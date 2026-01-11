Olaszoktól tanulva: így főzd tökéletesre a tésztát!

Sokak kedvenc étele, az elkészítése mégsem olyan egyszerű, mint elsőre gondoljuk. De milyen is a tökéletes tészta? Nos, erről James Martin séf vallott azok után, hogy elárulta azt a „kulcsfontosságú” technikát, amelyre az olaszok esküsznek, ha a tészta ízét szeretnék felerősíteni. Tette mindezt azok után az 53 éves szakács, hogy állítja: sok tésztarajongó egy fontos lépést kihagy a főzés során.

Ilyen a tökéletesre főtt tészta! Fotó: Monica Bertolazzi / GettyImages

Így főzd tökéletesre: ez a trükk a tészta titka az olaszok szerint

A séf saját reggeli műsorában, homáros tészta készítése közben árulta el a titkot:

Az olasz barátaim az évek során sok hasznos dolgot mondtak, többek között azt is, hogyan kell tésztát főzni. A lényeg: olajat nem teszünk a főzővízbe! A titok a sós, lobogó, forró víz

- kezdte, majd tréfásan hozzátette:

Azt mondják, olyan ízűnek kell lennie, mint a tenger

- mesélte, majd kiemelte, főzéskor nem szabad elfelejteni, hogy a friss tészta sokkal gyorsabban megfő, mint a szárított változat - írja a Mirror.

A friss tészta két-három perc alatt kész van. Egyszerűen felforralod, és kész. Ezzel szemben a szárított tészták nagyjából 12 percet vesznek igénybe, bár az idő a forma és a vastagság függvényében változhat

- árulta el James Martin, majd végül még egy titok felfedésével zárta a mondanivalóját: