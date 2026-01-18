Mit főzzünk a hétvégén? 4 klasszikus sertéshúsos recept, amiből kétszer is szed a család

Ha a hideg téli hétvégéken is ízletes, tartalmas, otthonos ízekre vágysz, nincs is jobb választás a jól bevált klasszikus sertéshús recepteknél. A sertéshúsból készült ételek nemcsak laktatóak, de tradicionális ízviláguknak köszönhetően valódi közösségi élménnyé varázsolják a családi ebédeket, baráti összejöveteleket. A Fanny magazin ezúttal olyan ízletes fogásokat hozott el, amelyeket könnyű elkészíteni, mégis garantáltan sikert aratnak az asztalnál – legyen szó egy ráérős vasárnapi ebédről vagy egy tartalmas téli vacsoráról.
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
2 db sertésköröm
500 g füstölt sertéstarja
2 fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 ek. só
6-8 db fekete bors
2 közepes sárgarépa
2 keménytojás
frissen reszelt vagy majonézes torma
citrom kifacsart leve
ELKÉSZÍTÉS:
1. A körmöket tisztítsuk meg, majd a füstölt tarjával együtt tegyük egy nagyobb fazékba, és öntsük fel hideg vízzel. Adjuk hozzá a megtisztított vörös- és fokhagymát. Ízesítsük a sóval és a borssal.
2. Főzzük 3-4 órán át gyöngyözve, miközben a tetején keletkező habot folyamatosan leszedjük. Fontos, hogy a tisztított sárgarépát csak az utolsó 30 percben tegyük bele.
3. Ha a köröm megfőtt, és a hús már simán leválik a csontról, akkor tudhatjuk, hogy a kocsonyaalap elkészült. Ekkor szedjük ki, majd kockázzuk fel a húsokat, valamint a zöldséget. Osszuk el a tálkákban. A megpucolt tojásokat vágjuk félbe, ezeket is tegyük bele.
4. Szűrjük a tányérokba a levet úgy, hogy az teljesen elfedje a húst, a tojást, a zöldséget, különben azok könnyen kiszáradnak.
5. Hideg helyen hagyjuk megdermedni a kocsonyát. Reszelt vagy majonézes tormával, kevés frissen facsart citromlével meglocsolva tálaljuk. Köretként friss, ropogós kenyeret kínálhatunk hozzá.
FANNYTIPP: A sertésből készült étel akkor a legfinomabb, ha megfelelő húsfajtát választunk hozzá. A kocsonya köröm mellett fejből is finom lehet.
210 perc
1 adag 160 kcal
ELKÉSZÍTÉS:
1. A sóval és a borssal elkevert lisztet morzsoljuk el a hideg vajjal, majd gyorsabb mozdulatokkal dolgozzuk hozzá a porcukrot és a tojássárgáját is. Az így kapott tésztát folpackba csomagolva tegyük be a hűtőszekrénybe minimum 30 percre.
2. A tepertőt éles késsel vágjuk morzsalékosra, és keverjük el a barna cukorral.
3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát 5-6 mm vastagra. A tepertőt szórjuk egyenletesen a tésztára, a nyújtófa segítségével kissé nyomjuk is bele.
4. Szúrjunk ki a tésztából formákat, és kenjük meg ezeket a felvert tojással. Sütőpapírral bélelt tepsibe téve süssük készre a 170 fokos sütőben 10-12 perc alatt.
40 perc + hűtés
1 darab 130 kcal
A KÖRETHEZ:
4-6 közepes sárga burgonya
2 kisebb alma
100 g vaj
só
őrölt fahéj
100 ml száraz fehérbor
ELKÉSZÍTÉS:
1. A sertésmájat tisztítsuk meg, csíkozzuk fel, és folyamatos keverés mellett pirítsuk meg a megolvasztott vajon a finomra szelt lila hagymával együtt. Adjuk hozzá a babérlevelet, a mustárt, fűszerezzük borssal.
2. Ha elkezd pirulni, kevergetés mellett öntsük fel az alaplével, és főzzük még 20 percig. Ennél tovább nem szabad, mert a máj megkeményedik! Ha elkészült, ízlés szerint sózzuk.
3. A köretet egy magasabb falú serpenyőben készítsük el. Ehhez a megmosott burgonyát és almát is vágjuk fel cikkekre, majd lefedve pároljuk meg a vajon. Ízesítsük sóval és őrölt fahéjjal.
4. Öntsük fel a fehérborral, és addig pároljuk, amíg mind a kettő meg nem puhul. Ha szükséges, adjunk hozzá egy kevés vizet is közben. Ezzel tálaljuk a meleg, mustáros sertésmájat.
FANNYTIPP: A májat mindig csak a sütés végén szabad megsózni, mert a só a nedvességet elvonja, emiatt kemény lesz.
40 perc
1 adag 320 kcal
ELKÉSZÍTÉS:
1. A burgonyát héjastul főzzük puhára lobogó, enyhén sós vízben. Szűrjük le, hagyjuk kihűlni, majd hámozzuk meg, és karikázzuk fel 6-7 mm vastagon.
2. A hurkát 15 percre tegyük be a mélyhűtőbe, így könnyebben vághatjuk fel 2 cm vastagságú szeletekre. A tojásokat karikázzuk fel vagy negyedeljük. Szeleteljük fel a megtisztított lila hagymát, szedjük szét karikáira.
3. Az előkészített alapanyagokat rétegezzük a kizsírozott hőálló tepsibe. Fontos, hogy a rétegek közé is kerüljenek kiskanálnyi adagok a zsírból, illetve sózzuk és borsozzuk meg a hozzávalókat.
4. A rakottast a tejföllel gazdagíthatjuk.
5. Végül süssük össze a hozzávalókat alufólia nélkül, a 190 fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt.
50 perc
1 adag 360 kcal
FANNYTIPP: A krumplikat nem kell teljesen megfőzni, így elkerülhetjük, hogy szétessenek a sütés során. Szúrjunk bele egy villát, ha könnyen belemegy, elkészült.
