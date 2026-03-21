Lelj románcra szerelemvirággal: így ültess agapanthust

A szerelemvirág, eredeti nevén agapanthus egy Dél-Afrikából származó növény.

Az apró kék virágok hazánkban is egyre népszerűbbek.

Az agapanthus ültetését kora tavasszal kell elvégezni, lehetőleg meleg, napos helyen.

A növénynek egyéb igényei is vannak, ezeket a továbbiakban fejtjük ki.

Tavasszal nemcsak a virágok nyílnak, hanem a hormonjaink is ébredezni kezdenek. Gyakrabban pörgetjük a társkereső alkalmazásokat, kültéri programokat keresünk és előszeretettel kerülünk olyan helyzetekbe, hogy bizonyos személyek felfigyelhessenek ránk; ha ugyanis szinglik vagyunk, a tavaszi egy őrületes időszak az ismerkedésre. A céljainkat egy aprócska, Dél-Afrikából származó virág is segítheti: az agapanthus nevében hordozza a szerelmet, így a magyarul szerelemvirágnak nevezett növény ha másból nem is, babonából mindenképpen hozzájárulhat a boldogságunkhoz, már ha ültetünk belőle. Érdekel az afrikai szerelemvirág gondozása? Mutatjuk az összes titkát!

A szerelemvirág gondozása: ezt kell tudnod az agapanthusról

Már a neve is elkápráztatja az embert: az agapanthus a görög agapé (szeretet) és anthos (virág) szavakból ered. Ennek a Dél-Afrikából származó növénynek hatalmas, gömb alakú ernyővirágzatai a kék szín mindenféle árnyalatában pompáznak, de kapható fehér és lila változatban is.

Milyen a fényigénye?

Mediterrán növényként kérdéses, hogy túléli-e a telet, ezért amennyiben több évig szeretnénk gyönyörködni benne, tegyük dézsába, hogy ősszel hűvös, de ne hideg helyen teleltetni tudjuk. A kertbe ültetve egynyáriként tudunk benne gyönyörködni, mert már az enyhe fagyokat sem bírja. Olyan helyet válasszunk neki, ahol sok a napsütés és meleg van, hiszen ekkor virágzik a legszebben.

Mikor kell ültetni?

A legegyszerűbb, ha kertészetben vásárolunk palántát, és azt ültetjük el a kiszemelt helyre. A növényeknek 10 cm mély ültetőgödröt ássunk, és egymástól legyenek 30-40 cm tőtávolságra. Az ültetés után locsoljuk meg a töveket.

Miért fontos a szerelemvirág átültetése?

Cserépben akkor virágzik a legszebben, ha a gyökerei egy kicsit „nyomorognak”, ezért ne ültessük túl nagy edénybe, és csak akkor ültessük át, amikor már szinte szétfeszítik a gyökerek a cserepet. Jó vízáteresztő-képességű, tápanyagban gazdag virágföldet válasszunk neki.