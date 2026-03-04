"Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!" - ma országszerte befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése

Ma országszerte befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése - tudatta Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs. Az államtitkár azt is bemutatta, hogyan néz ki a Nemzeti Petíció, majd a kamerák előtt töltötte ki azt.

A nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet a háború és az ukrán állam finanszírozására, arról szól, hogy nem fizetünk.

A Nemzeti Petíciót online is ki lehet tölteni. Kattints ide.