Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mit főzzünk a hétvégén? 4 klasszikus sertéshúsos recept, amiből kétszer is szed a család

Mit főzzünk a hétvégén? 4 klasszikus sertéshúsos recept, amiből kétszer is szed a család

hagyományos
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 12:00
családi ebédFanny Magazinízletes
Kipróbálnál valami ízletes, klasszikus fogást? Igazi téli, a disznóvágások hangulatát idéző finomságokat főztünk és sütöttünk. A Fanny magazin által összegyűjtött sertéshús receptválogatás változatos, hagyományos ízeket hoz az asztalra, a kocsonyától a hurkáig, szinte bűn lenne nem kipróbálni.
Bors
A szerző cikkei

Ha a hideg téli hétvégéken is ízletes, tartalmas, otthonos ízekre vágysz, nincs is jobb választás a jól bevált klasszikus sertéshús recepteknél. A sertéshúsból készült ételek nemcsak laktatóak, de tradicionális ízviláguknak köszönhetően valódi közösségi élménnyé varázsolják a családi ebédeket, baráti összejöveteleket. A Fanny magazin ezúttal olyan ízletes fogásokat hozott el, amelyeket könnyű elkészíteni, mégis garantáltan sikert aratnak az asztalnál – legyen szó egy ráérős vasárnapi ebédről vagy egy tartalmas téli vacsoráról.

Sertéshús recept alapján készült fogás az asztalon.
Szűzpecsenye, karaj, tarja, oldalas: a legjobb sertéshús receptek egy helyen
Fotó: MaraZe / Shutterstock
  • Klasszikus sertéshús receptek lépésről lépésre.
  • Téli finomságok a régi disznóvágások hangulatában.
  • Kipróbált fogások a kocsonyától a hurkáig.

Hagyományos sertéshús recept válogatás – Téli klasszikusok a disznóvágás hangulatában

  • Füstölt tarjás kocsonya főtt tojással

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
2 db sertésköröm
500 g füstölt sertéstarja
2 fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 ek. só
6-8 db fekete bors
2 közepes sárgarépa
2 keménytojás
frissen reszelt vagy majonézes torma
citrom kifacsart leve

Sertéshús recept: füstölt tarjás kocsonya főtt tojással.
Füstölt tarjás kocsonya főtt tojással
Fotó: undefined undefined / GettyImages

ELKÉSZÍTÉS:
1. A körmöket tisztítsuk meg, majd a füstölt tarjával együtt tegyük egy nagyobb fazékba, és öntsük fel hideg vízzel. Adjuk hozzá a megtisztított vörös- és fokhagymát. Ízesítsük a sóval és a borssal.
2. Főzzük 3-4 órán át gyöngyözve, miközben a tetején keletkező habot folyamatosan leszedjük. Fontos, hogy a tisztított sárgarépát csak az utolsó 30 percben tegyük bele.
3. Ha a köröm megfőtt, és a hús már simán leválik a csontról, akkor tudhatjuk, hogy a kocsonyaalap elkészült. Ekkor szedjük ki, majd kockázzuk fel a húsokat, valamint a zöldséget. Osszuk el a tálkákban. A megpucolt tojásokat vágjuk félbe, ezeket is tegyük bele.
4. Szűrjük a tányérokba a levet úgy, hogy az teljesen elfedje a húst, a tojást, a zöldséget, különben azok könnyen kiszáradnak.
5. Hideg helyen hagyjuk megdermedni a kocsonyát. Reszelt vagy majonézes tormával, kevés frissen facsart citromlével meglocsolva tálaljuk. Köretként friss, ropogós kenyeret kínálhatunk hozzá.

FANNYTIPP: A sertésből készült étel akkor a legfinomabb, ha megfelelő húsfajtát választunk hozzá. A kocsonya köröm mellett fejből is finom lehet.

