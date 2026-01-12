Agatha Christie-kvíz: te mennyire emlékszel a regényekre?

Agatha Christie angol írónő, a krimi koronázatlan királynője. Könyveiből világszerte több mint kétmilliárd példány kelt el, és több mint száz nyelvre fordították le azokat. Ezzel az egyik legolvasottabb szerző a világon a Biblia és Shakespeare után. A valódi sikere az időtállóságban keresendő: immár fél évszázada nincs közöttünk a csavaros észjárású írónő, ám a könyveiről ma is beszélnek, újraolvassák azokat, és színházakban, valamint a filmvásznon is visszatérnek.
Agatha Christie regényeinek népszerűsége a szerkezetükben rejlik, ahogyan a szerző felépíti a gyanút, adagolja az információkat, majd az utolsó pillanatban teljesen új megvilágításba helyezi a történetet. A krimik szinte olyanok, mint a logikai játékok, amelyekben az olvasó aktív résztvevővé válik, és óhatatlanul beleesik az író által gondosan előkészített csapdákba. Az alábbi kvízben arra vagyunk kíváncsiak, te mennyire figyeltél olvasás közben. Most kiderül, mennyire ismered Agatha Christie regényeit!
