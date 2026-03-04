Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű betegséggel küzd Liam Neeson fia: meg kellett műteni a szívét

Liam Neeson
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 11:22
szívműtétfia
Gyerekkora óta szívproblémái voltak. Liam Neeson kisebb fia betegségéről beszélt.

Liam Neeson fia, a 29 éves Daniel Neeson nemrég komoly szívműtéten esett át, és most őszintén beszélt arról, milyen veleszületett betegséggel kellett együtt élnie. 

Liam Neeson
Liam Neeson fia súlyos beteg.
Fotó: KPA Honorar und Belege

Liam Neeson fia nyíltan beszélt betegségéről

Daniel Neesonaki Liam Neeson és a néhai Natasha Richardson fia – egy Instagram-bejegyzésben számolt be arról, hogy műtétet hajtottak végre rajta egy ritka veleszületett szívhiba miatt. A fiatal férfi úgynevezett bicuspid aortabillentyűvel (BAV) született. Ez egy olyan állapot, amikor az aortabillentyűnek a megszokott három helyett csak két vitorlája van. Neeson elmagyarázta, hogy a lakosság körülbelül két százalékát érinti ez az eltérés, és sokan nem is tudnak róla hosszú ideig, mert akár évekig tünetmentes maradhat.

Az Instagram-posztban a kórházból készült képeket is megosztott, amelyeken menyasszonya, Natalie Ackerman is mellette van. Elmondása szerint élete nagy részében rendszeres, félévenkénti kardiológiai vizsgálatokon vett részt, hogy ellenőrizzék a szíve állapotát.

Később azonban komolyabb problémák jelentkeztek: a bal kamra jelentős tágulása és az aorta megnagyobbodása miatt végül elkerülhetetlenné vált az orvosi beavatkozás. Neeson arról is írt, hogy a műtét során világszínvonalú sebészek és ápolók segítették. 

A fiatal vállalkozó háláját fejezte ki családjának és menyasszonyának is, akit a legnagyobb támaszának nevezett. A bejegyzés végén azt tanácsolta követőinek, hogy mindenki figyeljen az egészségére és hallgasson a teste jelzéseire. Szerinte fontos, hogy az emberek rendszeresen ellenőriztessék a szívüket, még akkor is, ha nincs ismert problémájuk, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu