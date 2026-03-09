Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sokkoló fotókat közölt a rendőrség: elöntötte a víz a XVI. kerület egy szakaszát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 13:20
Teljes szélességében lezárták a Veres Péter út a Thököly út és a Gárda utca közötti szakaszt. Elképesztő fotókon a csőtörés.

"Figyelem, lezárás a XVI. kerületben!" – közölte a BRFK a hivatalos Facebook-oldalán. 

Csőtörés miatt víz lepte el a XVI. kerületet
Ma 11:10 órától csőtörés miatt teljes szélességében lezárták a Veres Péter út a Thököly út és a Gárda utca között, a forgalmat a rendőrök elterelik. Az autóban - amely alatt beszakadt az úttest - senki nem sérült meg

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Hozzátették, hogy a helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés megszervezése, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték. A rendőrség kéri, hogy mindenki kerülje el az érintett útszakaszt és számoljanak hosszabb menetidővel!

 

