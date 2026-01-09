Előkerült egy meghitt fotó: Épp egy éve kérte meg Krausz Gábor Mikes Anna kezét

Krausz Gábor határozott céllal indult el a Maldív-szigetekre a tavalyi év első napjaiban, hitt abban, hogy vőlegényként tér majd haza a hónap közepén. Szerencsére Mikes Anna valóra váltotta a séf álmát, hiszen gondolkodás nélkül igent mondott, amikor a párja megkérdezte tőle, hogy lenne-e a felesége.

Egy éve volt Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzése

A Dancing with the Starsban megismert Mikes Anna természetesen csodálatos, boldog napként élte meg a lánykérést, a dátum pedig rögzült benne, hisz most Instagram-sztoriban tett ki egy fotót az évfordulóról.

Mikers Anna és Krausz Gábor egy éve jegyesek

Mikes Anna eljegyzése csodálatos emlék

Krausz Gábor elárulta, hogy Anna születésnapján, még 2024-ben érett meg benne a gondolat, hogy a 2025-ös év első közös nyaralásán megkéri a kezét.

Akkor kapta ezt a Maldív-szigeteki utat, vagyis akkor vágtam bele a lánykérés-projektbe. Első lépésként a gyűrűt terveztettem meg és készíttettem el, ami egyébként éppen az ünnepek előtt lett kész. Elég sok fejtörést okozott nekem, mert úgy kellett elrejtenem, hogy Anna még csak véletlenül se találja meg, miközben épp rejtekhelyet keres a karácsonyi ajándékomnak. Eldugtam valahol, majd elindultam a dolgomra, és egész nap azon stresszeltem, nehogy belebotoljon, miközben pakolászik otthon. Ezért, amikor hazaértem, azonnal új titkos helyet kerestem, és ezt a kört négyszer-ötször is lefutottam.

Mikes Anna gyűrűje kalandosan utazott a helyszínre

Az úton is el kellett dugni a gyűrűt, nehogy egy vámos megtalálja és felmutassa Mikes Anna előtt. A Maldív-szigeteken nem nehéz szép partrészt találni, de nyilván olyan helyet keresett Krausz Gábor, ami nincs tele turistával, viszont romantikus hátteret ad a lánykérésnek. Egyik nap ezért biciklire pattantak, és elindultak felfedezni a szigetet. Egy ponton, ahogy a fák közül kibukkantak, a szavuk is elállt.

Olyan partszakaszt pillantottunk meg, amilyeneket csak a nagy romantikus hollywoodi filmekben láttunk addig. Anna szeme ragyogott, én pedig abban a pillanatban tudtam, hogy megvan a tökéletes helyszín a lánykérésre. Nem térdeltem le azon nyomban, hiszen mindenképpen azt szerettem volna, hogy megadjuk a módját, és szép ruhában legyünk a nagy pillanatban. Ezért azt javasoltam Annának, hogy másnap térjünk vissza az idilli partszakaszra, és készítsünk pár TikTok-videót. Ez remek trükknek bizonyult, hiszen így fel is tudtam venni a pillanatot, amikor féltérdre ereszkedtem Anna előtt, és feltettem a kérdést, amire szerencsére igennel felelt, így be sem égtem, és az unokáinknak is lesz mit mutogatnunk

– mesélte életük nagy pillanatáról a Séfek séfe zsűritagja. A sztárpár azóta kétszer is összeházasodott, ugyanis a nagy ceremónia után nászútra a Seychelle-szigetekre mentek, ahol különleges meglepetés várta őket: ott is leszerveztek nekik egy aprócska, de annál meghatóbb esküvőt.