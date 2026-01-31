Agydaganat miatt kapott kezelést a háromgyermekes édesanya, majd jött a sokkoló fordulat

Samantha Smith agydaganat miatt évekig állt kezelés alatt, ám végül kiderült: hat éven keresztül fölöslegesen kapott kemoterápiát.

Hat éven át fölöslegesen kapott kemoterápiát az anya / Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Éveken át kapta a kemoterápiát

Az angliai Bromsgrove-ban élő háromgyermekes édesanya most jogi csatára készül az NHS-szel (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal), miután fény derült arra, hogy éveken át kapott egy olyan gyógyszert, amelyre valójában nem is volt szüksége. A 45 éves Smithnél 2014-ben diagnosztizálták a betegséget, miután gyomorproblémákkal küzdött. A daganat felfedezése után műtéten esett át, majd sugár- és kemoterápiát is kapott a Coventry Egyetemi Kórházban.

Ian Brown onkológus professzor tanácsára a kezelés hat éven át folytatódott, és csak akkor ért véget, amikor Brown nyugdíjba vonult. Egy 2021-ben készült MRI-vizsgálat olyan jó eredményt mutatott ki, hogy a nőt felmentették a további kezelés alól, az új konzultáns azonban döbbenten közölte: a kezelést már évekkel korábban be kellett volna fejezni.

Az orvos azt is elmondta az anyának, hogy mindössze hat hónap kemoterápiára lett volna szüksége, nem pedig hat évre.

A kemoterápia rendkívül kimerítő folyamat, és már majdnem egy évtizede rosszul vagyok. De azt mondtam magamnak, hogy megéri a gyógyulásért

- nyilatkozta Samantha, aki a mai napig nem tud dolgozni, továbbá fáradság, fertőzések és mozgási problémák is kínozzák.

Nem egyedi az édesanya esete

Samantha most ügyvédeket bízott meg az ellátás kivizsgálásával, mivel attól tart, hogy más betegeket is túlkezelhettek. Ennek eredményeként az Általános Orvosi Tanács vizsgálatot indított Brown professzor ellen, miután kiderült, hogy egy másik beteg 14 éven át részesült indokolatlan orvosi kezelésben.

Samanthát különösen súlyosan érintette a hiba a Covid-járvány idején: a kemoterápia ugyanis legyengítette az immunrendszerét, így fokozottan sebezhetővé vált a fertőzésekkel szemben.

A Coventry és Warwickshire-i Egyetemi Kórházak NHS Trösztje (UHCW) azt közölte, hogy belső vizsgálatot folytat a történtekkel és az érintett gyógyszer hosszan tartó alkalmazásával kapcsolatban. A szervezet levélben erősítette meg Samanthának, hogy kivizsgálják az ellátását.

Samantha teljes mértékben bízott az orvos tanácsaiban, ezért amikor közölték vele, hogy a több mint a hat éven át szedett gyógyszerei teljesen feleslegesek voltak, az lesújtóan hatott rá, és rengeteg kérdést vetett fel benne

- mondta el Leanne Atkinson, a Samanthát képviselő orvosi műhibákra szakosodott ügyvéd. Hozzátette: az eset nem tűnik elszigeteltnek, és jelenleg több beteg ellátását is vizsgálják - írja a Mirror.