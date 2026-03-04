Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia: meg kellett műteni a szívét

Liam Neeson fia, a 29 éves Daniel Neeson nemrég komoly szívműtéten esett át, és most őszintén beszélt arról, milyen veleszületett betegséggel kellett együtt élnie.

Liam Neeson fia súlyos beteg.

Fotó: KPA Honorar und Belege

Liam Neeson fia nyíltan beszélt betegségéről

Daniel Neeson – aki Liam Neeson és a néhai Natasha Richardson fia – egy Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy műtétet hajtottak végre rajta egy ritka veleszületett szívhiba miatt. A fiatal férfi úgynevezett bicuspid aortabillentyűvel (BAV) született. Ez egy olyan állapot, amikor az aortabillentyűnek a megszokott három helyett csak két vitorlája van. Neeson elmagyarázta, hogy a lakosság körülbelül két százalékát érinti ez az eltérés, és sokan nem is tudnak róla hosszú ideig, mert akár évekig tünetmentes maradhat.

Az Instagram-posztban a kórházból készült képeket is megosztott, amelyeken menyasszonya, Natalie Ackerman is mellette van. Elmondása szerint élete nagy részében rendszeres, félévenkénti kardiológiai vizsgálatokon vett részt, hogy ellenőrizzék a szíve állapotát.

Később azonban komolyabb problémák jelentkeztek: a bal kamra jelentős tágulása és az aorta megnagyobbodása miatt végül elkerülhetetlenné vált az orvosi beavatkozás. Neeson arról is írt, hogy a műtét során világszínvonalú sebészek és ápolók segítették.

A fiatal vállalkozó háláját fejezte ki családjának és menyasszonyának is, akit a legnagyobb támaszának nevezett. A bejegyzés végén azt tanácsolta követőinek, hogy mindenki figyeljen az egészségére és hallgasson a teste jelzéseire. Szerinte fontos, hogy az emberek rendszeresen ellenőriztessék a szívüket, még akkor is, ha nincs ismert problémájuk, írja a People.