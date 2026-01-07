Megszólalt a gyászoló férj: ez okozta Brigitte Bardot halálát

A francia filmikon, Brigitte Bardot gyászoló férje elárulta, a színésznő rák miatt két műtéten is átesett a halála előtt, mielőtt múlt hónapban belehalt a betegségbe.

Rákkal küzdött a halála előtt Brigitte Bardot. Fotó: PA / Northfoto

Megtörte a csendet Brigitte Bardot gyászoló férje

Bernard d’Ormale, aki több mint 30 éven át volt a filmsztár férje, a Paris Match magazinnak adott interjújában elmondta, a felesége nagyon jól viselte azt a két beavatkozást, amelyen átesett a rák kezelése érdekében, de a betegség végül az életét követelte.

A színésznő 91 éves korában, december 28-án hunyt el az otthonában Saint-Tropez-ban, ahová azután vonult vissza, hogy az 1970-es évek elején felhagyott filmes pályafutásával. A halálával kapcsolatos részletek ugyanazon a napon kerültek napvilágra, amikor a rajongói összegyűltek Saint-Tropez-ban, a sztár szülővárosában a templomi szertartásra és a temetésre.

D’Ormale azt is elárulta, hogy visszautasította a francia kormányt, amikor az nemzeti megemlékezést ajánlott fel.

Az ilyen tiszteletadások nem illettek hozzá... Megkapta a Becsületrendet, de soha nem ment el átvenni.

A visszafogott temetés, úgy tudni, tükrözni fogja a sztár egész életén át tartó állatszeretetét. 2018-ban Bardot úgy fogalmazott, azt kívánja, hogy az otthona kertjében temessék el a háziállatai mellett, hogy elkerülje a tömeget, akik letapossák a szülei és a nagyszülei sírját abban a temetőben, ahol végül őt is elhelyezik - írta a Daily Mail.