTok: paródia lett Princess Szabinából

a nagy ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 09:00
tiktok trendBachelor – A Nagy Őmém
Bár a tévéképernyőn csak rövid ideig élvezhettük a nem mindennapi stílusát, a közösségi média most pótolja a hiányt. A Nagy Ő egyik legemlékezetesebb karaktere, Princess Szabina ugyanis hiába távozott hamar a műsorból, a róla készült paródiákkal most ismét ő a főszereplő mindenki hírfolyamában.

A TV2 népszerű reality-jében, A Nagy Ő idei évadában a hölgyeknek Stohl András segít eligazodni a szívügyek útvesztőjében, miközben a kegyeiért küzdenek. Princess Szabina az elsők között kényszerült búcsúzni, ám az a néhány perc, amíg a képernyőn volt, elégnek bizonyult ahhoz, hogy örökre beírja magát a mém-történelembe. A különleges, magas hangon megszólaló hölgy stílusa megihlette Orovecz Ádámot is, akinek paródiája jelenleg a TikTok egyik legnépszerűbb videója lett. Ádám olyan tökéletességgel hozza a hercegnő minden rezdülését, hogy a kommentelők szerint ez a produkció még az eredeti szereplésen is túltesz.

A Nagy Ő: Princess Szabina
A Nagy Ő Szabinája mém lett TikTokon (Fotó: Török Gergely Ádám / Bors)

A Nagy Ő-ből távozott, a hangja viszont velünk maradt

Szabina bár nem jutott tovább a műsorban, Stohl András és a nézők egy igazi egyéniséget ismerhettek meg a személyében. A "küzdelem" számára korai véget ért, de a TikTokon most mindenki őt nézi. Orovecz Ádám hangja a hercegnő ikonikus hangszínének utánzása közben olyan magasságokba szökik, hogy az már-már művészet, a nézők pedig imádják ezt a könnyed, parodisztikus megközelítést. A videó alatt valóságos komment-háború alakult ki, de a jobbik fajtából: a felhasználók egymást licitálják felül, ki tud viccesebb hasonlatot találni a magas hangra. 

Ádám, te egy zseni vagy, ez a hang még a kutyámat is felébresztette a szomszédban!

 – írta egy rajongó. Úgy tűnik, hiába telt el sok idő a kiesése óta, Szabina karaktere pont az a fajta, ami örökre beleég az emlékezetünkbe.

Stohl András is csak pislogna a TikTok-trend láttán

A műsor lényege a dráma és a romantika, ezzel szemben Ádám paródiája rávilágított arra, hogy a humornak is bőven van még helye. Miközben a villában a lányok egymást fúrják a figyelemért, Szabina a "A Nagy Ő" mémek világában arat osztatlan sikert. A trend olyan szinten pörög, hogy már mások is elkezdték utánozni a hercegnőt, de az eredeti videó sikere töretlen. A nézők szerint Szabina hangja és Ádám előadása tökéletes párosítás, és sokan remélik, hogy a hercegnő is veszi a lapot és nevet egy jót. 

@adamorovecz23 Ezt a videót igazi kihívás volt megcsinálni #paródia #princessszabina #anagyő #humor #influenszer ♬ eredeti hang - Orovecz Ádám

Akkorát üt a hercegnő hangja, hogy beleremeg a telefonunk

A mém-cunami nem áll meg: a videó már átlépte a tízezres megtekintést, és a megosztások száma is folyamatosan nő. Úgy látszik, Szabina a TikTok koronázatlan királynője lett Orovecz Ádám segítségével. Ez a fajta népszerűség talán még értékesebb, hiszen az egész országot sikerült megnevettetni. A kérdés már csak az, hogy lesz-e folytatása a paródiasorozatnak, vagy Szabina hangja lassan elcsendesedik a közösségi médiában? Egyelőre úgy tűnik, a hercegnő-trend dübörög tovább, és a nézők alig várják, hogy Ádám újra "sikítson" egyet a mikrofonba, felidézve a trend legemlékezetesebb pillanatait.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu