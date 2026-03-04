Vízi közlekedési baleset miatt indított nyomozást a rendőrség

Összeütközött egy kisgéphajó és egy négypárevezős. A vízi közlekedési baleset körülményeinek tisztázása céljából keresnek a rendőrök egy férfit. A dunai vizirendészek most a lakosság segítségét kérik.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság indított eljárást vízi közlekedés gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésének vétsége miatt, ismeretlen tettes ellen.
Az információk szerint egy férfi még 2025. szeptember 14-én, 17 és 18 óra között a Mosoni-Duna 93,3–93,8 folyamkilométer közötti szakaszán, Halászi település térségében kisgéphajójával összeütközött egy hegymenetben közlekedő négypárevezőssel. Az ütközést követően a kisgéphajót vezető férfi megkérdezte, történt-e sérülés, majd távozott a helyszínről. Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt.
Az eset teljeskörű tisztázása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon - közölte a Police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.