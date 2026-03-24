Ford Puma Gen-E teszt – A város új kedvence, amely nem zajjal, hanem stílussal hódít

A város csendben változik, és vele együtt az autók is. A márka most egyik legsikeresebb modelljét, a Pumát formálta át úgy, hogy közben ne veszítse el azt, amiért eddig szerettük. A Ford Puma Gen-E nem akar forradalmat, inkább finoman bizonyít: lehet elektromosnak lenni úgy is, hogy közben élvezetes marad az egész.

Az elektromos Ford Puma Gen-E fürge, hatékony és tágas csomagtartóval rendelkezik.

Fotó: Antalfi Krisztina

Modern, figyelemfelkeltő dizájn és praktikus megjelenés.

Elektromos hajtás a városi forgalomra optimalizálva.

Kényelmes, tágas utastér és mindennapi használhatóság.

Ford Puma Gen-E teszt női szemmel: lássuk, kinek szól ez az autó!

A hagyományos Puma modellhez hasonlóan az új Gen-E is széles közönséget szólít meg, ami nem véletlen: a Ford mindent megtett azért, hogy minél vonzóbbá tegye kiskedvencét. Az elektromos változat így ideális választás lehet családoknak, kutyatulajdonosoknak vagy akár fiatal pároknak is. Azok számára pedig különösen csábító, akik már korábban is Pumát vezettek, de most egy megfizethetőbb elektromos modellre váltanának.

Ha nem teszel meg rendszeresen hosszú távokat, viszont gyakran használod az autót városi közlekedésre vagy bevásárláshoz, a Gen-E mindenképpen megér egy menetpróbát.

Külcsín, ami már messziről elvarázsol

A Ford nem akart mindent újraírni, és ez most kifejezetten előny. A Puma Gen-E első ránézésre ismerős, de a részletek már az elektromos korszakhoz igazodnak. A zárt hűtőmaszk, a letisztultabb frontrész és az apró aerodinamikai finomhangolások egyértelművé teszik, hogy itt már nem belső égésű motor dolgozik. Az arányok szerencsére változatlanok maradtak: a nagyjából 4,2 méteres hossz továbbra is ideális városi használatra, miközben a hangsúlyos kerékjáratok és a sportos övvonal megőrizték a Puma karakterét. Nem akar futurisztikus lenni, inkább okosan modern, és pont ettől működik.

Milyen belülről a Ford Puma Gen-E?

Bent már nagyobb a változás, de a Ford nem esett túlzásba. A digitális műszeregység és a nagyméretű központi kijelző ma már alapelvárás, de a rendszer gyors, átlátható és könnyen kezelhető maradt. A menürendszer logikus, az okostelefonos kapcsolódás gördülékeny, így a mindennapi használat nem igényel megszokást. Ami igazán fontos: a praktikum nem veszett el. A Puma egyik védjegye, a mély csomagtartórekesz itt is megmaradt, így a csomagtér mérete meghaladja az 500 litert, ami ebben a kategóriában kiemelkedő. Nemcsak nagy, hanem jól használható is, ami a hétköznapokban sokkal többet számít, mint a puszta számok.