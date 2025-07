Így lesz a legjobb az idei nyarad: filléres, de hatékony megoldások kullancsok ellen

Kullancs ellen szerencsére számtalan biológiai fegyvert be tudunk vetni. A nyári melegben egyre több időt töltünk a szabadban, élvezzük a napsütést, gondozzuk a növényeinket, grillezünk és játszunk a gyerekekkel. A szabadban töltött idő azonban veszélyeket is hordoz magában, a forróság ellenére ugyanis a kullancsok továbbra is aktívak maradnak, és ha nem készítjük fel alaposan a kertünket, teraszunkat ellenük, könnyen összefuthatunk ezekkel a veszélyes kis vérszívókkal.

Kullancsok ellen tudatosan: így lesz valódi élmény az idei nyár

Fotó: KPixMining / Shutterstock

13 növény kullancs ellen a kertben

Büdöske: a túlélés örök harcosai

A büdöske erős szaga nem kellemes, így nem csoda, hogy a vérszívókat is távol tartja. Egészen az őszi fagyokig virágzik, mutatós, és kezdő kertészek is elboldogulnak vele, hiszen jól tűri a szárazságot, a mostoha körülményeket is. Tökéletes növény kullancs ellen!

Citromfű: frissesség új formában

Kedvelt és finom gyógynövény a citromfű: teája nyugtat, levelei megízesítik a nyári hűsítő italokat, és könnyen nevelhető a kertben. A benne lévő citronella olaj erős illata miatt pedig elkerülik a kertnek azt a részét a kellemetlen rovarok, többek között a kullancsok is, ahova ültetjük.