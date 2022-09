Ezekről az ételekről, biztosan nem gondoltad volna, hogy lefagyaszthatod

Vannak olyan ételek, amelyeket nem szabad fagyasztani, mert elveszítik az ízüket, vagy éppen a textúrájukat, de van, amit hűtőbe sem ajánlatos tenni. Most azokat szedtük össze amelyekről nem gondolnánk, de igenis helye van a fagyasztóban.

Főtt rizs

Ha maradt főtt rizs, nem kell a kukába dobnod! Hidegen tedd egy légmentesen lezárható tasakba vagy egy fedeles műanyag edénybe. Mikor szeretnéd felhasználni, adj hozzá egy kevés vizet és olvaszd ki a mikróban.

Fotó: Shutterstock

Tojás

Egészben ugyan nem lehet fagyasztani, de feltörve és kissé felverve már igen. A legegyszerűbb, ha jégkockatartóba adagolva teszed a fagyasztóba. Ha megszállott cukrász vagy és tudod, hogy a tojássárgájára és fehérjére külön-külön lesz szükséged, válaszd szét és a jégkockatartó külön rekeszeiben fagyaszd le őket.

Liszt

Talán azt kérdezed, egyáltalán mi szükség volna a liszt lefagyasztására? Erre a séfek pontosan tudják a választ, hiszen bevett módszerük, hogy a fagyasztóban tárolják a lisztet. Ettől állítólag omlósabb lesz a tészta, sok sütemény kifejezetten megkívánja, hogy az alapanyagok jéghidegek legyenek. Másik előnye, hogy nem fognak benne elszaporodni a bogarak, hosszabb ideig fel tudod használni. Saját csomagolásában – a legpraktikusabb kilós kiszerelésben – tedd lezárható nejlon tasakba és így fagyaszd.

Vaj

De minek fagyasszak vajat, ha egyszer bármikor lehet kapni? Egyrészt kimérhetsz pont annyit, amennyi a kedvenc sütidhez kell, és adagonként lefagyasztva bármikor kéznél lesz, ha előtör belőled a konyhatündér. Másrészt sokat spórolhatsz, ha akkor veszel egy csomó vajat, amikor akciós és lefagyasztva tárolod őket. Mindig lesz otthon, ha kell.

Csokoládé

Még a csokit is le lehet fagyasztani. Hogy igazán finom legyen fagyasztás után is, érdemes 24 órát hűtőben tartani fagyasztás előtt, és közvetlenül azelőtt is, mielőtt megennénk. Így fokozatos a hőmérsékletváltozás.