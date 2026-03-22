Ingyenes készpénzfelvétel: ezekre a buktatókra figyelj

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 14:45
Jó hír, hogy változtak a szabályok: február 1-jétől az eddigi havi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintot tudsz díjmentesen felvenni a bankautomatákon keresztül. Ám elég egy óvatlan hiba az ingyenes készpénzfelvétel során, és akár több ezer forintot is veszíthetsz.

Ha szeretnéd kihasználni a bankok által kínált ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, érdemes tisztában lenni a szabályokkal. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne érjen meglepetés a hónap során.

2026-ban megduplázódott az ingyenes készpénzfelvételi limit
Idén változtak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai.
Fotó: Dobo Kristian / Shutterstock 
  • Megduplázódott az ingyenes készpénzfelvétel határa: februártól 150 ezer forint helyett 300 ezer forintot vehetsz fel a bankautomatákból.
  • Ha korábban még nem adtál le készpénzfelvételi nyilatkozatot, pótold, mivel csak így vehetsz le pénzt a számláról díjmentesen.
  • Bármelyik belföldi, forint alapú bankautomatát használhatod, de fontos, hogy az összeget maximum két részletben veheted fel havonta.
  • Érdemes odafigyelni: a hónap végi készpénzfelvétel a könyvelési idő miatt lehet, hogy már a következő hónapba fog számítani!

 

Ingyenes készpénzfelvétel tudnivalók

 

Mennyi pénzt lehet felvenni ingyen?

A kormány döntése értelmében február 1-jétől változott a maximálisan felvehető készpénz összege: az eddigi havi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintot tudsz ingyen felvenni a bankautomatákon keresztül. Ha ennél magasabb összeget szeretnél felvenni havonta, érdemes elgondolkodni a bankváltáson, hiszen egy jó bankszámla kiválasztásával havonta tízezreket spórolhatsz a bankszámlán.

Hányszor lehet ingyenesen pénzt felvenni?

Kövesd nyomon, hogy mekkora összeget vettél fel a bankautomatából, mivel havonta csak kétszer, összesen legfeljebb 300 ezer forintig lehet kihasználni az ingyenes lehetőséget. Tehát ha ugyanabban a hónapban harmadszor is vennél fel pénzt, akkor a készpénzfelvétel díja nem lesz ingyenes, mivel tranzakciós költséget számítanak fel akkor is, ha még nem érted el a keretet.

Itt is van kivétel

Fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel csak a fizetési bankszámlához igényelhető. Mivel a hitelkártya nem minősül ennek, így ez nem tartozik a lehetőségek közé.

Jobb később, mint soha

Bár nem igényel külön adminisztrációt, ha korábban még nem töltötted ki a készpénzfelvételi nyilatkozatot, akkor ezt a legtöbb banknál a netbankon keresztül, mobilapplikációban vagy bankfiókban is leadhatod.

Állítsd át a napi limitet

Ne feledkezz meg a kártyád készpénzfelvételi limitjéről. Sok esetben alacsonyabb, akár napi 100-150 ezer forint is lehet a beállított keret, így ezt át kell állítanod, ha ennél nagyobb összeget szeretnél kivenni az ATM-ből.

Duplázni nem ér

Fontos szabály, hogy csak egy bankszámlára vonatkozik a díjmentes készpénzfelvétel, tehát nem személyenként, hanem számlánként vehető igénybe. Így ha egy számlának több tulajdonosa van, akkor sem lehet havonta több mint 300 ezer forintot díjmentesen felvenni.

Banktól függetlenül

Akkor sem kell aggódnod, ha a bankautomata keresőben nem találsz a közelben a saját bankodhoz tartozó ATM-t. Függetlenül attól, hogy melyik pénzintézetnél vezeted a számládat, minden magyarországi forint töltésű bankautomata használatakor díjmentesen vehetsz fel készpénzt. A csalók időről időre ATM-es trükkökkel próbálkoznak, ezért készpénzfelvételkor is érdemes néhány alapvető szabályt betartani, hogy csökkentsd a kockázatot.

A bankautomata használatakor ügyeljünk a biztonságra
Készpénzfelvételkor is legyél körültekintő, hiszen egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy illetéktelenek kezébe kerüljenek az adataid.
Fotó: Kiefer Photography / Shutterstock 

Figyelj a könyvelésre!

Ha a banki költségek csökkentésében gondolkodsz, vedd figyelembe, hogy a tranzakciók könyvelése általában egy munkanapot vesz igénybe, ezért ha a hónap vége hétvégére vagy ünnepnapra esik, az utolsó munkaszüneti napon felvett készpénzt várhatóan csak a következő hónapban könyvelik. Tehát a tranzakció már az új hónap díjmentes keretét terheli.

Jelezd a pénztárnál

Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát havi két alkalommal, összesen 40 ezer forintig díjmentesen vehetsz fel készpénzt azoknál az üzleteknél, ahol elérhető ez a szolgáltatás.

Forintban kérd a kifizetést

Arra figyelj, hogy a lehetőség a devizaszámlák esetében is csak abban az esetben érvényes, ha forintban történik a kifizetés.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
