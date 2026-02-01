„Onkológus vagyok – ha ezt a két tünetet tapasztalod, meg se állj az orvosig!"

Egy onkológus figyelmeztette arra a férfiakat: két kulcsfontosságú tünet esetén sosem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot, ugyanis ezek a prosztatarák jelei is lehetnek. A prosztatarák jelenleg a leggyakoribb daganatos megbetegedés a férfiak körében az Egyesült Királyságban, és hazánkban is a leggyakoribbak közt van.

Ez a két tünet aggodalomra adhat okot / Fotó: Pormezz / Shutterstock

Ezek lehetnek a prosztatarák tünetei

A Prostate Cancer UK elemzése szerint 2022-ben több mint ezer férfinél diagnosztizálták a betegséget. A Cancer Research UK adatai alapján 2017 és 2019 között az összes új férfi daganatos eset 28 százaléka prosztatarák volt.

A figyelmeztetést Dr. Jiri Kubes sugárterápiás onkológus, a prágai Protonterápiás Központ orvosigazgatója adta ki, aki a prosztatarák kezelésére specializálódott.

Szomorú tény, hogy még mindig túl sok férfit diagnosztizálnak túl későn

– mondta el a szakember.

Hangsúlyozta: a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel minél hamarabb derül fény a betegségre, annál nagyobb eséllyel kezelhető sikeresen. Dr. Kubes szerint mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha valaki vizelési problémákat tapasztal, illetve, ha szokatlan fájdalmat érez az alsó hát vagy a medence környékén.

Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint a prosztatarákhoz kapcsolódó vizelési tünetek a következők lehetnek:

nehézség a vizelés megkezdésében,

gyenge vizeletsugár,

megszakadó vizelés,

gyakori vagy sürgető vizelési inger,

vizelés után is megmaradó inger,

éjszakai vizelési kényszer

A szakember hangsúlyozta, ezek a tünetek gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor a daganat már előrehaladottabb állapotban van, mivel nyomást gyakorol a húgycsőre.

További lehetséges tünet az erekciós zavar, a vizeletben vagy ondóban megjelenő vér, valamint az indokolatlan fogyás és a tartós derékfájást, amelyek már az előrehaladott betegség jelei lehetnek. Dr. Kubes szerint az üzenet egyértelmű: ha valaki a kockázati csoportba tartozik, vagy bármilyen gyanús tünetet észlel, nem szabad halogatnia az orvosi kivizsgálást - írja a Mirror.