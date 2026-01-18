Mit főzzünk a hétvégén? 4 klasszikus sertéshúsos recept, amiből kétszer is szed a család

Ha a hideg téli hétvégéken is ízletes, tartalmas, otthonos ízekre vágysz, nincs is jobb választás a jól bevált klasszikus sertéshús recepteknél. A sertéshúsból készült ételek nemcsak laktatóak, de tradicionális ízviláguknak köszönhetően valódi közösségi élménnyé varázsolják a családi ebédeket, baráti összejöveteleket. A Fanny magazin ezúttal olyan ízletes fogásokat hozott el, amelyeket könnyű elkészíteni, mégis garantáltan sikert aratnak az asztalnál – legyen szó egy ráérős vasárnapi ebédről vagy egy tartalmas téli vacsoráról.

Szűzpecsenye, karaj, tarja, oldalas: a legjobb sertéshús receptek egy helyen

Klasszikus sertéshús receptek lépésről lépésre.

Téli finomságok a régi disznóvágások hangulatában.

Kipróbált fogások a kocsonyától a hurkáig.

Hagyományos sertéshús recept válogatás – Téli klasszikusok a disznóvágás hangulatában

Füstölt tarjás kocsonya főtt tojással

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

2 db sertésköröm

500 g füstölt sertéstarja

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

1 ek. só

6-8 db fekete bors

2 közepes sárgarépa

2 keménytojás

frissen reszelt vagy majonézes torma

citrom kifacsart leve

Füstölt tarjás kocsonya főtt tojással

ELKÉSZÍTÉS:

1. A körmöket tisztítsuk meg, majd a füstölt tarjával együtt tegyük egy nagyobb fazékba, és öntsük fel hideg vízzel. Adjuk hozzá a megtisztított vörös- és fokhagymát. Ízesítsük a sóval és a borssal.

2. Főzzük 3-4 órán át gyöngyözve, miközben a tetején keletkező habot folyamatosan leszedjük. Fontos, hogy a tisztított sárgarépát csak az utolsó 30 percben tegyük bele.

3. Ha a köröm megfőtt, és a hús már simán leválik a csontról, akkor tudhatjuk, hogy a kocsonyaalap elkészült. Ekkor szedjük ki, majd kockázzuk fel a húsokat, valamint a zöldséget. Osszuk el a tálkákban. A megpucolt tojásokat vágjuk félbe, ezeket is tegyük bele.

4. Szűrjük a tányérokba a levet úgy, hogy az teljesen elfedje a húst, a tojást, a zöldséget, különben azok könnyen kiszáradnak.

5. Hideg helyen hagyjuk megdermedni a kocsonyát. Reszelt vagy majonézes tormával, kevés frissen facsart citromlével meglocsolva tálaljuk. Köretként friss, ropogós kenyeret kínálhatunk hozzá.

FANNYTIPP: A sertésből készült étel akkor a legfinomabb, ha megfelelő húsfajtát választunk hozzá. A kocsonya köröm mellett fejből is finom lehet.