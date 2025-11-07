Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Rezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha ezt a zöldségchipset kipróbálod, többé rá sem nézel a boltira - Nassolás bűntudat nélkül

diétás nasi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:45
Ropogósegészségesfinomság
Unod már, hogy a bolti túl zsíros, drága és tele van adalékanyagokkal? Akkor így készíts zöldségchipset air fryerben vagy sütőben és biztos, hogy többé nem kell más.
Bata Kata
A szerző cikkei

Így készíts zöldségchipset fillérekből, gyorsan, egyszerűen és egészségesen! Ha te magad válogatod össze hozzá az alapanyagokat, akkor biztos, hogy csak az kerül bele, amit tényleg szeretsz. Ugye veled is előfordult már, hogy megvetted a méregdrága bolti chipset, majd kiválogattad belőle az ínyedre valót, a többit meg kihajítottad a kukába? Ennek most vége. Ha ezt egyszer kipróbálod, utána a bolti chips örökre lekerül a bevásárlólistádról.

így készíts zöldségchipset
Ha ezt a zöldségchipset kipróbálod, többé rá sem nézel a boltira
Fotó: Chzu /  Shutterstock 

Így készíts zöldségchipset, nem tudsz majd betelni vele

Így készíts zöldségchipset egy kis fortéllyal megfűszerezve, vagy akár dobd hozzá a kedvenc ízesítődet, így igazán személyre szabott lesz a végeredmény. Az már csak plusz ráadás, hogy így egy olcsó, diétás, egészséges és finom nasit készíthetsz, amit az esti filmezés vagy olvasás közben bűntudat nélkül ropogtathatsz.

Zöldségchips hozzávalók (2 adaghoz):

  • 1 kisebb cékla
  • 1 közepes répa
  • 1 kisebb édesburgonya
  • 1 kis fej cukkini vagy paszternák
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • só, bors, fokhagymapor, füstölt paprika vagy a saját ízlésednek megfelelő fűszerek, akár chili, szárított bazsalikom, oregánó, rozmaring, kakukkfű vagy curry. Bármit rászórhatsz, ami kedvedre való, vagy amihez éppen hangulatod van.
  • 1 teáskanál almaecet vagy citromlé – ez a fortély, amitől ropogósabb lesz, mint hinnéd

Így készíts el:

  • Szeletelj vékonyra, 1-2 mm vastagságúra minden zöldséget. Ezt egy egyszerű gyaluval percek alatt megteheted  
  • Áztasd be jeges vízbe 10 percre a zöldségeket, ez segít eltávolítani a keményítőt, hogy még ropogósabb legyen a végeredmény
  • Szűrd le, töröld teljesen szárazra a zöldségszeleteket egy papírtörlő vagy tiszta konyharuha segítségével
  • Egy nagy tálban forgasd össze őket nagyon kevés olívaolajjal, a fűszerekkel és 1 teáskanál almaecettel vagy citromlével
  • Melegítsd elő az air fryert 160–170 °C-ra vagy a sütőt 180 fokra, légkeverésre
  • Tedd a szeleteket egyetlen rétegben a sütőkosárba – ha túl sok, süsd több részletben, vagy ha sütőben sütöd, akkor egy sütőpapírral bélelt tepsibe
  • Süsd 8–12 percig, vagy amíg kap egy kis színt, félidőben rázd át, óvatosan forgasd át
  • Ha kész, tedd papírtörlőre hűlni. Ne ijedj meg, ha nem találod elég ropogósnak, mert ahogy hűl, egyre ropogósabbá válnak
így készíts zöldségchipset az ételeidre
Így készíts zöldségchipset és akár az ételeidre is rádobhatod
Fotó: Katarzyna Ledwon /  Shutterstock 

Miért jó nekünk a zöldségchips?

  1. Kevesebb kalória, több tápanyag: a zöldségek tele vannak rosttal, vitaminokkal és antioxidánsokkal.
  2. Nem olajban tocsog, mégis ropogós: az air fryer vagy a légkeveréses sütő forró levegője elvégzi a munka nehezét.
  3. Bűntudatmentes nasi: ideális fogyókúra vagy egészségtudatos étrend mellé is.
  4. Gyors és variálható: mindig más zöldségből, más-más fűszerekkel készítheted, attól függően, mi van otthon vagy mihez van kedved.
  5. A gyerekek is imádják – főleg, ha formára vágod vagy színes mixet készítesz belőle.
  6. Szórhatod salátára, szendvicsre, rizsre, vagy akár tehetsz mellé fűszeres joghurtot, és mártogathatod abba is.

Nem csak zöldségből, hanem gyümölcsből is készíthetsz chipset. Nézd meg a videót, és megtudod, hogyan csinálhatsz fahéjas almachipset!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu