Ha ezt a zöldségchipset kipróbálod, többé rá sem nézel a boltira - Nassolás bűntudat nélkül

Így készíts zöldségchipset fillérekből, gyorsan, egyszerűen és egészségesen! Ha te magad válogatod össze hozzá az alapanyagokat, akkor biztos, hogy csak az kerül bele, amit tényleg szeretsz. Ugye veled is előfordult már, hogy megvetted a méregdrága bolti chipset, majd kiválogattad belőle az ínyedre valót, a többit meg kihajítottad a kukába? Ennek most vége. Ha ezt egyszer kipróbálod, utána a bolti chips örökre lekerül a bevásárlólistádról.

Ha ezt a zöldségchipset kipróbálod, többé rá sem nézel a boltira

Fotó: Chzu / Shutterstock

Így készíts zöldségchipset, nem tudsz majd betelni vele

Így készíts zöldségchipset egy kis fortéllyal megfűszerezve, vagy akár dobd hozzá a kedvenc ízesítődet, így igazán személyre szabott lesz a végeredmény. Az már csak plusz ráadás, hogy így egy olcsó, diétás, egészséges és finom nasit készíthetsz, amit az esti filmezés vagy olvasás közben bűntudat nélkül ropogtathatsz.

Zöldségchips hozzávalók (2 adaghoz):

1 kisebb cékla

1 közepes répa

1 kisebb édesburgonya

1 kis fej cukkini vagy paszternák

1 teáskanál olívaolaj

só, bors, fokhagymapor, füstölt paprika vagy a saját ízlésednek megfelelő fűszerek, akár chili, szárított bazsalikom, oregánó, rozmaring, kakukkfű vagy curry. Bármit rászórhatsz, ami kedvedre való, vagy amihez éppen hangulatod van.

1 teáskanál almaecet vagy citromlé – ez a fortély, amitől ropogósabb lesz, mint hinnéd

Így készíts el: