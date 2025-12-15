Sokkoló vallomás: Szörnyű betegséggel küzdött a világhírű énekes

Sir Cliff Richard megrázó őszinteséggel beszélt arról, hogy az elmúlt egy évben prosztatarákkal kezelték. A világhírű énekes és színész a Good Morning Britain című műsorban, Dermot Murnaghan újságírónak árulta el, hogy hosszú ideig a nyilvánosság kizárásával vívta meg a harcát a betegséggel.

A prosztatarákkal is megküzdött Sir Cliff Richard / Fotó: SewCreamStudio

Sir Cliff Richard még épp időben járt orvosnál

Az énekes, elmondása szerint, éppen egy nagyszabású turnéra készült – amely végül a Royal Albert Hallban ért véget –, amikor az ausztráliai és új-zélandi fellépésekhez szükséges biztosítás miatt átfogó orvosi vizsgálaton esett át. Ekkor derült ki, hogy prosztatarákja van. A diagnózis ugyan sokkoló volt, de a betegség korai stádiumban volt, így nem alakultak ki áttéteket.

Szerencsére a rák nem terjedt tovább, nem érintette a csontokat sem. Jelenleg már nincs jelen, de nem lehet tudni, visszatér-e. Ezeket sosem lehet előre megmondani

– fogalmazott az énekes, aki hangsúlyozta: meggyőződése, hogy mindenkinek időben el kell mennie szűrővizsgálatra.

Sir Cliff külön kitért arra is, mennyire fontos lenne, hogy a férfiak nyíltan beszéljenek az egészségükről. Szerinte ideje elfogadni, hogy a férfiak is sebezhetőek, és komolyan kell venniük a rendszeres ellenőrzéseket. A beszélgetés során megszólalt Dermot Murnaghan is, aki maga is negyedik stádiumú prosztatarákkal küzd, és felhívta a figyelmet arra, hogy ez a betegség a férfiak körében a leggyakoribb daganatos halálokok egyike, miközben nincs országos szűrőprogram.

Sir Cliff Richard élesen bírálta azt a döntést, amely szerint nem vezetik be az egységes szűrést. Úgy véli, minden embernek egyenlő esélyt kellene kapnia arra, hogy időben kivizsgálják, és szükség esetén azonnal megkezdjék a kezelést. Az énekes azt is elárulta: szívesen összefogna III. Károly királlyal a betegség elleni figyelemfelhívás érdekében, ha erre lehetőség nyílna - derül ki a Mirror cikkéből.