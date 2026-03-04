"Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!" - ma országszerte befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése

Ma országszerte befejeződik a Nemzeti petíció kézbesítése - tudatta Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs. Az államtitkár azt is bemutatta, hogyan néz ki a Nemzeti Petíció, majd a kamerák előtt töltötte ki azt.
A nemzeti petíció arról szól, hogy mondjunk nemet a háború és az ukrán állam finanszírozására, arról szól, hogy nem fizetünk.
A Nemzeti Petíciót online is ki lehet tölteni. Kattints ide.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.