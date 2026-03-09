Nem tudod, miért lyukad ki folyton ugyanott a pólód? A válasz meg fog lepni!

Sok férfi számára ismerős lehet a jelenség: a kedvenc pólók idővel apró lyukakkal „gazdagodnak”, méghozzá szinte mindig ugyanazon a helyen, a derékvonal környékén. A jelenség hosszú ideje okoz fejtörést, és sokan egyszerűen nem értik, hogyan keletkeznek ezek a sérülések.

Ezért lehet lyukas a pólód / Illusztráció: Pixabay

Azok számára azonban, akik még mindig szívesen viselnek egyszerű pólókat, gyakran felmerül egy furcsa probléma: időről időre apró lyukak jelennek meg rajtuk, látszólag minden magyarázat nélkül.

A téma egy különösen érdekes beszélgetést indított el a Dull Men's Club nevű Facebook-csoportban, ahol a mindennapi élet apró, sokszor jelentéktelennek tűnő kérdéseit vitatják meg.

Az egyik tag így fogalmazott:

Szinte minden pólómon vannak ezek az apró lyukak elöl, a derekamnál. Nem hordok övet. Évek óta foglalkoztat a dolog. Arra gondoltam, talán a biztonsági öv okozza, de az évek során több autóm is volt. Azt is feltételeztem, hogy a mosógépben vagy a szárítógépben akad bele valamibe, de akkor miért mindig pontosan ugyanott jelennek meg a lyukak?

Sokan elsőre az övcsatot gyanítanák, de mivel a férfi nem hord övet, más magyarázat után kellett nézni. A megoldás végül az internet egyik legismertebb fórumán, a Redditen érkezett meg, ahol a felhasználók számos lehetséges okot soroltak fel.

A nadrág gombja teszi tönkre a pólóidat

Az egyik kommentelő szerint a probléma forrása meglepően egyszerű: a nadrág gombja.

Ha gombos nadrágot viselsz – például farmert –, az anyag könnyen beszorulhat a gomb és valamilyen felület közé, amikor nekidőlsz egy asztalnak, pultnak vagy íróasztalnak

– írta.

Lehet kapni szilikon gombvédőket, amelyek megakadályozzák ezt. Nekem is szinte minden kötött pólómon megjelentek ezek a kis lyukak, amíg el nem kezdtem használni őket.

Egy másik hozzászóló hasonló magyarázatot adott:

A nadrágod elülső gombja okozza a lyukakat, amikor nekiütődsz egy pultnak vagy asztalnak. Nekem is évekbe telt, mire rájöttem. Azt hittem, a mosógép teszi tönkre a pólóimat.

Persze más okok is előfordulhatnak. Például ha valaki a pólóját használja sörösüveg nyitásához – ami nemcsak furcsán néz ki egy buliban, hanem könnyen ki is szakíthatja az anyagot, és akár te magad is megsérülhetsz a folyamatban.