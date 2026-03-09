Nem tudod, miért lyukad ki folyton ugyanott a pólód? A válasz meg fog lepni!

Sok férfi számára ismerős lehet a jelenség: a kedvenc pólók idővel apró lyukakkal „gazdagodnak”, méghozzá szinte mindig ugyanazon a helyen, a derékvonal környékén. A jelenség hosszú ideje okoz fejtörést, és sokan egyszerűen nem értik, hogyan keletkeznek ezek a sérülések.
Azok számára azonban, akik még mindig szívesen viselnek egyszerű pólókat, gyakran felmerül egy furcsa probléma: időről időre apró lyukak jelennek meg rajtuk, látszólag minden magyarázat nélkül.
A téma egy különösen érdekes beszélgetést indított el a Dull Men's Club nevű Facebook-csoportban, ahol a mindennapi élet apró, sokszor jelentéktelennek tűnő kérdéseit vitatják meg.
Az egyik tag így fogalmazott:
Szinte minden pólómon vannak ezek az apró lyukak elöl, a derekamnál. Nem hordok övet. Évek óta foglalkoztat a dolog. Arra gondoltam, talán a biztonsági öv okozza, de az évek során több autóm is volt. Azt is feltételeztem, hogy a mosógépben vagy a szárítógépben akad bele valamibe, de akkor miért mindig pontosan ugyanott jelennek meg a lyukak?
Sokan elsőre az övcsatot gyanítanák, de mivel a férfi nem hord övet, más magyarázat után kellett nézni. A megoldás végül az internet egyik legismertebb fórumán, a Redditen érkezett meg, ahol a felhasználók számos lehetséges okot soroltak fel.
Az egyik kommentelő szerint a probléma forrása meglepően egyszerű: a nadrág gombja.
Ha gombos nadrágot viselsz – például farmert –, az anyag könnyen beszorulhat a gomb és valamilyen felület közé, amikor nekidőlsz egy asztalnak, pultnak vagy íróasztalnak
– írta.
Lehet kapni szilikon gombvédőket, amelyek megakadályozzák ezt. Nekem is szinte minden kötött pólómon megjelentek ezek a kis lyukak, amíg el nem kezdtem használni őket.
Egy másik hozzászóló hasonló magyarázatot adott:
A nadrágod elülső gombja okozza a lyukakat, amikor nekiütődsz egy pultnak vagy asztalnak. Nekem is évekbe telt, mire rájöttem. Azt hittem, a mosógép teszi tönkre a pólóimat.
Persze más okok is előfordulhatnak. Például ha valaki a pólóját használja sörösüveg nyitásához – ami nemcsak furcsán néz ki egy buliban, hanem könnyen ki is szakíthatja az anyagot, és akár te magad is megsérülhetsz a folyamatban.
A legtöbb férfi természetesen nem szeret gyakran új ruhát vásárolni, ezért ha sikerül elkerülni ezeket az apró, de bosszantó lyukakat, az sokak számára igazi megkönnyebbülést jelenthet. Ha viszont már túl késő, lehet, hogy ideje új pólókat rendelni – írja a Lad Bible.