210 perc
1 adag 160 kcal

  • Sváb tepertős linzer 
    HOZZÁVALÓK (16-20 DARABHOZ):
    1 nagy csipet só
    1 nagy csipet őrölt fekete bors
    300 g búzafinomliszt + a nyújtáshoz
    200 g hideg vaj
    1 tojássárgája
    80 g sertéstepertő
    2 ek. barna cukor
    100 g porcukor
    1 tojás
Sertéshús recept: sváb tepertős linzer.
Sváb tepertős linzer
Fotó: Lcc54613 / GettyImages

ELKÉSZÍTÉS:
1. A sóval és a borssal elkevert lisztet morzsoljuk el a hideg vajjal, majd gyorsabb mozdulatokkal dolgozzuk hozzá a porcukrot és a tojássárgáját is. Az így kapott tésztát folpackba csomagolva tegyük be a hűtőszekrénybe minimum 30 percre.
2. A tepertőt éles késsel vágjuk morzsalékosra, és keverjük el a barna cukorral.
3. Lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát 5-6 mm vastagra. A tepertőt szórjuk egyenletesen a tésztára, a nyújtófa segítségével kissé nyomjuk is bele.
4. Szúrjunk ki a tésztából formákat, és kenjük meg ezeket a felvert tojással. Sütőpapírral bélelt tepsibe téve süssük készre a 170 fokos sütőben 10-12 perc alatt.
40 perc + hűtés
1 darab 130 kcal

  • Mustáros sertésmáj serpenyős almás burgonyával
    HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
    A HÚSHOZ:
    600 g sertésmáj
    70 g vaj
    2 közepes fej lila hagyma
    2 babérlevél
    2 ek. magos mustár

    frissen őrölt bors
    150-200 ml zöldségleves-alaplé

A KÖRETHEZ:
4-6 közepes sárga burgonya
2 kisebb alma
100 g vaj

őrölt fahéj
100 ml száraz fehérbor

Sertéshús recept: mustáros sertésmáj serpenyős almás burgonyával.
Mustáros sertésmáj serpenyős almás burgonyával
Fotó: mindmegette.hu

ELKÉSZÍTÉS:
1. A sertésmájat tisztítsuk meg, csíkozzuk fel, és folyamatos keverés mellett pirítsuk meg a megolvasztott vajon a finomra szelt lila hagymával együtt. Adjuk hozzá a babérlevelet, a mustárt, fűszerezzük borssal.
2. Ha elkezd pirulni, kevergetés mellett öntsük fel az alaplével, és főzzük még 20 percig. Ennél tovább nem szabad, mert a máj megkeményedik! Ha elkészült, ízlés szerint sózzuk.
3. A köretet egy magasabb falú serpenyőben készítsük el. Ehhez a megmosott burgonyát és almát is vágjuk fel cikkekre, majd lefedve pároljuk meg a vajon. Ízesítsük sóval és őrölt fahéjjal.
4. Öntsük fel a fehérborral, és addig pároljuk, amíg mind a kettő meg nem puhul. Ha szükséges, adjunk hozzá egy kevés vizet is közben. Ezzel tálaljuk a meleg, mustáros sertésmájat.

FANNYTIPP: A májat mindig csak a sütés végén szabad megsózni, mert a só a nedvességet elvonja, emiatt kemény lesz.

40 perc
1 adag 320 kcal

  • Hurkával rakott krumpli 
    HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
    700 g burgonya

    300 g májas/véres hurka
    2 közepes fej lila hagyma
    4 keménytojás
    sertés zsír
    bors ízlés szerint
    150 g tejföl (elhagyható)
Sertéshús recept: hurkával rakott krumpli
Hurkával rakott krumpli
Fotó: Radu Sebastian / shutterstock

ELKÉSZÍTÉS: 

1. A burgonyát héjastul főzzük puhára lobogó, enyhén sós vízben. Szűrjük le, hagyjuk kihűlni, majd hámozzuk meg, és karikázzuk fel 6-7 mm vastagon.
2. A hurkát 15 percre tegyük be a mélyhűtőbe, így könnyebben vághatjuk fel 2 cm vastagságú szeletekre. A tojásokat karikázzuk fel vagy negyedeljük. Szeleteljük fel a megtisztított lila hagymát, szedjük szét karikáira.
3. Az előkészített alapanyagokat rétegezzük a kizsírozott hőálló tepsibe. Fontos, hogy a rétegek közé is kerüljenek kiskanálnyi adagok a zsírból, illetve sózzuk és borsozzuk meg a hozzávalókat.
4. A rakottast a tejföllel gazdagíthatjuk.
5. Végül süssük össze a hozzávalókat alufólia nélkül, a 190 fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt.

50 perc
1 adag 360 kcal

FANNYTIPP: A krumplikat nem kell teljesen megfőzni, így elkerülhetjük, hogy szétessenek a sütés során. Szúrjunk bele egy villát, ha könnyen belemegy, elkészült.

További ízletes sertéshús receptekért nézd meg az alábbi videót:

Ezeket a recepteket kipróbáltad már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu