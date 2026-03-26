Kutatók oldották meg a rejtélyt: ennyiszer ideális naponta a székletürítés

Szakértők tárták fel, hányszor is kell egy átlagembernek mosdóba mennie - mármint mennyi az ideális székletürítési szám.

Mennyi az ideális székletürítési szám?

Illusztráció: shutterstock

A 2024-es tanulmány 1425 résztvevőt vizsgált, és azt elemezte, hogy a csoport tagjai mennyi időt töltöttek a fürdőszobában naponta.

Sean Gibbons, az ISB mikrobiológusa, a jelentés egyik szerzője elmondta:

Ez a tanulmány bemutatja, hogy a székletürítés gyakorisága hogyan befolyásolhatja az összes testrendszert, és hogy az eltérő székletürítési gyakoriság hogyan lehet fontos kockázati tényező a krónikus betegségek kialakulásában.

Hozzátette: ezek az információk segíthetnek a bélmozgás gyakoriságának kezelésében, még az egészséges populációkban is, az egészség és a jóllét optimalizálása érdekében.

A kutatók megvizsgálták, hogy az embereknek milyen gyakran van székletük, majd ezt összehasonlították más adatokkal, például az általános egészségi állapottal, a genetikával és a demográfiai jellemzőkkel. A kutatás során az esetben az „egészséges” azt jelentette, hogy a résztvevőnek nem volt a kórtörténetében bél vagy veseprobléma, például Crohn-betegség, irritábilis bél szindróma vagy vesebetegség.

Összességében azok az emberek, akiknek nem volt bélrendszeri egészségügyi problémájuk, arról számoltak be, hogy naponta körülbelül egyszer vagy kétszer ürítenek székletet. Ez volt az ideális arány, de ha valaki nem jár mosdóba elég gyakran, vagy túl sokszor, az annak a jele lehet, hogy valami nincs rendben.

A kutatócsoport négy kategóriába sorolta a résztvevőket:

Hetente egyszer vagy kétszer mentek mosdóba: ezt székrekedésként írták le.

mentek mosdóba: ezt írták le. Heti három-hat alkalommal: alacsony-normális.

alkalommal: alacsony-normális. Napi egy-három alkalommal: magas-normális.

alkalommal: magas-normális. Napi négy vagy több alkalommal: ez gyakran híg székletet jelentett.

Összességében tehát a napi egyszeri vagy kétszeri székletürítés tekinthető ideálisnak, de ha valaki egy napot kihagy, az még mindig a „normális” tartományba eshet – írja a UniLad.