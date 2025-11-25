Ingyenes készpénzfelvétel: zöld utat adott a Parlament Gazdasági Bizottsága – mutatjuk, milyen változások jönnek!

A Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta azt a módosítást, amely 2026. január 1-jétől 300 ezer forintra emeli a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét - szúrta ki a Világgazdaság a Biztos Döntés cikkét. Mint írják, ez a változtatás több mint 1,3 millió nyugdíjast érinthet, akik bankszámlára kapják az ellátásukat.

Rögtön adódik is a kérdés, hogy ha életbe lép a tervezet, mi az, ami változik, és mi az marad a régiben? Fontos kiemelni, hogy kizárólag az összeghatár emeléséről van szól, a felvétel módja nem módosul.

Tehát továbbra is

két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,

bármely magyarországi forint-ATM használható díjmentesen,

banktól függetlenül érvényes a kedvezmény.

Ez különösen azokon a településeken jelent könnyebbséget, ahol korlátozott a banki jelenlét - írja a VG.

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni

A jogszabályi háttérhez kapcsolódóan jelentős ATM-telepítés zajlik. A tervek szerint:

2025 végéig minden 1000 fő feletti településen,

2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen

működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi az, amit nem érint a módosítás. Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.

Jelentős megtakarítást jelenthet

A díjmentes keret emelése különösen időszerű, mert

a 150 ezer forintos limit 2013-as bevezetésekor az átlagnyugdíj mindössze 118 ezer forint volt, míg ma már több mint 245 ezer forint.

A változásnak köszönhetően megszűnhet a készpénzfelvételi díj sok érintettnél, egy átlagnyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, ami nagyjából egy 1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg – írja a VG.