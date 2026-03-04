Vízi közlekedési baleset miatt indított nyomozást a rendőrség

Összeütközött egy kisgéphajó és egy négypárevezős. A vízi közlekedési baleset körülményeinek tisztázása céljából keresnek a rendőrök egy férfit. A dunai vizirendészek most a lakosság segítségét kérik.

Eljárást indított a rendőrség a vízi közlekedési balesetet követően

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság indított eljárást vízi közlekedés gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésének vétsége miatt, ismeretlen tettes ellen.

Az információk szerint egy férfi még 2025. szeptember 14-én, 17 és 18 óra között a Mosoni-Duna 93,3–93,8 folyamkilométer közötti szakaszán, Halászi település térségében kisgéphajójával összeütközött egy hegymenetben közlekedő négypárevezőssel. Az ütközést követően a kisgéphajót vezető férfi megkérdezte, történt-e sérülés, majd távozott a helyszínről. Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt.