Sokkoló fotókat közölt a rendőrség: elöntötte a víz a XVI. kerület egy szakaszát

"Figyelem, lezárás a XVI. kerületben!" – közölte a BRFK a hivatalos Facebook-oldalán.
Ma 11:10 órától csőtörés miatt teljes szélességében lezárták a Veres Péter út a Thököly út és a Gárda utca között, a forgalmat a rendőrök elterelik. Az autóban - amely alatt beszakadt az úttest - senki nem sérült meg
– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Hozzátették, hogy a helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés megszervezése, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték. A rendőrség kéri, hogy mindenki kerülje el az érintett útszakaszt és számoljanak hosszabb menetidővel!
