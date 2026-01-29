Mandulagyulladásnak hitték, 24 órával később az életéért küzdött a kislány

Hajszálon múlt egy kétéves kislány élete, miután napokon át mandulagyulladásnak hitték azt a betegséget, amely akár halálos is lehetett volna. A skóciai Paisley városából származó Delilah McGeogh mindössze 24 órával a súlyos kimenetel előtt kapta meg a helyes diagnózist.

A kislány szörnyű kórban szenvedett, a betegséget lassan ismerték fel

A kislány hirtelen lett rosszul: súlyos betegséggel küzdött

A kisgyermek tavaly júliusban lett rosszul: magas láza volt, amely nem akart csillapodni, torka vörös és duzzadt volt. Édesanyja, a 31 éves Ashleigh először megfázásra gyanakodott, majd háziorvoshoz vitte a kislányt, aki mandulagyulladást állapított meg, és antibiotikumot írt fel.

Delilah állapota azonban nem javult. Letargikussá vált, kiszáradás jeleit mutatta, majd egyik reggel egy „golflabda méretű” csomó jelent meg a nyakán. A szülők azonnal a sürgősségire rohantak vele, ahol nyirokcsomó-fertőzésre gyanakodtak, újabb antibiotikummal hazaküldve a gyermeket.

Néhány nappal később újabb, riasztó tünet jelentkezett: Delilah tenyerein élénkvörös kiütések jelentek meg, amelyek hámlani kezdtek. Ashleigh ekkor ismét azonnal a kórházba vitte kislányát, ahol végül felvették a glasgow-i Royal Hospital for Children gyermekosztályára. Itt derült ki az igazság: Delilah Kawasaki-betegségben szenvedett – egy ritka, akut gyulladásos kórban, amely az ereket támadja meg, és kezeletlenül súlyos szívszövődményekhez, akár halálhoz is vezethet. A betegség körülbelül 100 ezer gyermekből nyolcat érint, és az esetek 2-3 százalékában halálos lehet.

„A tünetei nagyon általánosak voltak, ezért senki nem gondolt rögtön erre”

– mondta az édesanya.

„Még a kórházban is jelezték, hogy nincs konkrét teszt, minden mást ki kellett zárni, mielőtt megkezdhették volna a kezelést.”

A diagnózis felállítása után Delilah intravénás immunglobulin-kezelést kapott.

„Órákon belül teljesen megváltozott. Szinte hihetetlen volt látni, mennyire gyorsan hatott a kezelés”

– idézte fel Ashleigh.

Az orvosok később elmondták a családnak: ha a betegséget akár egy nappal később ismerik fel, a következmények rendkívül súlyosak lehettek volna.

Delilahnak jelenleg rendszeres szívvizsgálatokra van szüksége, immunrendszere legyengült, de egyébként jól van, és visszatérhetett a normális életéhez. A család most azért szólalt meg, hogy felhívja a figyelmet a Kawasaki-betegségre, amelynek tünetei – magas láz, kiütések, duzzadt nyirokcsomók, „epernyelv”, vörös szemek, piros tenyerek és talpak – könnyen összetéveszthetők más, ártalmatlanabb betegségekkel, írja Mirror.

„Ha a szülők ismerik a jeleket, legalább rákérdezhetnek az orvosnál. Ez a tudás akár életet is menthet.”

– hangsúlyozta az édesanya.