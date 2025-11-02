Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kvíz – Kitalálod, mely hollywoodi sztárok rejtőznek a filmbéli maszkok alatt?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 12:30
Örökre belénk égtek ezek az ikonikus arcok, amelyeket a sminkmesterek zsenialitásának köszönhetünk. De vajon felismered, ki bújt meg a maszk mögött? Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a film kvízt. Te vajon köztük vagy?
Egy igazán rendhagyó, és izgalmas film kvízt hoztunk neked a Fanny magazin jóvoltából. Most nem a történelmi dátumokról vagy a földrajztudásodról kell számot adnod, de nem is a helyesírásod tesszük próbára. Ikonikus filmek következnek, óriási hollywoodi világsztárokkal, ám van egy kis csavar! Nem a megszokott fizimiskájukat kell felismerned, hanem az elmaszkírozott karakter alapján kell rájönnöd, hogy ki rejtőzik a maszk mögött. Tedd próbára a filmes tudásod, induljon a filmes kvíz!

Filmes kvízünkben a Grincs is szerepel
Films kvíz elmaszkírozott hollywoodi sztárokról. 
Fotó: Entertainment Pictures / northfoto

Készen állsz? Akkor töltsd ki ezt az izgalmas film kvízt

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Batman egyik legrégebbi ellenfelét, a Pingvint alakította ez a háromszoros Golden Globe-díjas ír színész. Kiről van szó?

Az alábbi kulisszavideóból kiderül, hogyan maszkírozták el a Pingvin karakterét játszó színészt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
