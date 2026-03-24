Ford Puma Gen-E teszt – A város új kedvence, amely nem zajjal, hanem stílussal hódít

A város csendben változik, és vele együtt az autók is. A márka most egyik legsikeresebb modelljét, a Pumát formálta át úgy, hogy közben ne veszítse el azt, amiért eddig szerettük. A Ford Puma Gen-E nem akar forradalmat, inkább finoman bizonyít: lehet elektromosnak lenni úgy is, hogy közben élvezetes marad az egész.
A hagyományos Puma modellhez hasonlóan az új Gen-E is széles közönséget szólít meg, ami nem véletlen: a Ford mindent megtett azért, hogy minél vonzóbbá tegye kiskedvencét. Az elektromos változat így ideális választás lehet családoknak, kutyatulajdonosoknak vagy akár fiatal pároknak is. Azok számára pedig különösen csábító, akik már korábban is Pumát vezettek, de most egy megfizethetőbb elektromos modellre váltanának.
Ha nem teszel meg rendszeresen hosszú távokat, viszont gyakran használod az autót városi közlekedésre vagy bevásárláshoz, a Gen-E mindenképpen megér egy menetpróbát.
A Ford nem akart mindent újraírni, és ez most kifejezetten előny. A Puma Gen-E első ránézésre ismerős, de a részletek már az elektromos korszakhoz igazodnak. A zárt hűtőmaszk, a letisztultabb frontrész és az apró aerodinamikai finomhangolások egyértelművé teszik, hogy itt már nem belső égésű motor dolgozik. Az arányok szerencsére változatlanok maradtak: a nagyjából 4,2 méteres hossz továbbra is ideális városi használatra, miközben a hangsúlyos kerékjáratok és a sportos övvonal megőrizték a Puma karakterét. Nem akar futurisztikus lenni, inkább okosan modern, és pont ettől működik.
Bent már nagyobb a változás, de a Ford nem esett túlzásba. A digitális műszeregység és a nagyméretű központi kijelző ma már alapelvárás, de a rendszer gyors, átlátható és könnyen kezelhető maradt. A menürendszer logikus, az okostelefonos kapcsolódás gördülékeny, így a mindennapi használat nem igényel megszokást. Ami igazán fontos: a praktikum nem veszett el. A Puma egyik védjegye, a mély csomagtartórekesz itt is megmaradt, így a csomagtér mérete meghaladja az 500 litert, ami ebben a kategóriában kiemelkedő. Nemcsak nagy, hanem jól használható is, ami a hétköznapokban sokkal többet számít, mint a puszta számok.
A Gen-E nem a számháborúra készült, hanem a valós használatra. Körülbelül 168 lóerős teljesítményt kínál, amely nagyjából 8 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulást tesz lehetővé. Ez papíron visszafogottnak tűnhet, de a villanymotor azonnali reakciója miatt a valóságban kifejezetten élénknek érződik. A nettó akkumulátorkapacitás nagyjából 43 kWh, amely WLTP szerint körülbelül 400 kilométeres hatótávot biztosít. Ez egyértelműen a városi és elővárosi használatra optimalizált karaktert erősíti, ahol a Puma igazán elemében van.
A töltési teljesítmény is ehhez igazodik: villámtöltőn 10-ről 80 százalékra körülbelül 20–25 perc alatt tölthető fel, ami teljesen versenyképes érték. Váltóáramú töltésnél jellemzően 7–11 kW-tal számolhatunk, így otthoni vagy munkahelyi környezetben is kényelmesen használható. Nem rekordokat dönt, de nem is ez a cél, hanem az, hogy a mindennapokban ne kelljen kompromisszumokat kötni.
Vezetési élmény a maximumon
A Puma egyik legnagyobb erőssége mindig is a vezethetőség volt, és ez szerencsére nem veszett el. A kormányzás közvetlen, a futómű stabil, és az akkumulátor alacsony elhelyezése miatt a súlypont is kedvezőbb lett. Városban az azonnali nyomaték miatt kifejezetten fürge, könnyű vele haladni a forgalom ritmusával. Kanyarban is magabiztos, így nemcsak praktikus, hanem élvezetes autó is maradt.
A Ford Puma Gen-E nem akar több lenni annál, ami, és pont ettől működik. Megtartotta a jól ismert erényeket: a praktikumot, a jó vezethetőséget és az élhető méretet, miközben hozzáadta az elektromos hajtás előnyeit. Nem a leghosszabb hatótávú villanyautó, és nem is a legerősebb, viszont az egyik legkiegyensúlyozottabb. Olyan autó, amivel könnyű együtt élni és ez végső soron sokkal többet számít. A Ford Puma Gen-E már elérhető a hazai piacon, ára nagyjából 13 millió forinttól indul, felszereltségtől függően pedig 15 millió forint környékéig emelkedhet. Ezzel a kompakt elektromos crossoverek mezőnyében egy jól eltalált, szerethető és valós igényekre szabott alternatívát kínál. Nem akar több lenni, mint ami, de azt nagyon jól tudja.
