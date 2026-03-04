Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ráncok és kellemetlen izzadás? A botox kettős megoldást kínál

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 16:45
szépészeti beavatkozásplasztikai beavatkozásegészségkezelésplasztika
A botox legismertebb alkalmazási területe a mimikai ráncok kezelése, de az izzadás csökkentésében is hatékony lehet. A botox kettős megoldást kínál azok számára, akik egyszerre szeretnék mérsékelni a ráncokat és a kellemetlen izzadást.
Zedna Life
A szerző cikkei

A botox, vagyis a botulinum toxin az ideg-izom kapcsolat átmeneti gátlásával fejti ki hatását. Az arc mimikai izmainak ellazításával csökkenti a ráncok mélységét, míg az izzadságmirigyek működésének blokkolásával mérsékli a fokozott verejtékezést. A beavatkozás ambuláns körülmények között történik, és megfelelő indikáció mellett biztonságosnak tekinthető.

Botox kezelésen lévő fiatal nő
A botox kezelést leggyakrabban mimikai ráncok eltüntetésére alkalmazzák, ám nem csak ezzel a céllal vehetjük igénybe.
Fotó: Yakobchuk / 123RF

Hogyan hat a botox a ráncokra?

„Ahogy elhagyjuk a húszas-harmincas éveinket, a bőrünk fokozatosan veszít a rugalmasságából, és megjelennek az első mimikai ráncok a folyamatos izommozgás következtében. A szem körüli szarkalábak, a szemöldökök közti „haragos ráncok”, a homlok- és ajakráncok sokak számára zavaróvá válhatnak. A modern esztétikai orvoslás ma már gyors és hatékony megoldást kínál: a botox kezelést” – mondja dr. Zapf István plasztikai sebész, kiemelve, hogy a botox kis dózisban befecskendezve átmenetileg blokkolja az idegi ingerületátvitelt az adott izomban. Az izom ellazul, így a felette lévő bőr kisimul.

A hatás általában 3–6 hónapig tart, ezt követően a kezelés ismételhető. A természetes mimika megőrzése érdekében fontos a megfelelő dózis és a szakértői kivitelezés.

A kellemetlen izzadás kezelése botoxszal

A fokozott izzadás, orvosi nevén hiperhidrózis, jelentősen ronthatja az életminőséget. Kevesen tudják, hogy a botox nemcsak ránctalanításra alkalmas; a fokozott izzadás – amely nemcsak nyáron, hanem egész évben komoly kellemetlenséget okozhat – szintén hatékonyan kezelhető vele. A botox blokkolja az idegvégződések és a verejtékmirigyek közötti ingerületátvitelt, így jelentősen csökkenti vagy akár teljesen meg is szüntetheti az izzadást az érintett területen.

A botox a hónalj, a tenyér vagy a talp területén is alkalmazható.

A kezelés hatása rendszerint 6–12 hónapig tart. A verejtékezés csökkenése nem befolyásolja a szervezet teljes hőszabályozását, mivel a kezelés csak a kezelt területre korlátozódik.

Izzadás elleni botox kezelést igénybe vevő nő
A botox megfelelő alkalmazásával megszüntethető a kellemetlen izzadás az olyan területeken, mint a hónalj, talp és tenyér.
Fotó: svetlana_apo /  Shutterstock 

Kinek ajánlható és mire kell figyelni?

A botox kettős megoldást kínál azoknak, akik zavarónak érzik a ráncokat és a kellemetlen izzadást, és nem reagálnak megfelelően más kezelésekre. Terhesség, bizonyos neurológiai betegségek vagy fertőzés esetén a beavatkozás nem javasolt. Mint minden orvosi eljárásnak, a botox alkalmazásának is lehetnek mellékhatásai, például átmeneti duzzanat, bőrpír vagy enyhe izomgyengeség. A megfelelő szakorvosi konzultáció elengedhetetlen.

A lényeg röviden

A botox nem csupán esztétikai célokat szolgál, hanem a kellemetlen izzadás kezelésében is hatékony lehet. A megfelelő indikáció és szakértői kivitelezés mellett biztonságos, átmeneti megoldást nyújthat. A döntés előtt mindig személyre szabott orvosi tanácsadás javasolt.

