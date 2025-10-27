Csirke- vagy marhahús? A szakértők szerint az egyik alattomosan növelheti a rák kockázatát

A húsalapú étrend generációkon átívelő hagyomány, ami a legtöbb magyar háztartásban is meghatározó. A tudósok azonban az utóbbi években folyamatosan feszegetik azt a kérdést: vajon a húsfogyasztás káros az egészségünkre nézve? Ezzel kapcsolatban nemrég egy nagyon érdekes kutatás látott napvilágot, amelyben a csirkét és a marhát hasonlították közül, melyek közül az egyik többek között a rák kockázatát is növelheti. Vajon te is gyakran fogyasztod?
Egy új tanulmány szerint, melynek eredményei számos vitát szültek, a sovány marhahús sokkal kevésbé ártalmas az emésztőrendszerre, mint a csirkehús. Az eredmények teljesen ellentmondanak az eddigi feltételezéseknek, miszerint a vörös húsok növelik a bélrák és a szívbetegségek esélyét, a baromfit pedig kevésbé káros fehérjeforrásnak tekintik.
A spanyol szakértők a két húsfajta fiatalok (főként 18 és 22 év közöttiek) bélmikrobiomjára gyakorolt hatását vizsgálta, melynek során kiderült, hogy a marha és a baromfi is befolyásolta az egészséges alanyok bélbaktériumait, azonban a csirkefogyasztás csökkentette a mikrobális sokféleséget és gazdagságot. A bélmikrobiom egészsége viszont kulcsfontosságú a fertőzések és betegségek elkerüléséhez.
A szakácsok mindkét húsfajtát egyformán készítették el, miközben mindkét diéta tápértéke – a fehérje- és zsírbevitel is – hasonló volt. A kutatók azt találták, hogy a baromfit fogyasztó résztvevők bélrendszerében megemelkedett a káros baktériumok szintje, ami több betegséggel is összefüggésbe hozható, köztük a bélrákkal. Ezzel szemben a marha növelte azoknak a baktériumoknak a mennyiségét, amelyek elengedhetetlen szerepet töltenek be a bél nyálkahártyájának védelmében, ezzel együtt pedig a gyulladások és betegségek elleni küzdelemben.
Emellett a csirkén alapuló étrend káros hatással volt a szervezet glükóz feldolgozási képességére, ehhez kapcsolódóan pedig a vércukorszintre, ami bár a nap folyamán ingadozhat, a legjobb, ha némiképp stabil marad. Az NSH szerint a nagyon alacsony vércukorszint rohamokhoz, eszméletvesztéshez, alvászavarokhoz és erős szívdobogáshoz vezethet.
Sőt, a csirkén alapuló étrend az aminosavak – a szervezet sejtjeinek, szöveteinek és szerveinek alapvető építőkövei – termelését is negatívan befolyásolta, ami többek között a bélrendszer egészségében is kulcsszerepet játszik.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a marhahúsból származó sovány vörös hús integrálása az egészséges étrendbe nemcsak a bélmikrobiomra, hanem néhány egészségügyi mutatóra is pozitív hatással lehet
– vélekedtek a kutatók a Molecular Nutrition and Food Research című folyóiratban megjelent tanulmányukban.
Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a bélrendszer mikrobiomjairól:
