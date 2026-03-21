Lelj románcra szerelemvirággal: így ültess agapanthust

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 10:45
Lélegzetelállító látványt nyújt, és tán szerelmet találni is segít az afrikai agapanthus. A magyarul szerelemvirágnak nevezett, hosszú szárakon ülő kék virág egyre népszerűbb hazánkban. Ha azt szeretnénk, hogy a mi balkonunkat díszítse, most kell lépnünk, az ültetését ugyanis kora tavasszal kell elvégezni. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a szerelemvirág gondozása kapcsán!
  • A szerelemvirág, eredeti nevén agapanthus egy Dél-Afrikából származó növény.
  • Az apró kék virágok hazánkban is egyre népszerűbbek.
  • Az agapanthus ültetését kora tavasszal kell elvégezni, lehetőleg meleg, napos helyen.
  • A növénynek egyéb igényei is vannak, ezeket a továbbiakban fejtjük ki.

Tavasszal nemcsak a virágok nyílnak, hanem a hormonjaink is ébredezni kezdenek. Gyakrabban pörgetjük a társkereső alkalmazásokat, kültéri programokat keresünk és előszeretettel kerülünk olyan helyzetekbe, hogy bizonyos személyek felfigyelhessenek ránk; ha ugyanis szinglik vagyunk, a tavaszi egy őrületes időszak az ismerkedésre. A céljainkat egy aprócska, Dél-Afrikából származó virág is segítheti: az agapanthus nevében hordozza a szerelmet, így a magyarul szerelemvirágnak nevezett növény ha másból nem is, babonából mindenképpen hozzájárulhat a boldogságunkhoz, már ha ültetünk belőle. Érdekel az afrikai szerelemvirág gondozása? Mutatjuk az összes titkát!

a virágzó afrikai szerelemvirág gondozása
A szerelemvirág gondozása: az eredeti nevén agapanthust, kora tavasszal kell elültetni ahhoz, hogy egész nyáron virágozzon.
Fotó: Pradit.Ph / shutterstock

A szerelemvirág gondozása: ezt kell tudnod az agapanthusról

Már a neve is elkápráztatja az embert: az agapanthus a görög agapé (szeretet) és anthos (virág) szavakból ered. Ennek a Dél-Afrikából származó növénynek hatalmas, gömb alakú ernyővirágzatai a kék szín mindenféle árnyalatában pompáznak, de kapható fehér és lila változatban is.

Milyen a fényigénye?

Mediterrán növényként kérdéses, hogy túléli-e a telet, ezért amennyiben több évig szeretnénk gyönyörködni benne, tegyük dézsába, hogy ősszel hűvös, de ne hideg helyen teleltetni tudjuk. A kertbe ültetve egynyáriként tudunk benne gyönyörködni, mert már az enyhe fagyokat sem bírja. Olyan helyet válasszunk neki, ahol sok a napsütés és meleg van, hiszen ekkor virágzik a legszebben.

Mikor kell ültetni?

A legegyszerűbb, ha kertészetben vásárolunk palántát, és azt ültetjük el a kiszemelt helyre. A növényeknek 10 cm mély ültetőgödröt ássunk, és egymástól legyenek 30-40 cm tőtávolságra. Az ültetés után locsoljuk meg a töveket.

Miért fontos a szerelemvirág átültetése?

Cserépben akkor virágzik a legszebben, ha a gyökerei egy kicsit „nyomorognak”, ezért ne ültessük túl nagy edénybe, és csak akkor ültessük át, amikor már szinte szétfeszítik a gyökerek a cserepet. Jó vízáteresztő-képességű, tápanyagban gazdag virágföldet válasszunk neki.

Mennyit kell locsolni az agapanthust?

A növekedési és virágzási időszakban, vagyis tavasztól késő nyárig rendszeres öntözést igényel. A földét tartsuk nedvesen, de kerüljük a pangó vizet, hiszen a húsos gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. A nagy levelek sok vizet párologtatnak, ezért kánikulában naponta locsoljuk meg.

Miért nem virágzik a szerelemvirág?

A növénynek rengeteg energiára van szüksége a bőséges virágzáshoz, ezért tavasztól augusztusig kéthetente adjunk neki káliumban gazdag folyékony tápoldatot. Augusztus után azonban a tápozást kerüljük, hogy fel tudjon készülni a nyugalmi időszakra.

Hogyan lehetséges a szerelemvirág szaporítása?

Magról is nevelhető a szerelemvirág, de ebben az esetben két-három év is eltelhet az első virágzásig. A legegyszerűbben kora tavasszal, az átültetéssel egy időben szaporítható, tőosztással.

Mi a helyzet a betegségekkel?

A szerelemvirág egy viszonylag ellenálló növény, a túlöntözésből eredő gombás fertőzések vagy olykor levéltetvek okozhatnak problémát, illetve a csigák is megrághatják. Rendszeresen nézzük át a növény leveleit.

Virágzás után vissza kell vágni?

Amikor elnyíltak a virágok, vágjuk le a szárakat a tőnél, így a növény nem a magérlelésre, hanem a gyökerek és a jövő évi rügyek fejlesztésére fordítja az energiáit. Ha szeretnénk magot fogni róla, akkor hagyjuk, hogy beérjenek az elnyílt virágban.

(Fanny magazin)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
