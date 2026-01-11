Olaszoktól tanulva: így főzd tökéletesre a tésztát!

Sokak kedvenc étele, az elkészítése mégsem olyan egyszerű, mint elsőre gondoljuk. De milyen is a tökéletes tészta? Nos, erről James Martin séf vallott azok után, hogy elárulta azt a „kulcsfontosságú” technikát, amelyre az olaszok esküsznek, ha a tészta ízét szeretnék felerősíteni. Tette mindezt azok után az 53 éves szakács, hogy állítja: sok tésztarajongó egy fontos lépést kihagy a főzés során.
A séf saját reggeli műsorában, homáros tészta készítése közben árulta el a titkot:
Az olasz barátaim az évek során sok hasznos dolgot mondtak, többek között azt is, hogyan kell tésztát főzni. A lényeg: olajat nem teszünk a főzővízbe! A titok a sós, lobogó, forró víz
- kezdte, majd tréfásan hozzátette:
Azt mondják, olyan ízűnek kell lennie, mint a tenger
- mesélte, majd kiemelte, főzéskor nem szabad elfelejteni, hogy a friss tészta sokkal gyorsabban megfő, mint a szárított változat - írja a Mirror.
A friss tészta két-három perc alatt kész van. Egyszerűen felforralod, és kész. Ezzel szemben a szárított tészták nagyjából 12 percet vesznek igénybe, bár az idő a forma és a vastagság függvényében változhat
- árulta el James Martin, majd végül még egy titok felfedésével zárta a mondanivalóját:
A második dolog, amit az olasz séfek mondtak nekem, az az, hogy a tésztát a szószban kell befejezni. Nagyon fontos, hogy ne csak a tésztát halmozzuk a tányérra, majd öntsük rá a szószt, mert ha a tésztát közvetlenül a szószba forgatjuk, úgy az magába szívja az összes finom ízt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.