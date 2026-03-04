Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Vízi közlekedési baleset miatt indított nyomozást a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 16:50
Baleset történt a Dunán. A rendőrség egy férfit keres a körülmények tisztázása érdekében.

Összeütközött egy kisgéphajó és egy négypárevezős. A vízi közlekedési baleset körülményeinek tisztázása céljából keresnek a rendőrök egy férfit. A dunai vizirendészek most a lakosság segítségét kérik.

Eltűnt férfit keresnek a rendőrök.
Eljárást indított a rendőrség a vízi közlekedési balesetet követően / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Összeütközött egy kisgéphajó és egy négypárevezős

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság indított eljárást vízi közlekedés gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésének vétsége miatt, ismeretlen tettes ellen.

Az információk szerint egy férfi még 2025. szeptember 14-én, 17 és 18 óra között a Mosoni-Duna 93,3–93,8 folyamkilométer közötti szakaszán, Halászi település térségében kisgéphajójával összeütközött egy hegymenetben közlekedő négypárevezőssel. Az ütközést követően a kisgéphajót vezető férfi megkérdezte, történt-e sérülés, majd távozott a helyszínről. Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt.

Az eset teljeskörű tisztázása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon - közölte a Police.hu.

 

