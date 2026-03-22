Ingyenes készpénzfelvétel: ezekre a buktatókra figyelj

Ha szeretnéd kihasználni a bankok által kínált ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, érdemes tisztában lenni a szabályokkal. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne érjen meglepetés a hónap során.

Idén változtak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai.

Megduplázódott az ingyenes készpénzfelvétel határa: februártól 150 ezer forint helyett 300 ezer forintot vehetsz fel a bankautomatákból.

Ha korábban még nem adtál le készpénzfelvételi nyilatkozatot, pótold, mivel csak így vehetsz le pénzt a számláról díjmentesen.

Bármelyik belföldi, forint alapú bankautomatát használhatod, de fontos, hogy az összeget maximum két részletben veheted fel havonta.

Érdemes odafigyelni: a hónap végi készpénzfelvétel a könyvelési idő miatt lehet, hogy már a következő hónapba fog számítani!

Ingyenes készpénzfelvétel tudnivalók

Mennyi pénzt lehet felvenni ingyen?

A kormány döntése értelmében február 1-jétől változott a maximálisan felvehető készpénz összege: az eddigi havi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintot tudsz ingyen felvenni a bankautomatákon keresztül. Ha ennél magasabb összeget szeretnél felvenni havonta, érdemes elgondolkodni a bankváltáson, hiszen egy jó bankszámla kiválasztásával havonta tízezreket spórolhatsz a bankszámlán.

Hányszor lehet ingyenesen pénzt felvenni?

Kövesd nyomon, hogy mekkora összeget vettél fel a bankautomatából, mivel havonta csak kétszer, összesen legfeljebb 300 ezer forintig lehet kihasználni az ingyenes lehetőséget. Tehát ha ugyanabban a hónapban harmadszor is vennél fel pénzt, akkor a készpénzfelvétel díja nem lesz ingyenes, mivel tranzakciós költséget számítanak fel akkor is, ha még nem érted el a keretet.

Itt is van kivétel

Fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel csak a fizetési bankszámlához igényelhető. Mivel a hitelkártya nem minősül ennek, így ez nem tartozik a lehetőségek közé.

Jobb később, mint soha

Bár nem igényel külön adminisztrációt, ha korábban még nem töltötted ki a készpénzfelvételi nyilatkozatot, akkor ezt a legtöbb banknál a netbankon keresztül, mobilapplikációban vagy bankfiókban is leadhatod.