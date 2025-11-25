Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ingyenes készpénzfelvétel: zöld utat adott a Parlament Gazdasági Bizottsága – mutatjuk, milyen változások jönnek!

Ingyenes készpénzfelvétel: zöld utat adott a Parlament Gazdasági Bizottsága – mutatjuk, milyen változások jönnek!

ingyenes készpénzfelvétel
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 18:54
atmnyugdíj
Sokakat érintő változás van kilátásban a hazai pénzügyi mindennapokban.
Bors
A szerző cikkei

A Parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyta azt a módosítást, amely 2026. január 1-jétől 300 ezer forintra emeli a bankautomatákból havonta díjmentesen felvehető készpénz összegét - szúrta ki a Világgazdaság a Biztos Döntés cikkét. Mint írják, ez a változtatás több mint 1,3 millió nyugdíjast érinthet, akik bankszámlára kapják az ellátásukat.

Rögtön adódik is a kérdés, hogy ha életbe lép a tervezet, mi az, ami változik, és mi az marad a régiben? Fontos kiemelni, hogy kizárólag az összeghatár emeléséről van szól, a felvétel módja nem módosul

Tehát továbbra is

  • két részletben lehet felvenni a teljes havi keretet,
  • bármely magyarországi forint-ATM használható díjmentesen,
  • banktól függetlenül érvényes a kedvezmény.

Ez különösen azokon a településeken jelent könnyebbséget, ahol korlátozott a banki jelenlét - írja a VG. 

Egyre több településen lehet készpénzt felvenni

A jogszabályi háttérhez kapcsolódóan jelentős ATM-telepítés zajlik. A tervek szerint:

  • 2025 végéig minden 1000 fő feletti településen,
  • 2026 végéig pedig minden legalább 500 lakosú településen

működnie kell bankjegykiadó automatának. Így a díjmentes készpénzfelvétel egyre több helyen lesz elérhető.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy mi az, amit nem érint a módosítás.  Változatlan marad a bolti cash-back-rendszer, tehát az üzletek pénztárainál továbbra is legfeljebb 40 ezer forint vehető fel ingyen havonta. Ez jelenleg kizárólag a Penny üzleteiben érhető el, és egyelőre nincs jel arra, hogy más láncok is bevezetnék.

Jelentős megtakarítást jelenthet

A díjmentes keret emelése különösen időszerű, mert

a 150 ezer forintos limit 2013-as bevezetésekor az átlagnyugdíj mindössze 118 ezer forint volt, míg ma már több mint 245 ezer forint.

A változásnak köszönhetően megszűnhet a készpénzfelvételi díj sok érintettnél, egy átlagnyugdíjas akár évi 30 ezer forintot is megtakaríthat, ami nagyjából egy 1 százalékos nyugdíjemelésnek felel meg – írja a VG. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu