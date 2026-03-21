Lelj románcra szerelemvirággal: így ültess agapanthust

Tavasszal nemcsak a virágok nyílnak, hanem a hormonjaink is ébredezni kezdenek. Gyakrabban pörgetjük a társkereső alkalmazásokat, kültéri programokat keresünk és előszeretettel kerülünk olyan helyzetekbe, hogy bizonyos személyek felfigyelhessenek ránk; ha ugyanis szinglik vagyunk, a tavaszi egy őrületes időszak az ismerkedésre. A céljainkat egy aprócska, Dél-Afrikából származó virág is segítheti: az agapanthus nevében hordozza a szerelmet, így a magyarul szerelemvirágnak nevezett növény ha másból nem is, babonából mindenképpen hozzájárulhat a boldogságunkhoz, már ha ültetünk belőle. Érdekel az afrikai szerelemvirág gondozása? Mutatjuk az összes titkát!
Már a neve is elkápráztatja az embert: az agapanthus a görög agapé (szeretet) és anthos (virág) szavakból ered. Ennek a Dél-Afrikából származó növénynek hatalmas, gömb alakú ernyővirágzatai a kék szín mindenféle árnyalatában pompáznak, de kapható fehér és lila változatban is.
Mediterrán növényként kérdéses, hogy túléli-e a telet, ezért amennyiben több évig szeretnénk gyönyörködni benne, tegyük dézsába, hogy ősszel hűvös, de ne hideg helyen teleltetni tudjuk. A kertbe ültetve egynyáriként tudunk benne gyönyörködni, mert már az enyhe fagyokat sem bírja. Olyan helyet válasszunk neki, ahol sok a napsütés és meleg van, hiszen ekkor virágzik a legszebben.
A legegyszerűbb, ha kertészetben vásárolunk palántát, és azt ültetjük el a kiszemelt helyre. A növényeknek 10 cm mély ültetőgödröt ássunk, és egymástól legyenek 30-40 cm tőtávolságra. Az ültetés után locsoljuk meg a töveket.
Cserépben akkor virágzik a legszebben, ha a gyökerei egy kicsit „nyomorognak”, ezért ne ültessük túl nagy edénybe, és csak akkor ültessük át, amikor már szinte szétfeszítik a gyökerek a cserepet. Jó vízáteresztő-képességű, tápanyagban gazdag virágföldet válasszunk neki.
A növekedési és virágzási időszakban, vagyis tavasztól késő nyárig rendszeres öntözést igényel. A földét tartsuk nedvesen, de kerüljük a pangó vizet, hiszen a húsos gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. A nagy levelek sok vizet párologtatnak, ezért kánikulában naponta locsoljuk meg.
A növénynek rengeteg energiára van szüksége a bőséges virágzáshoz, ezért tavasztól augusztusig kéthetente adjunk neki káliumban gazdag folyékony tápoldatot. Augusztus után azonban a tápozást kerüljük, hogy fel tudjon készülni a nyugalmi időszakra.
Magról is nevelhető a szerelemvirág, de ebben az esetben két-három év is eltelhet az első virágzásig. A legegyszerűbben kora tavasszal, az átültetéssel egy időben szaporítható, tőosztással.
A szerelemvirág egy viszonylag ellenálló növény, a túlöntözésből eredő gombás fertőzések vagy olykor levéltetvek okozhatnak problémát, illetve a csigák is megrághatják. Rendszeresen nézzük át a növény leveleit.
Amikor elnyíltak a virágok, vágjuk le a szárakat a tőnél, így a növény nem a magérlelésre, hanem a gyökerek és a jövő évi rügyek fejlesztésére fordítja az energiáit. Ha szeretnénk magot fogni róla, akkor hagyjuk, hogy beérjenek az elnyílt virágban.
