Kvíz – Kitalálod, mely hollywoodi sztárok rejtőznek a filmbéli maszkok alatt?

Egy igazán rendhagyó, és izgalmas film kvízt hoztunk neked a Fanny magazin jóvoltából. Most nem a történelmi dátumokról vagy a földrajztudásodról kell számot adnod, de nem is a helyesírásod tesszük próbára. Ikonikus filmek következnek, óriási hollywoodi világsztárokkal, ám van egy kis csavar! Nem a megszokott fizimiskájukat kell felismerned, hanem az elmaszkírozott karakter alapján kell rájönnöd, hogy ki rejtőzik a maszk mögött. Tedd próbára a filmes tudásod, induljon a filmes kvíz!
Az alábbi kulisszavideóból kiderül, hogyan maszkírozták el a Pingvin karakterét játszó színészt:
